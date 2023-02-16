Йорди Кройфф: «Барсе» по силам выбить «МЮ». Счет был бы 3:2, если бы нам чуть-чуть повезло»

Теги Манчестер Юнайтед Йорди Кройфф премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА судьи Маурицио Мариани Футбол

Спортивный директор «Барселоны» высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Я рад, что выездные голы учитываются уже не так, как прежде. Это значит, что счет снова будет 0:0.

Захватывающий матч, очень хороший для нейтральных зрителей. У каждой из команд были отрезки доминирования.

В Ла Лиге футбол в большей степени позиционный, в то время как в АПЛ очень быстро переходят из обороны в атаку, больше опираются на физическую подготовку и скорость. И нельзя забывать о том, что в «МЮ» много участников ЧМ-2022. Ну и Рэшфорда мы все видели.

Я думаю, что нам по силам выбить «МЮ». Если бы нам чуть-чуть повезло сегодня, счет был бы 3:2, мы бы ехали на «Олд Траффорд», особенный стадион, фаворитами.

Такая игра рукой [как у Фреда на 85-й минуте] в Испании привела бы к назначению пенальти, скорее всего», – сказал Йорди Кройфф.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chris "Birdman" Andersen
А к чему привёл бы в Испании фол Кунде?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elyor Radjabov
Если бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nenad
Путалона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
White Buddha
Видимо, чуть-чуть не хватило зарядить судейку на победу. Знаем, знаем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Neron
А с голом Рафиньи вам значит не повезло? С не назначенным фолом последней надежды? Нет? Постоянно ноют, всегда!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Висита Эльмурзаев
счёт должен был 1:3 быть, а не 2:2
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lampard4ever
А если бы не повезло, то 2:4, что больше соответствовал бы течению матча.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrano
Если бы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Если бы дали две 100% пенки залетел бы хотя бы один такой дурак из множества как у мю
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Ну в концовке да, Барса была гораздо ближе к 3-му голу, нежели МЮ.
Жаль, что мяч от Каземиро отлетел в штангу, а не в ворота.

Но все решится через неделю )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша Иванов
Или 0:3 в первом же тайме
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ахаха, вот про пенальти в Испании это в точку.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D3SP7C1TO
Ну блииин опять началось. Только показалось, что Барса начала выздоравливать, так опять шапкозакидательство пошло. Видимо, адекватность высказываний руководства клуба не распространяется на еврокубки 😕
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Да в этом матче каждая из команд могла, как победить, таак и проиграть. Так что в целом ничья - справедливый исход матча.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SO LATER
А если бы Кунде и Френки проснулись с той ноги, счет был бы 2:0. Но всякое бывает, следующий матч будет слив наверняка, нет Гави/Педри и Буси. (Ну Штегена за пропуск в ближний тоже можно отметить)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
Или 2:4
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий