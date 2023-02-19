Юрий Семин: «Сильнее Головина в России футболиста нет на данный момент. Чем «Монако» не топ-клуб?»

считает лучшим российским игроком сейчас.

«Саша очень хорошо выступает во Франции. За последний год он добился серьезного прогресса, окреп. Сейчас это ведущий игрок хорошей европейском команды. Головин – лидер « », ключевая фигура. Наверное, сильнее Головина на данный момент в России футболиста нет.

Пора ли ему переходить в топ-клуб? Это знает только сам Саша. А чем «Монако» не топ-клуб? Очень приличная команда, регулярно играет в еврокубках, входит в тройку французского чемпионата.

Главное, что там Головин играет и в него верят», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.

В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 22 матча, зыбил 5 голов и отдал 6 ассистов.