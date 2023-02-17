Тен Хаг о матче с «Барсой»: «МЮ» доминировал, играя с первой командой Испании на выезде. Должны были забивать минимум 4 гола»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» доминировал в матче с «Барселоной» (2:2).

«Вы встречаетесь с первой командой в Испании на выезде и так доминируете.

Я думаю, мы должны были забить минимум четыре гола», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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50 комментариев

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vova123456
Ответ ПРОСТА ТАК!
Разница в целый 1 ожидаемый гол, лол. Не велика, конечно, но этой разницы потенциально достаточно, чтобы выиграть любой матч, прикинь 😆
Ты слишком преувеличиваешь значение xg. Смотрю на спортсе в Матч центр, только Шахтер выиграл, имея преимущество в xg. А Севилья, Монако и Зальцбург выиграли свои матчи проигрывая по xg. Ещё 4 встречи закончились вничью. Так что не стоит зацикливаться на этом показателе.
П.с. Конечно у Барсы будет меньше, если они второй забили с момента который к Xg добавил наверное 0.05)
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Parce
Ответ Nickolay Lyskov
"а если смотреть последние минуты, то счет вполне заслуженный". А если смотреть с 52 по 60 минуты, то заслуженный счет 1-14.
Статистика по ударам в створ 8-5 в пользу Барсы, так что 1-14 можешь кое-куда себе засунуть
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Parce
Ответ Under
Это кто 1.6 нарисовал? Везде 1.2-1.3 максимум.
На infogol взял инфу, но даже не беря в пачки xg, у барсы больше ударов в створ
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Furry Slipper
Красный - цвет доминации!
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Nickolay Lyskov
Ответ Parce
У барсы 1,6 xg не велика разница, а если смотреть последние минуты, то счет вполне заслуженный
"а если смотреть последние минуты, то счет вполне заслуженный". А если смотреть с 52 по 60 минуты, то заслуженный счет 1-14.
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mj23.net
Ответ DHARMA Initiative
МЮ прекрасно прессинговал, показал хорошую игру, но забили все таки благодаря везению, при чем оба мяча, первый - ну сколько таких из 10 ударов Решфорд забьет? Да ладно вам, но второй хоть из за ошибки Кунде но все таки более игровой и логичный
Ну обе команды забили фигню. Ни одного нормального гола из 4х не забито. Самый явный момент матча был у Ваута.
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бек саидов
Ответ zizo98
Как всегда,жалкое подобие клуба обсирается на евроарене.Какалония в своем репертуаре.
Ничья это обсирался? Это без Бускетса и Дембеле, и почти без Педри? Ну ладно. Но в ответном матче у мю явный перевес из за центра Барсы , это надо признать.
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Silent Mode
Ответ zizo98
Как всегда,жалкое подобие клуба обсирается на евроарене.Какалония в своем репертуаре.
Ну хотя-бы не у себя в чемпионате…
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Flylink
Ответ Stivi M.D.
Да по-моему МЮ сегодня наглядно показал, что сегодня из себя представляет испанская лига. А что было бы, будь вместо МЮ Сити или Арсенал?
Ага, только почему-то еврокубки забирают команды из Испании 🤣🤣🤣
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ПРОСТА ТАК!
Ответ Parce
У барсы 1,6 xg не велика разница, а если смотреть последние минуты, то счет вполне заслуженный
Разница в целый 1 ожидаемый гол, лол. Не велика, конечно, но этой разницы потенциально достаточно, чтобы выиграть любой матч, прикинь 😆
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Under
Ответ Parce
У барсы 1,6 xg не велика разница, а если смотреть последние минуты, то счет вполне заслуженный
Это кто 1.6 нарисовал?
Везде 1.2-1.3 максимум.
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Ansu Fati
Ответ ПРОСТА ТАК!
Ну шутки шутками, а МЮ создал на 2+ гола судя по xG, чего не сделала Барса
Выход Альбы 1 на 1, удар Левы, удар Фати так же могли превратиться в голы, не знаю с чего компьютер насчитал разницу в 2 раза, ведь Тер Штеген не особо выручал)
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бек саидов
Ответ CyberUnited
Он сказал 4 гола, но спортсу показалось слишком мало, видимо)
Это они от себя добавили? Че то маловато с их стороны.
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DHARMA Initiative
МЮ прекрасно прессинговал, показал хорошую игру, но забили все таки благодаря везению, при чем оба мяча, первый - ну сколько таких из 10 ударов Решфорд забьет? Да ладно вам, но второй хоть из за ошибки Кунде но все таки более игровой и логичный
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zizo98
Ответ Zaur Cerekov
шерсть молчать
zaur ,шерстка твоей амки непригодна
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бек саидов
Ответ Кирилл
В заголовке - 5 голов. В тексте новости - 4 гола. Редакторы, вы сами определитесь сколько МЮ должен был забивать по мнению Тен Хага )
Завтра станет 8. Но сколько должны были пропускать, он не будеть говорить
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Under
Ответ Ansu Fati
О как занесло Тен Хага)) Че так мало? могли забить все 10))
С чего вдруг занесло?
Вегхорст в первом тайме и Санчо в самом начале второго чем не верняки?
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бек саидов
Тен Хага крыша на место? 😅
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Parce
Ответ ПРОСТА ТАК!
Ну шутки шутками, а МЮ создал на 2+ гола судя по xG, чего не сделала Барса
У барсы 1,6 xg не велика разница, а если смотреть последние минуты, то счет вполне заслуженный
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Under
Ответ XavIniesta2008-2015
Он сказал "минимум четыре". А максимум,видимо, определяется фантащиями самого Тен Хага
Если давать забивать с острых углов, то отчего бы и не пофантазировать?
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Zaur Cerekov
Ответ zizo98
Как всегда,жалкое подобие клуба обсирается на евроарене.Какалония в своем репертуаре.
шерсть молчать
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Zaur Cerekov
Ответ Stivi M.D.
Да по-моему МЮ сегодня наглядно показал, что сегодня из себя представляет испанская лига. А что было бы, будь вместо МЮ Сити или Арсенал?
и что бы было бы, а умник???
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Токсик
Ответ Stivi M.D.
Да по-моему МЮ сегодня наглядно показал, что сегодня из себя представляет испанская лига. А что было бы, будь вместо МЮ Сити или Арсенал?
Благо, что не Ливерпуль. А то опозорили бы лигу на весь мир
+2
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Александр Жорницкий
Ответ mj23.net
Ну могли и 5 конечно забить. Но в целом не забили ничего из своих реальных моментов. Гол Реша такой себе. Второй автогол. Зато шикарные моменты все запороли. Вообще все. Так что в целом, если считать именно то, что должны были, то 3 точно вырисовываются. Но реализация в целом ужасная. Что в АПЛ что тут. Решфорд тащит, все остальные мажут из убойных позиций или бьют вместо паса.
Финал АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ 26февраля так что ДЕ ХААГ - ПРО БАРСУ ЗАБУДЬ...
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Токсик
Ответ SanEffect
Игра скорее была равная, о каком доминировании он говорит? Последние 20-25 минут так вообще за Барсой, могли дважды забивать, немного не повезло. Ответная игра конечно будет сложная без Гави и Педри. Будем надеяться, что к тому времени восстановятся Бускетс и Дембеле.
Какие 20-25 минут? Последний навал был на минут 10, не больше
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