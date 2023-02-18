Тебас о выплатах «Барсы» вице-президенту комитета судей: «Если бы не срок давности, диапазон санкций мог быть от устного предупреждения до исключения из Ла Лиги»

Глава Ла Лиги высказался о скандале с выплатами «Барселоны» вице-президенту комитета судей.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

«Хочу прояснить, что из-за срока давности я даже не могу начать расследование. Ла Лига не хочет мешать расследованию прокуратуры. Это сильно затянуло бы дело. Я говорю это как юрист.

Я думаю, что прокуратура ведет расследование уже шесть месяцев, причем очень скрытно. Налоговое агентство также держит проверки в тайне.

Бартомеу, Солер и Грау начали давать показания недавно, а не много лет назад. Если бы этот вопрос был поднят при мне в 2019 году, мы бы открыли дисциплинарное разбирательство.

Если бы срок давности не истек, мы бы открыли дисциплинарное разбирательство. Диапазон санкций мог быть от устного предупреждения до исключения из Ла Лиги», – сказал .

Тебас о деле «Барсы» и вице-президента комитета судей: «Спортивные санкции невозможны, срок давности истек. Другое дело – уголовная юрисдикция»