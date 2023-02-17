Шалимов о Головине в «Боруссии»: «Германия после Монако как страна для проживания – спорное место. Я играл в Дуйсбурге – это дыра дырой»

Теги Боруссия Дортмунд Монако премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Игорь Шалимов Дуйсбург Д3 Германия Александр Головин Футбол

Игорь Шалимов высказался об интересе дортмундской «Боруссии» к Александру Головину.

«По Головину и Дортмунду. Как говорят, это шаг вперед, но на мой взгляд, это плюс-минус одинаковые варианты. В обоих чемпионатах есть лидеры – «ПСЖ» и «Бавария», остальное – конкурентная среда, но до первого места не дотянуться.

Плюс Германия после Монако как страна для проживания – место довольно спорное. Я играл в Дуйсбурге – это не просто дыра, а дыра дырой. Думаю, когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование.

И если менять, то, на мой взгляд, на Англию, где уровень и индустрия футбола поинтереснее, или на итальянского и испанского гранда», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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27 комментариев

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Budabuda
Ответ Amalfitano
Ты наверное не читал статью. Шалимов сравнивал Монако и Дортмунд а не Дортмунд и Калтан.
Так по сравнению с Монако и Манчестер дыра дырой.
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An Kr
Ответ 6tspey7tb5
Шалимову бы молчать. Так просрать такой талант и карьеру. Живет в Крылатском. Видел пару раз в азбуке в дуплет пьяным.
Мозги себе купи в азбуке.
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An Kr
Ответ Кокич
Видел я эту Италию на карте — сапог сапогом. ©
Да, но ты там не играл в отличии от Шалимова. Так что не квакай.
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Amalfitano
Ответ Екн Лор
Ничего себе "дыра дырой". Шалимову надо побывать в родном городе Головина - Калтане, может сделает какие-то выводы
Ты наверное не читал статью. Шалимов сравнивал Монако и Дортмунд а не Дортмунд и Калтан.
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Ковид 07.10.52
Ответ 6tspey7tb5
Шалимову бы молчать. Так просрать такой талант и карьеру. Живет в Крылатском. Видел пару раз в азбуке в дуплет пьяным.
Лучший левый полузащитник в Италии, призер чемпа Италии , чемпион СССР. второе место на ЧЕ, обладатель кубка УЕФА....Вот это просрал....Да за такое сейчас героя России дали бы...
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Старина Шимус
Ответ 6tspey7tb5
Шалимову бы молчать. Так просрать такой талант и карьеру. Живет в Крылатском. Видел пару раз в азбуке в дуплет пьяным.
У него отличная карьера - паспортистам такая и не снилась,был звездой Серии А короткий отрезок, потренировал на уровне РПЛ. Крылатское - прекрасный район, да и датым в Азбуке появиться тоже не страшный грех...
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Lev Kondratchik
Зато после Калтана Дортмунд может показаться вполне себе приличным городом
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6tspey7tb5
Шалимову бы молчать. Так просрать такой талант и карьеру. Живет в Крылатском. Видел пару раз в азбуке в дуплет пьяным.
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Pertinax Gandi
В плане футбола это все же думаю шаг вперёд. И в плане лиги, и в плане антуража на матчах. В плане жизни, не был ни в Дортмунде, ни в Монако, не могу судить. Хотя лично мне жить у моря в тёплом климате теоретически было бы лучше, чем в густонаселённой промышленной местности, каковой является земля Северный Рейн-Вестфалия.
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Harry Silent
Ответ Богдан Хабриев
А причем здесь Калтан? Туда какой-то клуб Головина зовет?
так головина и дуйсбург не приглашает
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Axl_rose
Ура в попе дыра. Головину удачи!
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Аталанта расправила плечи
Выходцы с постсоветского пространства не могут называть дырой населенные пункты находящиеся в Европе. Отечественные города все, как из постапокалипсиса. Там может быть скучно, но даже в странах бывшего соцлагеря риск переломать себе ноги или утонуть в луже в разы меньше. Не вся страна живет в пределах садового кольца.
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Арсений Элин
шалимов как мы уже поняли по его "тренерству" умеет только хайповать и не важно на какую тему,умеет накидать на вентилятор,чтоб подгорели у многих...
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Богдан Хабриев
Ответ Екн Лор
Ничего себе "дыра дырой". Шалимову надо побывать в родном городе Головина - Калтане, может сделает какие-то выводы
А причем здесь Калтан? Туда какой-то клуб Головина зовет?
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Iuasamotu
Стадион и уровень болельщиков в Дортмунде на 15 голов выше, чем в Монако. Именно поэтому в Боруссии вырастают футболисты экстракласса, ибо на матчи клуба съезжается вся Вестфалия, и перед ними невозможно сыграть плохо. А сам Монако для жизни не такой уж удобный город-страна, ибо это проходной двор между Францией и Италией.
Если есть бабки, то Монако очень даже хороший, как ты выразился, «проходной двор». С остальным согласен.
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Iuasamotu
Стадион и уровень болельщиков в Дортмунде на 15 голов выше, чем в Монако. Именно поэтому в Боруссии вырастают футболисты экстракласса, ибо на матчи клуба съезжается вся Вестфалия, и перед ними невозможно сыграть плохо. А сам Монако для жизни не такой уж удобный город-страна, ибо это проходной двор между Францией и Италией.
+3
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LLiriKK
Забавляют, конечно, меня эти «эксперты», которые рассуждают о спортивной карьере в категориях какого-то совершенно закостенелого мещанства.
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Михо
Так по сравнению с Монако 99% мест в мире дыра) довелось таи побывать, очень красиво все, нарядно. Пробка из Феррари и Бентли обычное дело, зашел пообедать в тамошний Будда бар и первый кого увидел, был Червиченко, с большой семьей там отдыхал)
+5
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Marat_NJL
Какая разница, где играть в CS, находясь дома)
+14
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arsenal.ave
В плане стадионов будет ШОК И ОЧАРОВАНИЕ)) А из дома Головин итак редко выходит, если выходной то это комп
+8
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VladCory
чистая правда, Дортмунд по сравнению с Монако - как Тагил с Сочи
+17
-3
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Wayne Gretzky 99
Странный он конечно, этот Шалимов. Оценивает клубы исходя из того, где затусить с блекджеком и шлюхами можно. Сам-то по наклонной после двух сезонов в Интере покатился, понятно отчего.
+1
-1
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JuVero
Головину, главное, стадион и футбол, а там разница между Монако и Дортмундом, как между Монако и Калтаном. Хотя, и в Калтане и в Монако собирается одинаковое количество болел на стадионе))
+2
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sersan
Головин всё же , я думаю, будет о карьере думать в первую очередь, а потом уже о месте проживания.
+3
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densash
старые клоуны держат марку
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-1
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