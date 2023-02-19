Вице-президент судейского комитета угрожал «Барсе», что расскажет о фиктивных выплатах экс-функционеру клуба Контрерасу

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Барселона Б Жоан Гаспар Жозеп Бартомеу деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Вице-президент испанского судейского комитета шантажировал «Барселону».

Ранее сообщалось, что клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й. Позже выяснилось, что Негрейра предоставлял «Барсе» отчеты об арбитрах перед матчами.

По данным El Mundo, Хосе Мария Энрикес Негрейра угрожал «Барсе» раскрыть информацию о выплатах за фиктивные консультационные услуги бывшему тренеру и функционеру клуба Хосепу Контрерасу.

Контрерас был тренером «Барселоны Б», а также входил в совет директоров клуба при трех президентах – Хосе Луисе Нуньесе, Жоане Гаспаре и Жозепе Бартомеу. Он умер в декабре 2022 года.

В феврале 2019 года Негрейра пригрозил Бартомеу, что обнародует информацию о том, что «Барселона» заплатила Контрерасу не менее 728 420 евро в период с 2015 по 2018 год через подставную компанию Tresep 2014, S.L, которая занимается реконструкцией жилья и находится под следствием прокуратуры и Налогового агентства.

19 счетов, выставленных этой компанией «Барсе», к которым имеет доступ El Mundo, в сумме составили 29 040 евро. В них указывается «предоставление различных спортивно-образовательных услуг».

Ранее стало известно, что Негрейра шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги, он угрожал рассказать о действиях клуба.

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10 комментариев

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Val Smith
Ответ Камбоджа Иванов
Ожидание: суперлига и перезагрузка футбола, с новыми реалиями, потолками зарплат и т.п. Реальность: Ювентус потерпел мошеннический крах, на очереди или в стадии расследования МС и Барселона, где-то рядом молятся ПСЖ, Реал, Бавария и Челси. МЮ на грани покупки саудовцами. Удивительно, что хоть в этот раз не наказали софийский ЦСКА.
Не Саудиты, а Катарцы. По сути тот же карман что у ПСЖ под которых не копают как под Юве с Барселоной т.к. те в СЛ не хотели ибо выкупили верхушку текущих функционеров с потрахами. Бавария тоже не хотела в СЛ
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Михо
А на этот случай рычаг есть?
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Velirpa
а Барселона хорошо с судьями работает.
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Ответ Камбоджа Иванов
Ожидание: суперлига и перезагрузка футбола, с новыми реалиями, потолками зарплат и т.п. Реальность: Ювентус потерпел мошеннический крах, на очереди или в стадии расследования МС и Барселона, где-то рядом молятся ПСЖ, Реал, Бавария и Челси. МЮ на грани покупки саудовцами. Удивительно, что хоть в этот раз не наказали софийский ЦСКА.
А что с Баварией такого?
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Камбоджа Иванов
Ожидание: суперлига и перезагрузка футбола, с новыми реалиями, потолками зарплат и т.п.

Реальность: Ювентус потерпел мошеннический крах, на очереди или в стадии расследования МС и Барселона, где-то рядом молятся ПСЖ, Реал, Бавария и Челси. МЮ на грани покупки саудовцами.

Удивительно, что хоть в этот раз не наказали софийский ЦСКА.
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Мы ему взятку дали, а он нам ей угрожал. Подавайте в суд за шантаж. Или почему не подали раньше, ах да, не до того было...
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Arman FCSM
Ответ Lobelopa
Этот змеиный клубок давно пора расформировать.
Согласен, расформировать "Зенит" будет оптимальным решением
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Lobelopa
Этот змеиный клубок давно пора расформировать.
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King Ragnar
Угрожал абсолютно честными, никоим образом не противозаконными, выплатами? 😆
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Кан и Баллак сидят в баре
Не так новость составляете.... ой не так... Ради хайпа надо было написать не "Платили за отчеты о молодых игроках и судействе", а "Платили за отчеты о молодых мальчиках"!!!! Успех был бы обеспечен)
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