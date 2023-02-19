«Барса» могла стать жертвой мошенника – наивное руководство попало в ловушку». Тебас о выплатах каталонцев вице-президенту комитета судей

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Хавьер Тебас деньги Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о судейском скандале вокруг «Барселоны».

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

Тебас заявил, что «Барселону» не накажут, так как срок давности, установленный Ла Лигой для подобных нарушений, истек.

«Барса» могла стать жертвой мошенника. Я видел все. Я видел фальсификации, попытки фальсификаций, людей, которые наживаются на клубах...

Мы взрослые люди. Так много лет... Это было бы удивительно. Ситуацию должны разъяснить в правовом поле. Если дойдет до суда, то мы будем там.

Если «Барселона» участвовала в этом, то для них должны быть последствия. В том числе юридические. Негрейра – мошенник. Меня бы это не удивило.

Я верю судьям, а они говорят, что Негрейра не вторгался в их деятельность. Наивное руководство «Барселоны» попало в ловушку. Это наносит большой ущерб футболу», – сказал Тебас.

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44 комментария

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Tigran Voskanyan
Ответ Старик Стариканов
бчк сама призналась что покупала судей,а Тебас продолжает бредить,типа пытаясь оправдать
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Lobelopa
Знают взрослые и дети
Гаже клуба нет на свете.
Кабинетный чемпион-
Каталонский барселон!
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Старик Стариканов
бчк сама призналась что покупала судей,а Тебас продолжает бредить,типа пытаясь оправдать
скинь инфу где она призналась что покупала судей или хотя бы где ей предьявляют что она покупала судей. ты же отвечаешь за свои слова?
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Parce
Ответ Мадридский тролль
Тебас, который по мнению местных кулес, является ярым сторонником Мадрида, всеми правдами и не правдами выгораживает каталонский клуб. Да-да, верим :D
Так выгораживает, что сует дурацкий CVc, чтоб продлили Месси или любыми способами пытался помешать продлению Гави и прочие дела с трансферами
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Усы Годзиллы
Даже Эльман Пашаев похлопал Тебасу 🤣
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здоровяк
А левые пенальти Барселоне подкинули
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Lanc
Не отработали деньги? То есть, теперь судейский корпус привлекут за мошенничество, а Барса переходит в статус пострадавших.
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gukmamop
это чудовищно смешно
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Kirill G.
Ответ Старик Стариканов
бчк сама призналась что покупала судей,а Тебас продолжает бредить,типа пытаясь оправдать
тебас это друг Переса. Барсе помогать просто так он точно не будет)
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Parce
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Представилось, как руководству Барсы звонит сотрудник аналога испанского Сбера и просит назвать цифры на карте из-за подозрительных консультаций по судейскому корпусу 🤣
Говорилось же что были угрозы по бюрофаксу
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Surviving
🤡
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Экспертное мнение
Ответ Alex Zet
"и как минимум 7-9 ЛЧ подряд" Так значит барселона работала и с судьями ЛЧ? Удивляться впрочем нечему, гадюшник еще тот.
Барса всегда играла против судей, иногда просто брала ЛЧ вопреки таким судьям как Эвребе, удаливший ни за что Абидаля в полуфинале 2009, например.
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Rio de Janeiro
Ответ Юрий Кечко
Все так , только вот уровень чемпионата Германии сейчас выше ла лиги )))
К сожалению за пределами Германии об этом мало не знает а вот то что внешний ТВ рынок Ла Лиги в разы больше чем у БЛ (естественно в 1 очередь по причине противостояния Барсы и Реала) это факт
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Арни Южный
Ответ Старик Стариканов
бчк сама призналась что покупала судей,а Тебас продолжает бредить,типа пытаясь оправдать
Уж кто-кто, а Тебас точно никогда защищать не будет Барсу))))
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Мадридский ястреб
А потом малолетние фанатики Барсы кричат, что Тебас болельщик Реала ахаха
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Alex Zet
Ответ Экспертное мнение
Если бы такой Барсе еще и судьи помогали, они бы взяли 18 Ла Лиг подряд и как минимум 7-9 ЛЧ подряд)) Какой-то позорный наброс, который даже капли внимания не стоит, только спортс всерьез воспринимает похоже, очевидно Барсе ничего не будет, дело закрыто. С таким же успехом можно постить комменты хейтеров как отдельные новости.
"и как минимум 7-9 ЛЧ подряд"

Так значит барселона работала и с судьями ЛЧ?
Удивляться впрочем нечему, гадюшник еще тот.
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Direct free kick
Ответ Born is the King
Тебас защищает Барселонку зная про взятки и подкуп судейского комитета, а неблагодарные глоры Барселоны поливают легенду клуба.
А мог бы просто поменять их местами с Депортиво
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xQcoW
Ну если это не очередное ЗМ для меси, то не знаю что
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Born is the King
Ответ белошип
Тебас походу тоже в доле,иначе не могу понять почему он отказывается слить кабинет в сегунду и лишить её всех купленных титулов)
Тебас боится, что если копнут глубже выйдут на человека, который допустил коррупцию
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atomio
Ответ dr. cage
Наивно 15 лет платили судейскому комитету, да..
Платить налоги всю жизнь и не видеть с них никакого выхлопа - тоже наивно
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Юрий Кечко
Ответ Rio de Janeiro
В связи с ситуацией в Барсе могу допускать разное: как и очередные рычаги, так и специальное давление извне на клуб, который неожиданно для многих уверенно идёт на чемпионство.Но реакция Тебаса по защите Барсе абсолютно логична для главы Ла Лиги ибо если она потеряет одного из 2 своих китов на котором стоит то это будет колоссальным ударом как по собственной репутации так и по финансам.Понятно он не хочет превращения одной из 2 сильнейших лиг мира в водокачку типо германии и франции
Все так , только вот уровень чемпионата Германии сейчас выше ла лиги )))
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Alex Zet
Ну вот вам и разгадка всех ЗМ алчного баблонеля.
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Мадридский тролль
Тебас, который по мнению местных кулес, является ярым сторонником Мадрида, всеми правдами и не правдами выгораживает каталонский клуб. Да-да, верим :D
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Parce
Ответ dr. cage
На самом деле, в Барсе думали, что покупают канцелярские товары и воду для кулеров.. Это потом, уже на третьем президенте выяснили, что судьям платили.. Явное мошенничество со стороны футбольной федерации..
Как говорил Тебас, прокуратура давно это расследует, пока ничего еще не выяснили, получается не к чему докопаться кроме как сокрытию доходов и то частично
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Real_v_dushe
Каталонец Тебас пытается придумать, как отмазать судьялону. Не зря же они его столько лет на всех выборах поддерживали.
+4
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