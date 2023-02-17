Бартомеу про выплаты вице-президенту комитета судей: «Я перекрыл Негрейре кран, а Лапорта увеличил его зарплату в четыре раза. Судей мы никогда ни о чем не просили»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Сандро Росель Жозеп Бартомеу деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жозеп Бартомеу высказался о скандале вокруг выплат вице-президенту комитета судей.

Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года, платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Потом сообщили, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами. Утверждалось, что Негрейра шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги, угрожал рассказать о действиях клуба.

«Я совершенно спокоен, потому что именно я прервал оказание этих услуг. У меня нет отношений с Энрикесом Негрейрой, я с ним никогда не встречался. Мы виделись один раз в Королевской испанской футбольной федерации, но только поздоровались.

Я помню, как получил письмо с угрозами по бюрофаксу, но не придал ему значения. Я сразу перенаправил его юридической службе клуба и больше ничего об этом не слышал. Я не знаю, что они там с ним делали, я проигнорировал этот эпизод.

История с бюрофаксом была в 2019-м, а в марте или апреле 2018 года, когда мы разорвали отношения, которые были с этой компанией, он позвонил мне и сказал, что мы играем с деньгами его семьи. Но клуб не играл ни с чьими деньгами, мы просто отказались от услуг его сына, который готовил отчеты, потому что решили передать эту функцию своему внутреннему подразделению.

Может показаться, что, пользуясь этими услугами, мы как бы просили ставить больше пенальти в нашу пользу или хотели влиять на решения судей, однако это не так. У этого джентльмена не было ровным счетом никакого влияния на судей. Мы никогда ни о чем не просили судей.

Когда Лапорта возглавил клуб, счета были близки к 150 тысячам евро, а когда Росель был назначен президентом, они заметно превышали 500 тысяч. И я могу сказать только одно: я перекрыл Негрейре кран, а Лапорта увеличил его зарплату в четыре раза, это требует объяснений», – сказал экс-президент «Барселоны» в интервью ABC.

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26 комментариев

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Andrey Petrov
Ответ Пенс
на отчёты) Я не анимешник, чтобы верить в это. Сорян.
согласен, до уровня анимешника ты не дотягиваешь
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Штефан Эффенберг
СЛОВНО МЯЧ КРУЧЁНЫЙ В РУКИ КИПЕРА!!!
БАРСУЧЬЯ РАТЬ В СУДЕЙСКУЮ ВОШЛА!!!
НЕ ОСТАВИВ БЧКАШНИКАМ НИ ВЫБОРА!!!
ПРОКУРАТУРА ЖЁСТКО В БОЙ ПОШЛА!!!

СКОРО ВЫ, ЛОС КУЛЕСЫ, ОТВЕТИТЕ!!!
ЗА ОТСОК, ЗА СЛЕЗЫ ЧЕЛСИНЯТ!!!
ЕСЛИ НЕ ИСПРАВИТЕСЬ, ПОЕДЕТЕ!!!
ВЫ В СЕГУНДУ ЛЕТ НА ПЯТЬДЕСЯТ!!!

ВЫ МОЛИТЕСЬ, БЛАУГРАНА, О ПРОЩЕНИИ!!!
ЧТОБ ВАС НЕ КРОМСАЛИ, КАК ЮВЕЙ!!!
МЫ ИМЕЕМ ПРАВО НА ОТМЩЕНИЕ!!!
БОЛЬШЕ СУДЬЯМ ТЫ ПЛАТИТЬ НЕ СМЕЙ!!!

ВСТАНЬТЕ НА КОЛЕНИ, БЧКАШНИКИ!!!
ПРИГОТОВЬТЕСЬ ФИН.ОТЧЁТЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ!!!
ВЗЯТКИ ВАШИ БУДУТ ЖЁСТКО ВСКРЫТЫ!!!
ТОЛЬКО ТАК МЫ БУДЕМ ВАС "ПРОЩАТЬ"!!!

ВОСЕМЬ ЛЕТ ХОТЕЛИ ВСЕХ ОБМАНЫВАТЬ!!!
ТЕПЕРЬ ПРИДЁТСЯ САНКЦИИ ПРИНЯТЬ!!!
ЕСТЬ У ВАС, У КУЛЕС, ПРАВО ВЫБОРА!!!
ТИТУЛЫ ВЕРНУТЬ ИЛИ В СЕГУНДЕ ПОИГРАТЬ!!
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Real_v_dushe
Begoña Villacís
@begonavillacis
Para ser referentes del fútbol mundial hay que trabajar por la limpieza de nuestras competiciones y de los árbitros

Este escándalo debe aclararse. Ni el Barça puede justificar sus conductas ni la competición debe inhibirse del problema

Estos días me acuerdo mucho de Mourinho...

https://twitter.com/begonavillacis/status/1626566746348961793?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1626566746348961793%7Ctwgr%5Effd8357f7471d2a7bd8cbb76b54a61b03e28258c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Ffutbol%2Fbarcelona%2F2023%2F02%2F17%2F63efae5fca4741f4488b459c.html
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Momos
Теперь у многих откроются глаза. Это не Бармалей развалил Барсу, а это все заговор и месть судейского корпуса клубу за отказ платить шантажисту.
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HI MARS
Барто лучший президент в истории Барсы.А с приходом Лапорты клуб погряз в скандалах.А теперь выясняется что он и в свой первый приход подкупал судей
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Пенс
Ответ Sakata Gintoki
Как и дурачки, которые не читают новости, а бегут сразу строчить комментарии по заголовкам. Даже Бартомеу подтвердил, что суммы шли на отчеты, а не на то что бы зарядить судий, ну кому это интересно, проще написать «барса в пердив уууу» потирая потные ладошки.
на отчёты) Я не анимешник, чтобы верить в это. Сорян.
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Real_v_dushe
Вот-вот будет новость на спортсе, что Барселона начала расследование «дела Негрейры». Вот там будет жара в комментах)
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90 Minutes
Ответ Пенс
Только представьте, что у местных глоров были аргументы про "золотой" период и историю. А она оказывается вся построена на судьях) Как же это зашкварно)
Правильно ты написал про реал!
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Sakata Gintoki
Ответ Пенс
Как же позорится год за годом наш судейско-рычажный проект. Только и остается, что писать про историю. Но, к сожаления она тоже написана судьями :(
Как и дурачки, которые не читают новости, а бегут сразу строчить комментарии по заголовкам. Даже Бартомеу подтвердил, что суммы шли на отчеты, а не на то что бы зарядить судий, ну кому это интересно, проще написать «барса в пердив уууу» потирая потные ладошки.
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Мадрид наказывает!
Ахахаха, классика, щас вся четверо будут валить друг на друга))) Но Лапорта самый главный плут, будет сидеть дольше всех)))
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Boni Jek
Судей покупает перес. Так было есть и будет. А эта история забудется.
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Роман
Ответ Homelender_666
Если у него не было влияния на судей, то зачем ему платить? И почему Барса покупала отчёты об игроках у сына этого мужика? Странно всё это
Там не один раз отчет купили, где можно было отмазаться.
Тут 22 года.
Сейчас они начнут друг на друга скидывать вину.
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Real_v_dushe
Ответ Homelender_666
Если у него не было влияния на судей, то зачем ему платить? И почему Барса покупала отчёты об игроках у сына этого мужика? Странно всё это
Сам сын в прокуратуре утверждал при даче показаний, что отчёты вообще были УСТНЫМИ!
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Пенс
Только представьте, что у местных глоров были аргументы про "золотой" период и историю. А она оказывается вся построена на судьях) Как же это зашкварно)
+5
-7
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Homelender_666
Если у него не было влияния на судей, то зачем ему платить? И почему Барса покупала отчёты об игроках у сына этого мужика? Странно всё это
+2
0
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Real_v_dushe
Лендоиро: «Болельщики Депора помнят наши жалобы в тех играх против Барсы». Бывший президент «Депортиво» назвал «дело Негрейры» самым серьезным в истории испанского футбола.
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Роман
"увеличил его зарплату"

Так всё-таки это зарплата была?)
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Екн Лор
Ответ los merengues
чем не повод отправить зенит в пердив?
Который год пишите один и тот же прикол, пока Зенит дырявит ваши клубы)
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Black Phoenix
"Судей мы никогда ни о чём не просили"

Но при этом Барса, в том числе и при Бартомеу платила вице-президенту комитета судей в 2016-2018 годах ради получения отчётов по игрокам.

Сам себе противоречит Бармалей, да.
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Роман
История длинною в 22 года...
Нетфликс захочет сериал снять.
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Pelerin
Ответ Real_v_dushe
Бартомеу просто святость, никто не знал, какой он на самом деле))) Это песня, как один президент бчк публично топит двух других президентов бчк. Кто бы мог об этом подумать двое суток назад.
Зато Лапорта его не топит )

Как бы смешно не было, но тут то Бартомеу полностью прав.
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Пенс
Как же позорится год за годом наш судейско-рычажный проект. Только и остается, что писать про историю. Но, к сожаления она тоже написана судьями :(
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Фут.Боль
Кран, рычаг. На стройке как-будто.
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Elm
Бартомеу - лучший президент в истории Барселоны.
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Real_v_dushe
Бартомеу просто святость, никто не знал, какой он на самом деле)))

Это песня, как один президент бчк публично топит двух других президентов бчк. Кто бы мог об этом подумать двое суток назад.
+8
-3
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