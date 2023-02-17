высказался о скандале вокруг выплат вице-президенту комитета судей.

Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года, платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Потом сообщили, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами. Утверждалось, что Негрейра шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги, угрожал рассказать о действиях клуба.

«Я совершенно спокоен, потому что именно я прервал оказание этих услуг. У меня нет отношений с Энрикесом Негрейрой, я с ним никогда не встречался. Мы виделись один раз в Королевской испанской футбольной федерации, но только поздоровались.

Я помню, как получил письмо с угрозами по бюрофаксу, но не придал ему значения. Я сразу перенаправил его юридической службе клуба и больше ничего об этом не слышал. Я не знаю, что они там с ним делали, я проигнорировал этот эпизод.

История с бюрофаксом была в 2019-м, а в марте или апреле 2018 года, когда мы разорвали отношения, которые были с этой компанией, он позвонил мне и сказал, что мы играем с деньгами его семьи. Но клуб не играл ни с чьими деньгами, мы просто отказались от услуг его сына, который готовил отчеты, потому что решили передать эту функцию своему внутреннему подразделению.

Может показаться, что, пользуясь этими услугами, мы как бы просили ставить больше пенальти в нашу пользу или хотели влиять на решения судей, однако это не так. У этого джентльмена не было ровным счетом никакого влияния на судей. Мы никогда ни о чем не просили судей.

Когда Лапорта возглавил клуб, счета были близки к 150 тысячам евро, а когда был назначен президентом, они заметно превышали 500 тысяч. И я могу сказать только одно: я перекрыл Негрейре кран, а Лапорта увеличил его зарплату в четыре раза, это требует объяснений», – сказал экс-президент «Барселоны» в интервью ABC.

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