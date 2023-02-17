Андрей Канчельскис: «Паспортисты завалены деньгами, им все побоку. Уважаю Головина, Миранчука, Хайкина – они играют там, где настоящий футбол»

Теги Монако Торино премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Андрей Канчельскис чемпионшип Бристоль Сити лимит на легионеров Алексей Миранчук Александр Головин Никита Хайкин деньги Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал российских игроков, не желающих переезжать в Европу.

«У нас всего два игрока на слуху в Европе – Головин и Миранчук. Это очень мало. Еще Хайкин перешел в «Бристоль» недавно, но все же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол.

Лимит на легионеров дает возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях – им все побоку.

Паспортисты завалены деньгами и думают, что везде им должны теперь столько же платить, поэтому на предложения средних европейских клубов не соглашаются», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

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33 комментария

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Андрей Меньшиков
Ответ Антон Трифонов
Может там нет огромных зарплат,где пацанам к 18 годам под 600-700к евро в год прилетает,на этом и кончается футбол
Разумеется, нету. У них же клубы сами зарабатывают, а не получают от государства дармовые.
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Никому_никабельный
Ответ Homelender_666
Выдал базу. Красава, что вышел из запоя👏 Сразу стал адекватные вещи говорить.
Белка посетила
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Homelender_666
Ответ sprmn
Ну ты можешь поискать там зп тоже очень неплохие если ниже чем в РПЛ то ненамного. А вот почему в РПЛ сразу платят за паспорт это уже другой вопрос и дело тут в количестве юных талантов.
Гос. деньги должны уйти из футбола. Это первый шаг к изменениям в нашем футболе. И отмена лимита
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zer
где хотят, там пусть и играют. лишь бы на поле честно отрабатывали. язык не повернётся условного Игнашевича паспортистом назвать. комфортнее ему в родной стране играть, имеет право. зато вон Кокорин везде балду пинает, что в Москве, что во Флоренции
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sprmn
Ответ Homelender_666
В Бразилии столько не платят. Они жопу рвут, чтобы уехать в Европу и заработать денег. Нашим же сразу столько платят за паспорт.
Ну ты можешь поискать там зп тоже очень неплохие если ниже чем в РПЛ то ненамного. А вот почему в РПЛ сразу платят за паспорт это уже другой вопрос и дело тут в количестве юных талантов.
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Homelender_666
Ответ sprmn
В Бразилии лимит намного более строгий чем в России, но там почему-то проблем с мотивацией не наблюдается.
В Бразилии столько не платят. Они жопу рвут, чтобы уехать в Европу и заработать денег. Нашим же сразу столько платят за паспорт.
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KMR
Ответ Николай Повалюхин
А когда Спартак Наполи обыгрывал это какой был футбол? Понарошечный?)
Давно наверное.... В каком году это было?
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Антон Трифонов
Ответ Андрей Меньшиков
В Аргентине и Бразилии лимиты на легионеров ещё строже, чем в РПЛ, однако они не жалуются, что их игроки не хотят в Европу уезжать.
Может там нет огромных зарплат,где пацанам к 18 годам под 600-700к евро в год прилетает,на этом и кончается футбол
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sprmn
Ответ Homelender_666
Лимит на легионеров и отсутствие амбиций
В Бразилии лимит намного более строгий чем в России, но там почему-то проблем с мотивацией не наблюдается.
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Stadjer
Ответ Amalfitano
Ага. Особливо Хайкина уважаю у которого паспорт Израиля, он никогда не играл в рпл и ушел за деньгами в чемпионшип вместо того чтобы играть в составе чемпиона Норвегии.
А причем тут вообще его израильский паспорт? Российские же гражданство у него тоже есть, и при желании он мог бы стремиться к тому, чтобы стать классическим паспортистом в РПЛ, особенно после успешного опыта в Норвегии и вызова в сборную, но он сделал другой выбор.
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Garikus89
Ответ Amalfitano
Год назад Карпин со своейственной ему прямотой сказал, что-то типа:"Если бы мне в Спартаке платили столько же сколько в Европе я бы фиг ушел из Спартака". Коротко, ёмко, ясно и по делу. Без соплей про мечту и мотивацию.
Ну и правильно. Идейные есть, но для подавляющего большинства это работа. Кто бы отказался от хорошего предложения)
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Homelender_666
Ответ sprmn
Я уже эту "базу" слышу 10 лет. Но что мешает игрокам для начала проявить себя в РПЛ выйти на уровень хотя бы Аршавина, Вагнера Лава, Титова? Говорить что игроки не прогрессируют лишь потому что они не играют в европе это какое-то пустое словоблудие уже
Лимит на легионеров и отсутствие амбиций
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sprmn
Ответ Homelender_666
Выдал базу. Красава, что вышел из запоя👏 Сразу стал адекватные вещи говорить.
Я уже эту "базу" слышу 10 лет. Но что мешает игрокам для начала проявить себя в РПЛ выйти на уровень хотя бы Аршавина, Вагнера Лава, Титова? Говорить что игроки не прогрессируют лишь потому что они не играют в европе это какое-то пустое словоблудие уже
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Amalfitano
Ответ Garikus89
Ну так, настоящие альтруисты, ради футбола ушли. Правда, у Головина в ЦСКА зарплата была меньше ляма баксов, а в Монако он на 2,5 сразу перешел. Да и Миранчук с 1,7 в Локо перешел на 1,7 чистыми в Аталанту. Да и Хайкин явно в Норвегии получал меньше, чем в Чемпионшипе. Так что в деньгах их явно не обидели и ужиматься не пришлось)
Год назад Карпин со своейственной ему прямотой сказал, что-то типа:"Если бы мне в Спартаке платили столько же сколько в Европе я бы фиг ушел из Спартака". Коротко, ёмко, ясно и по делу. Без соплей про мечту и мотивацию.
+1
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0
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Amalfitano
Ответ anastasia Krugova
так и че , что ты хочешь сказать ?? человек попробовал . Бывает . проиграл конкуренцию. такое бывает ... как по мне ,лучше полировать лавку в Бундеслиге, чем быть "топ" вратарем в РПЛ
А как по мне, лучше играть в еврокубках и громить Рому чем полировать лавку в английском футбольном подвале. Ежели что, мы говорили о Хайкине, а Лунёв был как пример неадекватной оценки своих сил.
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Андрей Меньшиков
В Аргентине и Бразилии лимиты на легионеров ещё строже, чем в РПЛ, однако они не жалуются, что их игроки не хотят в Европу уезжать.
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anastasia Krugova
Ответ Amalfitano
Так то оно так. Только Хайкин полирует лавку в 16-й команде чемпионшипа. Помниться Лунёв тоже хотел поиграть в Европе, но потянул только уровень лавки в Байере. И что, теперь мы будем считать что Лунёв поиграл в Бундеслиге? Я уже не говорю о таком незначительном факте как еврокубки. Теперь Хайкин про них может забыть.
так и че , что ты хочешь сказать ?? человек попробовал . Бывает . проиграл конкуренцию. такое бывает ...

