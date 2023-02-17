Матч «Барсы» и «МЮ» стал самым посещаемым в истории ЛЕ – 90 255 зрителей пришли на «Камп Ноу»

Матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» стал самым посещаемым в истории Лиги Европы.

Вчера «Барса» на « » сыграла вничью с «МЮ» (2:2) в первом матче 1/8 финала турнира. Игру посетили 90 255 болельщиков. Это рекордная посещаемость в истории ЛЕ.

Список самых посещаемых матчей выглядит так:

1. « » – «Манчестер Юнайтед» (2023 год, 90 255 зрителей на стадионе);

2. « » – « » (2017, 80 465);

3. «Манчестер Юнайтед» – « » (2016, 75 180);

4. « » – « » (2016, 73 063);

5. « » Киев – « » (2015, 67 553);

6. «Манчестер Юнайтед» – «Аякс» (2012, 67 328).