Тен Хаг о матче с «Барсой»: «Я получил удовольствие, «МЮ» играл очень хорошо. Дома нужно все решить»
Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
16 февраля «Ман Юнайтед» сыграл вничью с «Барсой» (2:2) в гостевом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Ответная игра состоится 23 февраля на «Олд Траффорд».
– Команды провели великолепную игру в четверг, «МЮ» потратил много сил. Как проходит восстановление? Как игроки себя чувствуют перед матчем с «Лестером»?
– Думаю, мы хорошо сыграли [в четверг]. Мне кажется, этот матч доставил удовольствие. Я его получил. Моя команда играла очень хорошо.
Мы добились результата, на следующей неделе нужно будет провести еще один хороший матч. На «Олд Траффорд» нужно все решить. Это очевидно, но для начала нужно сфокусироваться на матче с «Лестером».
– Кто-то из игроков, пропустивших матч с «Барселоной» из-за травм, вернется в состав перед «Лестером»?
– Может быть. Один-два игрока могут вернуться, да.
– Лисандро Мартинес и Марсель Забитцер возвращаются после дисквалификаций. Насколько поможет их возвращение перед столь насыщенной неделей?
– Не хочется играть против «Барселоны» без таких игроков. Это важные футболисты для нашей команды. Они вернулись в состав, и это хорошо. Это усилит команду, в воскресенье у нас будет хороший выбор, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Лестером» в матче 24-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 17:00 по московскому времени.
только вы почему-то слона не заметили, ну бывает
У мю достаточно моментов с выходом 1на1 у рэша, ваута . У санчо тоже были хорошие позиции для удара. Про пенальти говорить нечего , их на поставили в обе стороны, исключение разве что игрока барсы должны были удалять. В целом равная игра , но моменты мю были острее.
В четверг отсутствующие в прошлой игре должны дать необходимое преимущество, учитывая потерю у Барсы Гави и Педри.
если хотят пройти дальше, надо решать в четверг дома
к сожалению, кроме Гарначо, некого было выпускать Тен Хагу, что и вылилось в преимущество Барсы в концовке матча.