Вице-президент судейского комитета угрожал «Барсе», что расскажет о фиктивных выплатах экс-функционеру клуба Контрерасу

Вице-президент испанского судейского комитета шантажировал «Барселону».

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

По данным El Mundo, Хосе Мария Энрикес Негрейра угрожал «Барсе» раскрыть информацию о выплатах за фиктивные консультационные услуги бывшему тренеру и функционеру клуба Хосепу Контрерасу.

Контрерас был тренером «Барселоны Б», а также входил в совет директоров клуба при трех президентах – Хосе Луисе Нуньесе, Жоане Гаспаре и . Он умер в декабре 2022 года.

В феврале 2019 года Негрейра пригрозил Бартомеу, что обнародует информацию о том, что «Барселона» заплатила Контрерасу не менее 728 420 евро в период с 2015 по 2018 год через подставную компанию Tresep 2014, S.L, которая занимается реконструкцией жилья и находится под следствием прокуратуры и Налогового агентства.

19 счетов, выставленных этой компанией «Барсе», к которым имеет доступ El Mundo, в сумме составили 29 040 евро. В них указывается «предоставление различных спортивно-образовательных услуг».

Ранее стало известно, что Негрейра шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги, он угрожал рассказать о действиях клуба.

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