«Барса» могла стать жертвой мошенника – наивное руководство попало в ловушку». Тебас о выплатах каталонцев вице-президенту комитета судей

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о судейском скандале вокруг «Барселоны».

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

Тебас заявил, что «Барселону» не накажут, так как срок давности, установленный Ла Лигой для подобных нарушений, истек.

«Барса» могла стать жертвой мошенника. Я видел все. Я видел фальсификации, попытки фальсификаций, людей, которые наживаются на клубах...

Мы взрослые люди. Так много лет... Это было бы удивительно. Ситуацию должны разъяснить в правовом поле. Если дойдет до суда, то мы будем там.

Если « » участвовала в этом, то для них должны быть последствия. В том числе юридические. Негрейра – мошенник. Меня бы это не удивило.

Я верю судьям, а они говорят, что Негрейра не вторгался в их деятельность. Наивное руководство «Барселоны» попало в ловушку. Это наносит большой ущерб футболу», – сказал Тебас.

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