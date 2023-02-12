Агент Головина о том, что «Монако» может остановить его прогресс: «Это не про Сашу, он не дает себе послаблений. В клубе серьезная конкуренция»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Клюев Александр Головин агенты Футбол

Агент Александра Головина высказался о будущем своего клиента.

– Издание L’Équipe сообщило о том, что вы близки с руководством «Монако» по продлению контракта. Ваш нынешний приезд во Францию связан с этим? В какой срок все может решиться?

– Пока не могу комментировать такие вещи. Скоро все узнаете.

– Головин в Монако уже пятый сезон. У вас нет опасения, что «Монако» станет для Александра некой зоной комфорта, которая остановит его рост как футболиста?

– Понимаю, о чем вы говорите, но это 100% не про Сашу Головина. «Монако» – большой клуб, вы только посмотрите, какого масштаба футболисты там играют, ведущие игроки своих сборных, в клубе постоянная и серьезная конкуренция, в том числе и у Саши.

Головин никогда не давал себе послаблений, он все адекватно воспринимает, старается работать на максимум и прогрессировать каждый день. Каждый день идти вперед, – сказал Александр Клюев.

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7 комментариев

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Аталанта расправила плечи
Почему все воспринимают Монако, как какой-то Амкар? Это большой, известный клуб. Сделать в нем долгую и успешную карьеру это большое достижение. Всем обязательно в реалобарселоны нужно ломиться, чтобы там посидеть на скамейке пару сезонов?
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Совесть Черданцева
В Германии потянет точно. Не Баварию или Дортмунд с Лейпцигом, но клубы типа Фрайбурга, Айнтрахта или Униона точно
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Dmitry Vasilchenko
Ответ Дамир Айчараков
Хотелось бы увидеть его в Испании или Германии. АПЛ не для него, мне кажется.
Ребята, у нас даже поколение ЕВРО-2008 не задержалось в Европе на 5 стабильных лет. И не югославы, где для них играть в Европе все карьеру - норма. Поэтому Чук в Торино и Голова в Монако если проведут всю карьеру - это уже охренеть какой уровень!
Поэтому давайте просто радоваться, что Головин на ведущих ролях в одной из ведущих команд Франции.
Получится выше - класс. Останется - тоже молодец.
+1
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инок
Головин - пожалуй лучший российский футболист в настоящее время. Успехов ему и Монако...
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Игорь Замаруев
Головин классный и, безусловно, игрок основы, но конкуренция у Монако в полузащите такая себе:)
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Юрий Кечко
Ответ Дамир Айчараков
Хотелось бы увидеть его в Испании или Германии. АПЛ не для него, мне кажется.
Боруссию вполне потянет
Не могу сказать что будет железобетонно в старте , но играть будет
+1
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Дамир Айчараков
Хотелось бы увидеть его в Испании или Германии. АПЛ не для него, мне кажется.
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