Андрей Канчельскис: «Паспортисты завалены деньгами, им все побоку. Уважаю Головина, Миранчука, Хайкина – они играют там, где настоящий футбол»

раскритиковал российских игроков, не желающих переезжать в Европу.

«У нас всего два игрока на слуху в Европе – и . Это очень мало. Еще Хайкин перешел в « » недавно, но все же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол.

Лимит на легионеров дает возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях – им все побоку.

Паспортисты завалены деньгами и думают, что везде им должны теперь столько же платить, поэтому на предложения средних европейских клубов не соглашаются», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».