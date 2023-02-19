Тен Хаг о матче с «Барсой»: «Я получил удовольствие, «МЮ» играл очень хорошо. Дома нужно все решить»

г высказался о предстоящем матче «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в .

16 февраля « » сыграл вничью с «Барсой» (2:2) в гостевом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Ответная игра состоится 23 февраля на «Олд Траффорд».

– Команды провели великолепную игру в четверг, «МЮ» потратил много сил. Как проходит восстановление? Как игроки себя чувствуют перед матчем с «Лестером»?

– Думаю, мы хорошо сыграли [в четверг]. Мне кажется, этот матч доставил удовольствие. Я его получил. Моя команда играла очень хорошо.

Мы добились результата, на следующей неделе нужно будет провести еще один хороший матч. На «Олд Траффорд» нужно все решить. Это очевидно, но для начала нужно сфокусироваться на матче с «Лестером».

– Кто-то из игроков, пропустивших матч с «Барселоной» из-за травм, вернется в состав перед «Лестером»?

– Может быть. Один-два игрока могут вернуться, да.

– Лисандро Мартинес и Марсель Забитцер возвращаются после дисквалификаций. Насколько поможет их возвращение перед столь насыщенной неделей?

– Не хочется играть против «Барселоны» без таких игроков. Это важные футболисты для нашей команды. Они вернулись в состав, и это хорошо. Это усилит команду, в воскресенье у нас будет хороший выбор, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с « » в матче 24-го тура . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 17:00 по московскому времени.