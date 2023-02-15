Окоча о Дзюбе: «Ассоциирую российский футбол с высоким таким нападающим и Головиным. Две ваши звезды для меня»
Джей-Джей Окоча поделился мнением о российском футболе.
«Я знаю некоторые российские клубы – «Локомотив», «Рубин», «Зенит». Кажется, я играл против «Локо». Я знаю очень мало российских футболистов – например, Игоря Яновского, Александра Головина. Еще вот недавно играл в «Вэст Хэме», кажется, Влашич. Он не россиянин? Ого, я думал, наоборот, ха-ха.
Я ассоциирую российский футбол с Головиным и одним нападающим – высокий такой... Артем Дзюба? Да, он! Вот с ними у меня ассоциации, это две звезды вашего футбола для меня», – сказал экс-игрок «ПСЖ», «Фенербахче» и сборной Нигерии.
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Выступал за ПСЖ с конце 90х - начале нулевых