Хави об игре Фреда рукой: «Там пенальти, это ясно как божий день. Нам не дали одиннадцатиметровый в Милане в ЛЧ, не дали его сегодня»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА судьи Маурицио Мариани Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку игре против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Думаю, это одна из лучших команд Европы. Она представляет собой одно целое. Мы сделали все, что в наших силах. Обычно соперники «МЮ» в еврокубках попадают в психологическую яму, когда эта команда выходит вперед, но мы здорово отреагировали. Я горжусь «Барселоной».

Я ожидаю, что матч на «Олд Траффорд» будет очень интенсивным. Мы способны победить, как были способны сделать это и сегодня. Мы выйдем биться и посмотрим, что из этого получится. Это очень сильный соперник, один из лучших в Европе.

Порой нам не хватало спокойствия. Соперник здорово переходит из обороны в атаку, мы хотели не допускать контратак, но порой нам это не удавалось.

Я уважаю мнение тен Хага, но считаю, что мы тоже много создавали и, чувствую, могли победить. Мы тоже могли забить много голов. В защите мы хорошо сыграли.

То, что пенальти [после игры Фреда рукой] нужно было назначать, ясно как божий день. Как можно было этого не сделать? Нам не дали пенальти в Милане в Лиге чемпионов, не дали пенальти сегодня. Мне кажется невероятным то, что судьи пересмотрели момент и решили не давать пенальти», – сказал Хави.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Маурицио Мариани.

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47 комментариев

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Saboroff
Ответ Silent Mode
Будь они левые - об этом даже не упоминалось бы
а кроме Хави и Ко никто и не упоминал
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Silent Mode
Ответ Saboroff
С такими расходами на трансферах стыдно надеяться на левые пенальти
Будь они левые - об этом даже не упоминалось бы
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Пинающий Достоинства
Мяч то направление не менял, какой пенальти ?!
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The Best
Ответ maxwinner87
с чего красная? жёлтая максимум. А вот снос Альбы ещё один момент на пенальти,который проигнорил судья.
Кунде снёс Решфорда до штрафной (это считается как фол последней надежды) а значит красная карточка 100% и штрафной удар.
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Chyngyz Orozaliev
всю жизнь про 11й в Милане будет говорить?
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Saboroff
Ответ Silent Mode
Не отменяет тот факт, что пенальти не ставятся уже не впервой
С такими расходами на трансферах стыдно надеяться на левые пенальти
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Sanchello
Ответ Reece24
Не понимаю истерики Хави. Неужели он так плохо разбирается в истории футбола? Барса играла против главного кабинета в истории АПЛ. Барса тоже всю жизнь сражается с мадридским кабинетом, но до сих пор удивляется. Пора бы привыкнуть, что бывают такие клубы с опытом работы в судейской.
барса - самая главная кабинетная программа
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Silent Mode
Ответ coil666
всё из-за суперлиги...
Возможно, но разве Реал сильно засуживают? Он как-то выбивается из колеи засуженных
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Silent Mode
Ответ Saboroff
там в обе стороны были такие случаи что. можно было обоям ставить пенки и тем более Кунде можно было и удалять
Не отменяет тот факт, что пенальти не ставятся уже не впервой
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coil666
Ответ h4ww7xkqkz
За 2009 год будете расплачиваться до конца жизни,дальше Лига Конференций,а потом и Сегунда
не надейся, вафля
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coil666
Ответ Silent Mode
Когда судейство перестанет засуживать( а специально ли?) Барселону
всё из-за суперлиги...
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Saboroff
Ответ Silent Mode
Ну если не ставятся неоднократно пенальти, то это по определению засудили
там в обе стороны были такие случаи что. можно было обоям ставить пенки и тем более Кунде можно было и удалять
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maxwinner87
Ответ Токсик
Чави, там красная Кунде, это ясно как божий день.
с чего красная? жёлтая максимум. А вот снос Альбы ещё один момент на пенальти,который проигнорил судья.
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-4
-4
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Silent Mode
Ответ Saboroff
ты считаешь что барсу засудили?
Ну если не ставятся неоднократно пенальти, то это по определению засудили
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Nickolay Lyskov
Ответ GuruFutbola
1 раз против множества десятков
А второе место у кого?
0
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Silent Mode
Ответ roni20
Сегодня вышла статья как твой любимый клуб платил судье и БЧК даже не отказывает от этого . А ты все в других подвох ищешь. Как говориться каждый судит по себе
Только вот нужно доказать что какие то там переводы влияли на решения в матчах
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0
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Saboroff
Ответ Silent Mode
Когда судейство перестанет засуживать( а специально ли?) Барселону
ты считаешь что барсу засудили?
+1
0
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Silent Mode
Ответ Saboroff
Когда он перестанет ныть?
Когда судейство перестанет засуживать( а специально ли?) Барселону
0
-1
-1
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GuruFutbola
Ответ Nickolay Lyskov
Думаешь, побьют рекорд нынешнего рекордсмена?
1 раз против множества десятков
0
-2
-2
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fatei4
Ответ Alibek Kidirbayev
а то что на Рэшфорде фол последней надежды был дл него это ок
Если бы был фол, то может можно было бы и дискутировать о карточках. Но фола не было 😀
+1
-3
-2
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Saboroff
Когда он перестанет ныть?
+1
0
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kos.vohrt
Ответ Токсик
Чави, там красная Кунде, это ясно как божий день.
Про это будет говорить тен Хаг, это ясно как божий день. Не путай их.
+2
0
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Parce
Ответ леннорыч-абрамович
Неприятный тип этот Хави. ДНК Барселоны налицо. Ныть не переставая! Что в годы игроцкой карьеры, что сейчас.
Нытики тут только глоры Челси и Реала
+3
-9
-6
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Салесар
Ответ h4ww7xkqkz
За 2009 год будете расплачиваться до конца жизни,дальше Лига Конференций,а потом и Сегунда
А потом ты просыпаешься
+1
-2
-1
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Салесар
Ответ h4ww7xkqkz
За 2009 год будете расплачиваться до конца жизни,дальше Лига Конференций,а потом и Сегунда
А потом ты просыпаешься
+5
-2
+3
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