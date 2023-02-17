Матч «Барсы» и «МЮ» стал самым посещаемым в истории ЛЕ – 90 255 зрителей пришли на «Камп Ноу»

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Матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» стал самым посещаемым в истории Лиги Европы.

Вчера «Барса» на «Камп Ноу» сыграла вничью с «МЮ» (2:2) в первом матче 1/8 финала турнира. Игру посетили 90 255 болельщиков. Это рекордная посещаемость в истории ЛЕ.

Список самых посещаемых матчей Лиги Европы выглядит так:

1. «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» (2023 год, 90 255 зрителей на стадионе);

2. «Тоттенхэм» – «Гент» (2017, 80 465);

3. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (2016, 75 180);

4. «Манчестер Юнайтед» – «Фенербахче» (2016, 73 063);

5. «Динамо» Киев – «Эвертон» (2015, 67 553);

6. «Манчестер Юнайтед» – «Аякс» (2012, 67 328).

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67 комментариев

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Parce
Ответ The Best
Ну Челси в каком бы состоянии не был в последние годы регулярно попадал в ЛЧ) И два года назад брал её,почему вы сразу Челси привели в пример непонятно.
Могу еще в пример Ливерпуль привести, но они не тратили 600 млн за трансферное окно, хоть и шатаются в середине таблицы, а про Челси времен Абрамовича лучше забыть, сейчас клубом клоун управляет
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The Best
Ответ The Best
Ну Челси в каком бы состоянии не был в последние годы регулярно попадал в ЛЧ) И два года назад брал её,почему вы сразу Челси привели в пример непонятно.
А,вы фанат судейского проекта.Тогда всё понятно)
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The Best
Ответ Parce
Уровень ЛЕ, это челси на 10 месте, хотя им бы лигу конференций хоть попасть
Ну Челси в каком бы состоянии не был в последние годы регулярно попадал в ЛЧ)
И два года назад брал её,почему вы сразу Челси привели в пример непонятно.
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Богдан Громовски
Ответ Feniks91
Команды лиги чемпионов ,при этом одни из лучших в мири не удивительно,тем более Барса одно слово зовёт купить билет
то то они который год в ЛЕ)
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Богдан Громовски
Ответ Diduev
Но на первом месте стадион испанской команды
может быть потому что стадион 100к человек вмещает?) и то 100процентной посещаемости не набирает)
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Человек1991
Я смотрю МЮшка завсегдатай Лиги Европки ))
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Богдан Громовски
Ответ Armen Azaryan
Был на матче (с другом) ПСЖ-Бавария и потом Барса-Юнайтед. Если не знать формат турниров, можно легко спутать какой был главный)
главное помнить,кто бчк регулярно в ЛЕ отпрпвляет)
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Great ManUtd
МЮ пора строить стадион на 100 тысяч.
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Vezdexodof
Матчи МЮ одни из самых посещаемых.
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Momos
Ну, это логично. Не каждый день каталонским любителям футболом представляется возможность посмотреть на команду из самой АПЛ!
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
С такой конкуренцией как в Англии, некоторым топам в ЛЕ сложно попасть, поэтому МЮ через раз здесь учавствует.
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Николай Ощепков
Ответ lizarazu
:D
сразу видно, за сливочных топит...
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Александр Попов
У барсы стадион больше, вот и всё, так бы и 90 ходило.
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АтАс
Ответ Artem Piatkov
Команды явно не уровня ЛЕ
Точно подметил! Реально полуфинал ЛЧ.
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Андрей Чучунков
МЮ в плей-офф ЛЕ – залог хорошей кассы
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Burel
Ответ serj_78
Благо было на что посмотреть
не зря Барса - самый популярный клуб мира
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Уэмбли Стедиум
Ответ & Co1366
Рекорд в ЛЧ тоже за Барсой: 1/4 КЕЧ-1986 Барса - Юве 120 тыс.зителей!
200к🤣
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Игорь Таранда
Ответ vova123456
Просто на Камп ноу сейчас прошел лишь третий матч в ЛЕ, а Реал, Бавария вообще не помню чтоб в ЛЕ играли.
Зенит отвозил Баварию в 2008 в кубке УЕФА.
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& Co1366
Рекорд в ЛЧ тоже за Барсой: 1/4 КЕЧ-1986 Барса - Юве 120 тыс.зителей!
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falkao2013
Ответ DolJun
барсу отвозили при рекордной толпе)
Отвозил Адейеми шайку миллионеров)
+2
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ISkO
И это ещё учитывая что на стадионе убрали один сектор
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recoil@live.ru
Давно такого выброса адреналина не было , огонь 🔥 ще
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Любезный Коссутий
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Немного не к месту,но не понимаю,почему когда Хави сказал "была рука,судья не поставил чистейший пенальти",то комментарии были такими "Хави нытик,это нытье в ДНК Барсы" и т.д.Но когда Тен Хаг сказал "Кунде должен был получить красную, то начали говорить "Барса все купила,опять Барсу тащат" и т.д.То никто не сказал какой Хаг нытик. Какое то лицемерство.Злоба поглотила умы хейтеров Барселоны.
потому что пенальти это всего лишь пенальти. который надо еще забить, кстати.
а удаление - это ключевой момент, оставляющее соперника в меньшинстве, и практически лишающее его шансов на сопротивление
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гилберт
Возможно скоро падут рекорды Сегунды.
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Любезный Коссутий
Ответ Sweaty25
100% ответка соберёт тысяч 80, не меньше
можно не сомневаться. если даже на Фенербахче пришло 73, то на Барсу придут значительно больше
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