Тен Хаг о матче с «Барсой»: «МЮ» доминировал, играя с первой командой Испании на выезде. Должны были забивать минимум 4 гола»
Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» доминировал в матче с «Барселоной» (2:2).
«Вы встречаетесь с первой командой в Испании на выезде и так доминируете.
Я думаю, мы должны были забить минимум четыре гола», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
П.с. Конечно у Барсы будет меньше, если они второй забили с момента который к Xg добавил наверное 0.05)
Везде 1.2-1.3 максимум.
Вегхорст в первом тайме и Санчо в самом начале второго чем не верняки?