как по мне ,лучше полировать лавку в Бундеслиге, чем быть "топ" вратарем в РПЛ
+4
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+2
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Garikus89
Ну так, настоящие альтруисты, ради футбола ушли. Правда, у Головина в ЦСКА зарплата была меньше ляма баксов, а в Монако он на 2,5 сразу перешел. Да и Миранчук с 1,7 в Локо перешел на 1,7 чистыми в Аталанту. Да и Хайкин явно в Норвегии получал меньше, чем в Чемпионшипе. Так что в деньгах их явно не обидели и ужиматься не пришлось)
+3
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+2
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Андрей Меньшиков
Ответ Oreon09
Ну и в чем он неправ?
В том, что дело в лимите. Не лимит на легионеров даёт клубам бабки на раздутые зарплаты, а государство.
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Николай Повалюхин
А когда Спартак Наполи обыгрывал это какой был футбол? Понарошечный?)
+1
-1
0
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Amalfitano
Ответ anastasia Krugova
чемпионшип куда привлекательны турнир чем чемпионат Норвегии ) посмотри во сколько странах показывают игры чемпионшипа? по сравнению с Норвегией ..это просто космос
Так то оно так. Только Хайкин полирует лавку в 16-й команде чемпионшипа. Помниться Лунёв тоже хотел поиграть в Европе, но потянул только уровень лавки в Байере. И что, теперь мы будем считать что Лунёв поиграл в Бундеслиге?
Я уже не говорю о таком незначительном факте как еврокубки. Теперь Хайкин про них может забыть.
+10
-2
+8
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Иван Шуткин
И что поменялось от этих слов, ты пошёл бы сделал что-нибудь, два болтуна с Мостовым
+1
-1
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anastasia Krugova
Ответ Amalfitano
Ага. Особливо Хайкина уважаю у которого паспорт Израиля, он никогда не играл в рпл и ушел за деньгами в чемпионшип вместо того чтобы играть в составе чемпиона Норвегии.
чемпионшип куда привлекательны турнир чем чемпионат Норвегии ) посмотри во сколько странах показывают игры чемпионшипа?

по сравнению с Норвегией ..это просто космос
+27
-3
+24
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Sinister Kid
Но там злая УЕФА. Там нет футбола☹️☹️☹️
+1
-1
0
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Кирилл.С-Пб
И играют бесплатно
+1
-1
0
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