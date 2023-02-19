Тен Хаг о матче с «Барсой»: «Я получил удовольствие, «МЮ» играл очень хорошо. Дома нужно все решить»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Лестер Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

16 февраля «Ман Юнайтед» сыграл вничью с «Барсой» (2:2) в гостевом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Ответная игра состоится 23 февраля на «Олд Траффорд».

– Команды провели великолепную игру в четверг, «МЮ» потратил много сил. Как проходит восстановление? Как игроки себя чувствуют перед матчем с «Лестером»?

– Думаю, мы хорошо сыграли [в четверг]. Мне кажется, этот матч доставил удовольствие. Я его получил. Моя команда играла очень хорошо.

Мы добились результата, на следующей неделе нужно будет провести еще один хороший матч. На «Олд Траффорд» нужно все решить. Это очевидно, но для начала нужно сфокусироваться на матче с «Лестером».

– Кто-то из игроков, пропустивших матч с «Барселоной» из-за травм, вернется в состав перед «Лестером»?

– Может быть. Один-два игрока могут вернуться, да.

– Лисандро Мартинес и Марсель Забитцер возвращаются после дисквалификаций. Насколько поможет их возвращение перед столь насыщенной неделей?

– Не хочется играть против «Барселоны» без таких игроков. Это важные футболисты для нашей команды. Они вернулись в состав, и это хорошо. Это усилит команду, в воскресенье у нас будет хороший выбор, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Лестером» в матче 24-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 17:00 по московскому времени. 

