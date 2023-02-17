Тренеры «Барсы» были недовольны отчетами вице-президента судейского комитета. Они были слишком простыми и мало помогали игрокам

Теги Барселона Ла Лига судьи Федерация футбола Испании деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Тренеры «Барселоны» были недовольны отчетами чиновника испанского судейского комитета.

Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года, платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Потом сообщили, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами. Утверждалось, что Негрейра шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги, угрожал рассказать о действиях клуба.

Как сообщают источники Marca, тренерский штаб «Барсы», работавший в те годы, когда компания Негрейры консультировала клуб, считают, что отчеты были слишком простыми и мало помогали игрокам.

«Отчеты не стоили этих денег. Информация, которую они предоставляли, не соответствовала деньгам, которые платил клуб», – сообщили источники.

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28 комментариев

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BZB
Цель похоже была не отчеты…
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aidos_1979
Ответ Рустам Атаев
ререс твой выход
А кто это?)
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Altim
Ответ Born is the King
Надеюсь все понимают, что это не просто слухи? Все испанские СМИ пишут про подкуп всего судейского комитета с потрохами
Все кто пишут про "подкуп судейского комитета с потрохами". Вы Ла Лигу 20 последние лет смотрели?? Если бы судейство было куплено, давно были бы уже скандалы. Судейство явно не было похоже на купленное - миллион раз ошибались не в пользу Барсы, в том числе результативно.
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vcaireac
Ответ Black Phoenix
Барса сама себя закапывает. Вывод здесь можно сделать однозначный - все эти отчёты по ценности и яйца выеденного не стоили, а служили для того, чтобы под их прикрытием коррупционную схему наладить очередную при участии Бартомеу.
Хоспаде,это все началось задолго до Бартомеу,с 2001 года начались выплаты.Уже есть статья об этом,и больше всего зарплата была вовремя правления Лапорты,в его первый приход)
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Altim
Ответ Адам Альмурзаев
Ну это и дураку очевидно, иначе бы наняли гораздо более компетентных людей, особенно в сфере поиска молодых игроков.
А дуракам не очевидно, что за последние 20 лет судейство было таковым, что никак не было похоже на купленное Барселоной? Я помню кучу результативных ошибок судьи не в пользу Барсы, о купленных судьях просто смешно говорить.
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Scorpio
Ответ 90 Minutes
Сделай одолжение. Не пиши мне .ок?
фанатик фк рычаг, сделай одолжение - канава вон там, потеряйся.

пишет и приговаривает не пиши мне, кто тебя звал, пшел вон!
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90 Minutes
Ответ Scorpio
в душе не знаю что там по реалу вижу по факту за очко берут фк рычаг и договерентус остальное, полюции фанатиков фк рычаг
Сделай одолжение. Не пиши мне .ок?
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шампион
Двадцать лет платили за плохие отчеты. Видимо, верили в Ногейру, давали шанс.
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Scorpio
Ответ 90 Minutes
реал таков,увы
в душе не знаю что там по реалу
вижу по факту за очко берут фк рычаг и договерентус
остальное, полюции фанатиков фк рычаг
+2
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Arthurino
Ответ WelcomeBackPURE
Нарушать в штрафной нельзя Стоять всегда нападающему в штрафной нельзя Ауты выбрасываются рукой С вас 1 млн
Суарес с Альбой приходили в ярость, когда читали эти отчеты
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-1
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Бимбо TV
Может хватит сочинять ерунду???
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fidelio
Ответ Born is the King
Надеюсь все понимают, что это не просто слухи? Все испанские СМИ пишут про подкуп всего судейского комитета с потрохами
Сегодняшнюю La Vanquardia читали?
+1
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Адам Альмурзаев
Ответ Игорь Новиков
Это значит, что отчеты были официальным прикрытием? А платили на самом деле за что-то другое?
Ну это и дураку очевидно, иначе бы наняли гораздо более компетентных людей, особенно в сфере поиска молодых игроков.
+2
-1
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90 Minutes
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Не понимаю, как все еще Бартомеу на свободе?
перес должен сидеть ещё лет 15 назад,как он на свободе??
+8
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90 Minutes
Ответ Scorpio
более гнусного клубца даже не припоминаю.. разве что, договерентус
реал таков,увы
+5
-7
-2
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hrum
это как у нас, да и во всём мире, под консультационными услугами скрывают коррупцию и подкуп. ничего нового
+2
-3
-1
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Parce
Ответ Игорь Новиков
Это значит, что отчеты были официальным прикрытием? А платили на самом деле за что-то другое?
За то, чтоб Реалу 3 лч подарили
+8
-9
-1
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Не понимаю, как все еще Бартомеу на свободе?
+4
-4
0
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Scorpio
более гнусного клубца даже не припоминаю..
разве что, договерентус
+3
-7
-4
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Arthas M
Ответ Sweaty25
Ребята, это похороны. Хави, наверное, седеет/лысеет на глазах...
Хави будучи игроком Барсы все прекрасно знал и понимал
+10
-2
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Рустам Атаев
ререс твой выход
+3
-2
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Любезный Коссутий
отчеты их не устраивали, но они годами за них платили.
может тогда, и не было никаких отчетов?
походу, эти сеньоры сами себе роют яму, причем не осознавая этого 😀
+3
-4
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Born is the King
Надеюсь все понимают, что это не просто слухи? Все испанские СМИ пишут про подкуп всего судейского комитета с потрохами
+10
-5
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Born is the King
Так Барселона платила не за отчёты это очевидно. но даже если платила за отчёты судейскому комитету за информацию про судей это преступление. В АПЛ или Сериа А Барселону максимально наказали бы этот позор
+4
-4
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Black Phoenix
Барса сама себя закапывает. Вывод здесь можно сделать однозначный - все эти отчёты по ценности и яйца выеденного не стоили, а служили для того, чтобы под их прикрытием коррупционную схему наладить очередную при участии Бартомеу.
+23
-4
+19
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