Юрий Семин: «Сильнее Головина в России футболиста нет на данный момент. Чем «Монако» не топ-клуб?»

Теги Монако Юрий Семин лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Юрий Семин считает Александра Головина лучшим российским игроком сейчас.

«Саша очень хорошо выступает во Франции. За последний год он добился серьезного прогресса, окреп. Сейчас это ведущий игрок хорошей европейском команды. Головин – лидер «Монако», ключевая фигура. Наверное, сильнее Головина на данный момент в России футболиста нет.

Пора ли ему переходить в топ-клуб? Это знает только сам Саша. А чем «Монако» не топ-клуб? Очень приличная команда, регулярно играет в еврокубках, входит в тройку французского чемпионата.

Главное, что там Головин играет и в него верят», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.

В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 22 матча, зыбил 5 голов и отдал 6 ассистов.

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14 комментариев

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Жаргал Шадапов
Ответ Юрий Кечко
Без вариантов Миранчук талантливее может в целом но у Головина европейская резкость и моторность , что делает его игроков выше уровня
Головин более современный игрок, мобильный, разносторонний. Миранчук чистый ЦАП
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Джиза
Топ клуб это не просто сильная команда из сильного чемпионата. За топ клубы болеют по всему миру, в них играют звезды (не будущие или бывшие). Именно поэтому Монако не топ клуб.
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Black Phoenix
Мостовой и Карпин стали легендами Сельты в своё время, европейского середняка, который, однако, и в еврокубках пошуметь успел. Так чем Головин хуже? У него все шансы стать легендой Монако, плюс он ещё не весь свой потенциал раскрыл. Как будто выступать стабильно, относительно, с поправкой на травмы за добротный европейский клуб - плохо.

Да вы зажрались, болелы. Интеры, Миланы, Ливерпули, Барселоны вам подавай обязательно для того, чтобы считать карьеру кого-либо реально топовой. .
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Shuller18
Ответ Artem Piatkov
Ничесе приплели заслуги)) Они при нём чаще в Лиге Европы играют, а не в ЛЧ
То есть, приплетать Головину в заслуги то, что Монако стабильно в тройке, это плохо, а вот обвинять его в отсутствии результатов, это норм, да?)
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Dezex
Извините конечно, но правда такова, что Монако последние 5 сезонов не может даже в групповой этап ЛЧ попасть. На данный момент называть их топ клубом это глупо, как минимум.
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Artem Piatkov
Ответ Shuller18
Хех, а причём тут Головин?) Можно подумать, Монако ежегодно выигрывало Лигу 1 и выходило в полуфинал ЛЧ. То была разовая акция, а при Сане они стабильно в еврокубках, что для клуба-донора неплохо
Ничесе приплели заслуги))
Они при нём чаще в Лиге Европы играют, а не в ЛЧ
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Юрий Кечко
Без вариантов
Миранчук талантливее может в целом но у Головина европейская резкость и моторность , что делает его игроков выше уровня
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Bashibuzuck
Шпалыч, может лучше о водке поговорим? Почему она дорожает, а качество падает?😏
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Shuller18
Ответ Artem Piatkov
Монако до Головина: 🏆 Чемпион Франции 🏅 Полуфиналист ЛЧ Монако при Головине: 💨 П. С.: Но так как это не Криштиану, который вечно "всех разваливает", а наш бравый русский, то спишем на "командные" неудачи
Хех, а причём тут Головин?) Можно подумать, Монако ежегодно выигрывало Лигу 1 и выходило в полуфинал ЛЧ. То была разовая акция, а при Сане они стабильно в еврокубках, что для клуба-донора неплохо
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Tigo_Volchara93
Странно, что Миранчука не приплел.
Палыч любит Миранчука как сына, и в душе наверное хотел бы сказать что Алексей сильнее
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Shuller18
Заметьте, если Палыч говорит, что это Головин, а не Миранчук, то стоит прислушаться
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LifeSpartak
Среднестатистический игрок как и большинство в нашем чемпионате! Просто у кого то "волосатая лапа",а у кого то игрок дзюба!
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Artem Piatkov
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Кан и Баллак сидят в баре
Юрий Палыч, вы что, им же всем практически только Барсы/Челси/Баварии подавай, иначе "нас и тут неплохо кормят".
PS: А так всё по делу разумно сказал, долгих лет ему ещё.
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