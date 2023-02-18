Тебас о выплатах «Барсы» вице-президенту комитета судей: «Если бы не срок давности, диапазон санкций мог быть от устного предупреждения до исключения из Ла Лиги»

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Хавьер Тебас Федерация футбола Испании Жозеп Бартомеу деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Глава Ла Лиги высказался о скандале с выплатами «Барселоны» вице-президенту комитета судей.

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточняют, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

«Хочу прояснить, что из-за срока давности я даже не могу начать расследование. Ла Лига не хочет мешать расследованию прокуратуры. Это сильно затянуло бы дело. Я говорю это как юрист.

Я думаю, что прокуратура ведет расследование уже шесть месяцев, причем очень скрытно. Налоговое агентство также держит проверки в тайне.

Бартомеу, Солер и Грау начали давать показания недавно, а не много лет назад. Если бы этот вопрос был поднят при мне в 2019 году, мы бы открыли дисциплинарное разбирательство.

Если бы срок давности не истек, мы бы открыли дисциплинарное разбирательство. Диапазон санкций мог быть от устного предупреждения до исключения из Ла Лиги», – сказал Хавьер Тебас.

Тебас о деле «Барсы» и вице-президента комитета судей: «Спортивные санкции невозможны, срок давности истек. Другое дело – уголовная юрисдикция»

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54 комментария

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distress of ignorance
Ответ Parce
Или же после активного продвижения суперлиги
Честно, причина не важна. Не хочется, чтобы Барселону исключили, но если была коррупция и она будет доказана, то ссылаться на срок давности - это кринжатура. Все таки не 50 лет прошло.
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Roja
Ответ barca1899messi
Куда не забираться??
это у тебя нужно спросить
ты же мне это пишешь
мрак
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barca1899messi
Ответ Roja
не забирайся в твоём случае и учителя русского ЯЗЫКА не нужно
Куда не забираться??
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Roja
Ответ barca1899messi
Даже не забираюсь вряд ли Ты учитель русского литературы
не забирайся
в твоём случае и учителя русского ЯЗЫКА не нужно
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barca1899messi
Ответ Roja
сформулируй, пожалуйста, мысль или раставь знаки препинания
Ну если всё-таки ты учитель русского литературы то поставь мне двойку за плохое поведение
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barca1899messi
Ответ Roja
сформулируй, пожалуйста, мысль или раставь знаки препинания
Даже не забираюсь вряд ли Ты учитель русского литературы
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Lavinka
Мммм , срок давности ! Сити тоже любит эту фичу !
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Iuasamotu
Именно из-за таких как Тебас у Суперлиги есть шанс. Кого ты грозишься исключать из Ла Лиги, Барсу?
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Леван Мкртчян
Ответ Роман
В любом случае надо наказать и жёстко. Когда докажут и установят, не потому что это Барселона. Совсем ненормально клубу взаимодействовать с действующим судьей
В том то и дело, что он не конкретный судья, а вице-президент комитета судей.
Это какими же имбецилами должны были быть люди из руководства клуба, чтобы мутить такие схемы влияния на судейство на дистанции сезона, где судят множество рефери,через посредников , а не с конкретным подходом к нужному судье; да еще и проводить платежи на прямую через расчетные счета клубов на фирму оформленную на сына этого вице-президента комитета с такой же фамилией, (как и у папы)
У нас тут чтобы вывести и скрыть условные 30К баксов, люди используют по 10 уч прокладок, а тут ,мля , напрямую платят по несколько миллионов бакинских, даже не пытаясь путать следы😂.
Может это, всё-таки из-за уверенности , что схема не совсем такая уж и незаконная , как тут пишут местные "гении" криминалистики ?
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Марслан Акматалиев
Я почти уверен, что всё это раздувают специально.
Будут тянуть с расследованием, выжмут из клуба соки, а в конце выяснится, что никто ничего не нарушал и это действительно были консультационные выплаты.

P.S и почти уверен, что и за Реалом скоро придут
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Roja
Ответ Роман
Так в России аналогичные законы со сроком давности. Единственное что ФИФА может принять меры, чтобы другим неповадно было.
у многих странах есть сроки давности
давности
интересно то, как и кто принимал закон о 3 годах
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Roja
Ответ barca1899messi
Я не понял в чём прикол здесь обсуждают Барселону поэтому здесь болельщики этой команды ещё раз в чём прикол и что ты здесь делаешь
сформулируй, пожалуйста, мысль
или раставь знаки препинания
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Roja
Ответ barca1899messi
И???
стыдно, даже они это понимают
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Musashi Miyamoto
Глава Ла Лиги открыто топит за Реал - для хейтеров это ни о чем не говорит

Главный прокурор Испании является постоянным гостем вип ложи на Сантьяго Бернабеу - ноль реакций

Какому-то футбольному чиновнику платили за отчеты об игроках и судействе - скандал, истерика, визги, фанаты майонеза рвут на себе волосы, требуя разбомбить всё, что связано с Барселоной))
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barca1899messi
Ответ Roja
потому что здесь много болельщиков одной команды, которая платила деньги за судей
Я не понял в чём прикол здесь обсуждают Барселону поэтому здесь болельщики этой команды ещё раз в чём прикол и что ты здесь делаешь
0
-1
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barca1899messi
Ответ Roja
потому что здесь много болельщиков одной команды, которая платила деньги за судей
И???
0
-1
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Roja
Ответ barca1899messi
Почему???
потому что здесь много болельщиков одной команды, которая платила деньги за судей
0
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Parce
Ответ Фёдор Кузнецов
Компанией которой по случайности владеет один из главных людей в испанском судействе
Владеет его сын. Такая же норм, что Гвардиола, после карьеры футболиста, стал тренером.
0
-1
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Роман
В любом случае надо наказать и жёстко. Когда докажут и установят, не потому что это Барселона.
Совсем ненормально клубу взаимодействовать с действующим судьей
+1
-3
-2
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barca1899messi
Ответ Roja
так расследуют в испании полным ходом идёт, только спортс запаздывает хотя понятно почему запаздывает
Почему???
0
-1
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Parce
Клуб не отрицает, что платили деньги, компании которая собирала инфу
Компанией которой по случайности владеет один из главных людей в испанском судействе
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Jeksan
У Тебаса похоже личные счеты с гранатовыми
0
-1
-1
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Parce
Ответ Фёдор Кузнецов
Так клуб сам не отрицает что платил ему деньги
Клуб не отрицает, что платили деньги, компании которая собирала инфу
0
-1
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Parce
Факт нарушения правил имеется?
Так клуб сам не отрицает что платил ему деньги
0
0
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Parce
Ответ Фёдор Кузнецов
То есть можно 15 лет нарушать правила и не получить наказания из-за того что 3 года не нарушали?
Факт нарушения правил имеется?
0
-1
-1
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