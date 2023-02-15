Окоча о Дзюбе: «Ассоциирую российский футбол с высоким таким нападающим и Головиным. Две ваши звезды для меня»

Теги Локомотив Зенит Монако Рубин Артем Дзюба премьер-лига Россия лига 1 Франция Первая лига Джей-Джей Окоча Игорь Яновский Александр Головин Никола Влашич Футбол

Джей-Джей Окоча поделился мнением о российском футболе.

«Я знаю некоторые российские клубы – «Локомотив», «Рубин», «Зенит». Кажется, я играл против «Локо». Я знаю очень мало российских футболистов – например, Игоря Яновского, Александра Головина. Еще вот недавно играл в «Вэст Хэме», кажется, Влашич. Он не россиянин? Ого, я думал, наоборот, ха-ха.

Я ассоциирую российский футбол с Головиным и одним нападающим – высокий такой... Артем Дзюба? Да, он! Вот с ними у меня ассоциации, это две звезды вашего футбола для меня», – сказал экс-игрок «ПСЖ», «Фенербахче» и сборной Нигерии.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
poolshh
А Дзюбу то откуда он знает? Никак звездный ролик посмотрел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ovsyankin
Это он про Прудникова )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Птюч
Чуба!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А как же сам Денис Давыдов?
Он низкий, 175 , не больше
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ебздрогыч
Это он Садыгова имел в виду, или Гурама Аджоева-младшего
А как же сам Денис Давыдов?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Это он Садыгова имел в виду, или Гурама Аджоева-младшего
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CSKA\LAZIO\Netherlands
Ответ Тиджани Бабангида
Кто такой Игорь Яновский ?
да ладно? 😳 ты не знаешь кто такой?
Выступал за ПСЖ с конце 90х - начале нулевых
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Кто такой Игорь Яновский ?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hunteralex
Интересно, где СЭ его поймали
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CSKA\LAZIO\Netherlands
Отличный футболист был: очень техничный и отличный удар. Хотя мне он запомнился больше выступлением за Болтон.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий