Шалимов о Головине в «Боруссии»: «Германия после Монако как страна для проживания – спорное место. Я играл в Дуйсбурге – это дыра дырой»

высказался об интересе дортмундской « » к .

«По Головину и Дортмунду. Как говорят, это шаг вперед, но на мой взгляд, это плюс-минус одинаковые варианты. В обоих чемпионатах есть лидеры – «ПСЖ» и «Бавария», остальное – конкурентная среда, но до первого места не дотянуться.

Плюс Германия после Монако как страна для проживания – место довольно спорное. Я играл в Дуйсбурге – это не просто дыра, а дыра дырой. Думаю, когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование.

И если менять, то, на мой взгляд, на Англию, где уровень и индустрия футбола поинтереснее, или на итальянского и испанского гранда», – сказал экс-тренер клубов Мир .