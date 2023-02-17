Андрей Канчельскис: «Паспортисты завалены деньгами, им все побоку. Уважаю Головина, Миранчука, Хайкина – они играют там, где настоящий футбол»
Андрей Канчельскис раскритиковал российских игроков, не желающих переезжать в Европу.
«У нас всего два игрока на слуху в Европе – Головин и Миранчук. Это очень мало. Еще Хайкин перешел в «Бристоль» недавно, но все же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол.
Лимит на легионеров дает возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях – им все побоку.
Паспортисты завалены деньгами и думают, что везде им должны теперь столько же платить, поэтому на предложения средних европейских клубов не соглашаются», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».
как по мне ,лучше полировать лавку в Бундеслиге, чем быть "топ" вратарем в РПЛ
Я уже не говорю о таком незначительном факте как еврокубки. Теперь Хайкин про них может забыть.
по сравнению с Норвегией ..это просто космос