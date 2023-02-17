Хави об игре Фреда рукой: «Там пенальти, это ясно как божий день. Нам не дали одиннадцатиметровый в Милане в ЛЧ, не дали его сегодня»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку игре против « » (2:2).

«Думаю, это одна из лучших команд . Она представляет собой одно целое. Мы сделали все, что в наших силах. Обычно соперники «МЮ» в еврокубках попадают в психологическую яму, когда эта команда выходит вперед, но мы здорово отреагировали. Я горжусь «Барселоной».

Я ожидаю, что матч на «Олд Траффорд» будет очень интенсивным. Мы способны победить, как были способны сделать это и сегодня. Мы выйдем биться и посмотрим, что из этого получится. Это очень сильный соперник, один из лучших в Европе.

Порой нам не хватало спокойствия. Соперник здорово переходит из обороны в атаку, мы хотели не допускать контратак, но порой нам это не удавалось.

Я уважаю мнение тен Хага, но считаю, что мы тоже много создавали и, чувствую, могли победить. Мы тоже могли забить много голов. В защите мы хорошо сыграли.

То, что пенальти [после игры Фреда рукой] нужно было назначать, ясно как божий день. Как можно было этого не сделать? Нам не дали пенальти в Милане в чемпионов, не дали пенальти сегодня. Мне кажется невероятным то, что судьи пересмотрели момент и решили не давать пенальти», – сказал .

Матч обслуживала бригада судей под руководством Маурицио Мариани.