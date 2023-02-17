Тренеры «Барсы» были недовольны отчетами вице-президента судейского комитета. Они были слишком простыми и мало помогали игрокам

Тренеры «Барселоны» были недовольны отчетами чиновника испанского судейского комитета.

Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года, платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Потом сообщили, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами. Утверждалось, что Негрейра шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги, угрожал рассказать о действиях клуба.

Как сообщают источники Marca, тренерский штаб «Барсы», работавший в те годы, когда компания Негрейры консультировала клуб, считают, что отчеты были слишком простыми и мало помогали игрокам.

«Отчеты не стоили этих денег. Информация, которую они предоставляли, не соответствовала деньгам, которые платил клуб», – сообщили источники.

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