Тебас о выплатах «Барсы» вице-президенту комитета судей: «Если бы не срок давности, диапазон санкций мог быть от устного предупреждения до исключения из Ла Лиги»
Глава Ла Лиги высказался о скандале с выплатами «Барселоны» вице-президенту комитета судей.
Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.
Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.
«Хочу прояснить, что из-за срока давности я даже не могу начать расследование. Ла Лига не хочет мешать расследованию прокуратуры. Это сильно затянуло бы дело. Я говорю это как юрист.
Я думаю, что прокуратура ведет расследование уже шесть месяцев, причем очень скрытно. Налоговое агентство также держит проверки в тайне.
Бартомеу, Солер и Грау начали давать показания недавно, а не много лет назад. Если бы этот вопрос был поднят при мне в 2019 году, мы бы открыли дисциплинарное разбирательство.
Если бы срок давности не истек, мы бы открыли дисциплинарное разбирательство. Диапазон санкций мог быть от устного предупреждения до исключения из Ла Лиги», – сказал Хавьер Тебас.
Тебас о деле «Барсы» и вице-президента комитета судей: «Спортивные санкции невозможны, срок давности истек. Другое дело – уголовная юрисдикция»
ты же мне это пишешь
мрак
в твоём случае и учителя русского ЯЗЫКА не нужно
Это какими же имбецилами должны были быть люди из руководства клуба, чтобы мутить такие схемы влияния на судейство на дистанции сезона, где судят множество рефери,через посредников , а не с конкретным подходом к нужному судье; да еще и проводить платежи на прямую через расчетные счета клубов на фирму оформленную на сына этого вице-президента комитета с такой же фамилией, (как и у папы)
У нас тут чтобы вывести и скрыть условные 30К баксов, люди используют по 10 уч прокладок, а тут ,мля , напрямую платят по несколько миллионов бакинских, даже не пытаясь путать следы😂.
Может это, всё-таки из-за уверенности , что схема не совсем такая уж и незаконная , как тут пишут местные "гении" криминалистики ?
Будут тянуть с расследованием, выжмут из клуба соки, а в конце выяснится, что никто ничего не нарушал и это действительно были консультационные выплаты.
P.S и почти уверен, что и за Реалом скоро придут
давности
интересно то, как и кто принимал закон о 3 годах
или раставь знаки препинания
Главный прокурор Испании является постоянным гостем вип ложи на Сантьяго Бернабеу - ноль реакций
Какому-то футбольному чиновнику платили за отчеты об игроках и судействе - скандал, истерика, визги, фанаты майонеза рвут на себе волосы, требуя разбомбить всё, что связано с Барселоной))
Совсем ненормально клубу взаимодействовать с действующим судьей