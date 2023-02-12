Агент Головина о том, что «Монако» может остановить его прогресс: «Это не про Сашу, он не дает себе послаблений. В клубе серьезная конкуренция»

Агент Александра Головина высказался о будущем своего клиента.

– Издание L’Équipe сообщило о том, что вы близки с руководством « » по продлению контракта. Ваш нынешний приезд во Францию связан с этим? В какой срок все может решиться?

– Пока не могу комментировать такие вещи. Скоро все узнаете.

– Головин в Монако уже пятый сезон. У вас нет опасения, что «Монако» станет для Александра некой зоной комфорта, которая остановит его рост как футболиста?

– Понимаю, о чем вы говорите, но это 100% не про Сашу Головина. «Монако» – большой клуб, вы только посмотрите, какого масштаба футболисты там играют, ведущие игроки своих сборных, в клубе постоянная и серьезная конкуренция, в том числе и у Саши.

Головин никогда не давал себе послаблений, он все адекватно воспринимает, старается работать на максимум и прогрессировать каждый день. Каждый день идти вперед, – сказал .

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