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28 комментариев

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человек-муравей человек-физрук
Ответ Enferm0
Без Гави наконец таки сыграют в нормальные 4-3-3, при которвх кстати штурм МЮ и начался, так что тут все зависит от Хави, судить не будет - может и попрёт, потеря Педри не должна уж так сильно влиять на команду
Педри это весь креатив впереди. как его отсутствие может не сказаться? по сути в первой игре у Барсы не было трех главных игроков. в ответной будет только Бускетс и не известно в какой форме. вариант только защитный и то если Хави выпустит привычную расстановку. попрет это не про этот матч
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Любезный Коссутий
очевидно, что МЮ играл лучше хозяев, вплоть до замен. к сожалению, кроме Гарначо, некого было выпускать Тен Хагу, что и вылилось в преимущество Барсы в концовке матча.
Глубины состава МЮ не хватает, поэтому нужно качественное усиление состава летом. Конечно отсутствие Эриксона тоже сказывается и Марсьяль давно не играет и Ван дер Бек травмирован на долго. Новички только вкатываются
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Enferm0
Ответ человек-муравей человек-физрук
без Педри Гави и Дембеле ловить особо нечего. еще и на ОТ. интереснее было бы посмотреть обе встречи в оптимальных составах. думаю там у каталонцев было больше шансов на проход чем у МЮ
Без Гави наконец таки сыграют в нормальные 4-3-3, при которвх кстати штурм МЮ и начался, так что тут все зависит от Хави, судить не будет - может и попрёт, потеря Педри не должна уж так сильно влиять на команду
0
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человек-муравей человек-физрук
без Педри Гави и Дембеле ловить особо нечего. еще и на ОТ. интереснее было бы посмотреть обе встречи в оптимальных составах. думаю там у каталонцев было больше шансов на проход чем у МЮ
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ GaYPsG
А был бы Роналду манчестер найтед 5:0 бы раснес басрелонку
Влажные мечты в колонке Аль-Насра и в игре FIFA23
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Budabuda
Ответ Гамаль Хайдаров
Хави включил Гвардиолу и решил поэкспериментировать, в ответке такого не будет, надеюсь и Барса сможет победить
ты чо угараешь.Без Педри и Гави это 0 шансов.
+1
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Under
Ответ Ronixs
Болтает-это хорошо.Голы от Рэшфорда,который в 99% с такого положения не зайдёт и своего Кунде,прикрывавшего игрока в оффсайде.,непоставленные пенальти,штанги Барсы.Ну для МЮ видно нормально.А так,да,всё решится в четверг.Барса сейчас не топ,Хави лажает,ни одного защитника из 4 не было на своём месте,это даже не обсуждается.Как только привёл заменами защиту в порядок МЮ и присел на свой половине.
если бы только эти два момента были, то конечно плохо
только вы почему-то слона не заметили, ну бывает
+2
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Экселлент
Думаю, весь футбольный мир получил удовольствие от просмотра этого матча!
+2
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danilevich
Ответ Ronixs
Болтает-это хорошо.Голы от Рэшфорда,который в 99% с такого положения не зайдёт и своего Кунде,прикрывавшего игрока в оффсайде.,непоставленные пенальти,штанги Барсы.Ну для МЮ видно нормально.А так,да,всё решится в четверг.Барса сейчас не топ,Хави лажает,ни одного защитника из 4 не было на своём месте,это даже не обсуждается.Как только привёл заменами защиту в порядок МЮ и присел на свой половине.
Однобоко смотрите товарищ
У мю достаточно моментов с выходом 1на1 у рэша, ваута . У санчо тоже были хорошие позиции для удара. Про пенальти говорить нечего , их на поставили в обе стороны, исключение разве что игрока барсы должны были удалять. В целом равная игра , но моменты мю были острее.
+2
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Ronixs
Болтает-это хорошо.Голы от Рэшфорда,который в 99% с такого положения не зайдёт и своего Кунде,прикрывавшего игрока в оффсайде.,непоставленные пенальти,штанги Барсы.Ну для МЮ видно нормально.А так,да,всё решится в четверг.Барса сейчас не топ,Хави лажает,ни одного защитника из 4 не было на своём месте,это даже не обсуждается.Как только привёл заменами защиту в порядок МЮ и присел на свой половине.
+2
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Dm Kznts
думаю что и нейтральному зрителю эта игра доставила удовольствие
+1
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v.belorussky
Думаю, от этого матча многие получили больше удовольствия, чем от матчей ЛЧ)
+6
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Lavinka
Главный матч среды был !
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поколение пепси
Ответ Любезный Коссутий
очевидно, что МЮ играл лучше хозяев, вплоть до замен. к сожалению, кроме Гарначо, некого было выпускать Тен Хагу, что и вылилось в преимущество Барсы в концовке матча.
а где этот бразил сто миллионный
0
-3
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mutnyy
Ответ HI MARS
Уверен что МЮ пройдёт дальше.Видится разгром каталонцев
Видно как горит у болельщика Реала)
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Someone from Internet
Ответ GaYPsG
А был бы Роналду манчестер найтед 5:0 бы раснес басрелонку
Лол, даже с пиковым молодым Роналду МЮ такое не удавалось)
+1
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Pushkin_CR7
Ответ Любезный Коссутий
очевидно, что МЮ играл лучше хозяев, вплоть до замен. к сожалению, кроме Гарначо, некого было выпускать Тен Хагу, что и вылилось в преимущество Барсы в концовке матча.
Верно подмечено.
В четверг отсутствующие в прошлой игре должны дать необходимое преимущество, учитывая потерю у Барсы Гави и Педри.
+6
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HI MARS
МЮ должен был громить каталонцев после удаления Кунде и решить всё в первом матче
+5
-7
-2
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HI MARS
Уверен что МЮ пройдёт дальше.Видится разгром каталонцев
+2
-5
-3
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Гамаль Хайдаров
Хави включил Гвардиолу и решил поэкспериментировать, в ответке такого не будет, надеюсь и Барса сможет победить
+8
-6
+2
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GaYPsG
Ответ Insan
Комментарий удален модератором
Какой клуб, такие и фанаты
0
-4
-4
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Insan
Ответ GaYPsG
А был бы Роналду манчестер найтед 5:0 бы раснес басрелонку
Комментарий удален
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Under
Ответ Karl0709
Для кого очевидно?
очевидно - в том плане, что другой возможности не будет
если хотят пройти дальше, надо решать в четверг дома
0
0
0
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Любезный Коссутий
очевидно, что МЮ играл лучше хозяев, вплоть до замен.
к сожалению, кроме Гарначо, некого было выпускать Тен Хагу, что и вылилось в преимущество Барсы в концовке матча.
+23
-7
+16
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Пуп Ппп
Ответ GaYPsG
А был бы Роналду манчестер найтед 5:0 бы раснес басрелонку
Благодаря что у МЮ не было Рональду а у Барселоны нету Месси то теперь МЮ будет сильнее Барселоны. одни потеряли великого игрока. другие сбросили якорь в январе который их тащил на дно к рыбам
+21
-3
+18
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