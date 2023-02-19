Юрий Семин: «Сильнее Головина в России футболиста нет на данный момент. Чем «Монако» не топ-клуб?»
Юрий Семин считает Александра Головина лучшим российским игроком сейчас.
«Саша очень хорошо выступает во Франции. За последний год он добился серьезного прогресса, окреп. Сейчас это ведущий игрок хорошей европейском команды. Головин – лидер «Монако», ключевая фигура. Наверное, сильнее Головина на данный момент в России футболиста нет.
Пора ли ему переходить в топ-клуб? Это знает только сам Саша. А чем «Монако» не топ-клуб? Очень приличная команда, регулярно играет в еврокубках, входит в тройку французского чемпионата.
Главное, что там Головин играет и в него верят», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.
В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 22 матча, зыбил 5 голов и отдал 6 ассистов.
Да вы зажрались, болелы. Интеры, Миланы, Ливерпули, Барселоны вам подавай обязательно для того, чтобы считать карьеру кого-либо реально топовой. .
Они при нём чаще в Лиге Европы играют, а не в ЛЧ
Миранчук талантливее может в целом но у Головина европейская резкость и моторность , что делает его игроков выше уровня
Палыч любит Миранчука как сына, и в душе наверное хотел бы сказать что Алексей сильнее
PS: А так всё по делу разумно сказал, долгих лет ему ещё.