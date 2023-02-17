Тен Хаг о матче с «Барсой»: «МЮ» доминировал, играя с первой командой Испании на выезде. Должны были забивать минимум 4 гола»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» доминировал в матче с «Барселоной» (2:2).

«Вы встречаетесь с первой командой в на выезде и так доминируете.

Я думаю, мы должны были забить минимум четыре гола», – сказал тренер « ».