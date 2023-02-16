Йорди Кройфф: «Барсе» по силам выбить «МЮ». Счет был бы 3:2, если бы нам чуть-чуть повезло»

Спортивный директор «Барселоны» высказался о ничьей с « » (2:2).

«Я рад, что выездные голы учитываются уже не так, как прежде. Это значит, что счет снова будет 0:0.

Захватывающий матч, очень хороший для нейтральных зрителей. У каждой из команд были отрезки доминирования.

В Ла Лиге футбол в большей степени позиционный, в то время как в очень быстро переходят из обороны в атаку, больше опираются на физическую подготовку и скорость. И нельзя забывать о том, что в «МЮ» много участников ЧМ-2022. Ну и Рэшфорда мы все видели.

Я думаю, что нам по силам выбить «МЮ». Если бы нам чуть-чуть повезло сегодня, счет был бы 3:2, мы бы ехали на «Олд Траффорд», особенный стадион, фаворитами.

Такая игра рукой [как у Фреда на 85-й минуте] в привела бы к назначению пенальти, скорее всего», – сказал .