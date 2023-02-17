Бартомеу про выплаты вице-президенту комитета судей: «Я перекрыл Негрейре кран, а Лапорта увеличил его зарплату в четыре раза. Судей мы никогда ни о чем не просили»
Жозеп Бартомеу высказался о скандале вокруг выплат вице-президенту комитета судей.
Каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года, платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Потом сообщили, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами. Утверждалось, что Негрейра шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги, угрожал рассказать о действиях клуба.
«Я совершенно спокоен, потому что именно я прервал оказание этих услуг. У меня нет отношений с Энрикесом Негрейрой, я с ним никогда не встречался. Мы виделись один раз в Королевской испанской футбольной федерации, но только поздоровались.
Я помню, как получил письмо с угрозами по бюрофаксу, но не придал ему значения. Я сразу перенаправил его юридической службе клуба и больше ничего об этом не слышал. Я не знаю, что они там с ним делали, я проигнорировал этот эпизод.
История с бюрофаксом была в 2019-м, а в марте или апреле 2018 года, когда мы разорвали отношения, которые были с этой компанией, он позвонил мне и сказал, что мы играем с деньгами его семьи. Но клуб не играл ни с чьими деньгами, мы просто отказались от услуг его сына, который готовил отчеты, потому что решили передать эту функцию своему внутреннему подразделению.
Может показаться, что, пользуясь этими услугами, мы как бы просили ставить больше пенальти в нашу пользу или хотели влиять на решения судей, однако это не так. У этого джентльмена не было ровным счетом никакого влияния на судей. Мы никогда ни о чем не просили судей.
Когда Лапорта возглавил клуб, счета были близки к 150 тысячам евро, а когда Росель был назначен президентом, они заметно превышали 500 тысяч. И я могу сказать только одно: я перекрыл Негрейре кран, а Лапорта увеличил его зарплату в четыре раза, это требует объяснений», – сказал экс-президент «Барселоны» в интервью ABC.
«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции
БАРСУЧЬЯ РАТЬ В СУДЕЙСКУЮ ВОШЛА!!!
НЕ ОСТАВИВ БЧКАШНИКАМ НИ ВЫБОРА!!!
ПРОКУРАТУРА ЖЁСТКО В БОЙ ПОШЛА!!!
СКОРО ВЫ, ЛОС КУЛЕСЫ, ОТВЕТИТЕ!!!
ЗА ОТСОК, ЗА СЛЕЗЫ ЧЕЛСИНЯТ!!!
ЕСЛИ НЕ ИСПРАВИТЕСЬ, ПОЕДЕТЕ!!!
ВЫ В СЕГУНДУ ЛЕТ НА ПЯТЬДЕСЯТ!!!
ВЫ МОЛИТЕСЬ, БЛАУГРАНА, О ПРОЩЕНИИ!!!
ЧТОБ ВАС НЕ КРОМСАЛИ, КАК ЮВЕЙ!!!
МЫ ИМЕЕМ ПРАВО НА ОТМЩЕНИЕ!!!
БОЛЬШЕ СУДЬЯМ ТЫ ПЛАТИТЬ НЕ СМЕЙ!!!
ВСТАНЬТЕ НА КОЛЕНИ, БЧКАШНИКИ!!!
ПРИГОТОВЬТЕСЬ ФИН.ОТЧЁТЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ!!!
ВЗЯТКИ ВАШИ БУДУТ ЖЁСТКО ВСКРЫТЫ!!!
ТОЛЬКО ТАК МЫ БУДЕМ ВАС "ПРОЩАТЬ"!!!
ВОСЕМЬ ЛЕТ ХОТЕЛИ ВСЕХ ОБМАНЫВАТЬ!!!
ТЕПЕРЬ ПРИДЁТСЯ САНКЦИИ ПРИНЯТЬ!!!
ЕСТЬ У ВАС, У КУЛЕС, ПРАВО ВЫБОРА!!!
ТИТУЛЫ ВЕРНУТЬ ИЛИ В СЕГУНДЕ ПОИГРАТЬ!!
@begonavillacis
Para ser referentes del fútbol mundial hay que trabajar por la limpieza de nuestras competiciones y de los árbitros
Este escándalo debe aclararse. Ni el Barça puede justificar sus conductas ni la competición debe inhibirse del problema
Estos días me acuerdo mucho de Mourinho...
https://twitter.com/begonavillacis/status/1626566746348961793?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1626566746348961793%7Ctwgr%5Effd8357f7471d2a7bd8cbb76b54a61b03e28258c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Ffutbol%2Fbarcelona%2F2023%2F02%2F17%2F63efae5fca4741f4488b459c.html
Тут 22 года.
Сейчас они начнут друг на друга скидывать вину.
Так всё-таки это зарплата была?)
Но при этом Барса, в том числе и при Бартомеу платила вице-президенту комитета судей в 2016-2018 годах ради получения отчётов по игрокам.
Сам себе противоречит Бармалей, да.
Нетфликс захочет сериал снять.
Как бы смешно не было, но тут то Бартомеу полностью прав.
Это песня, как один президент бчк публично топит двух других президентов бчк. Кто бы мог об этом подумать двое суток назад.