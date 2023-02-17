Матч «Барсы» и «МЮ» стал самым посещаемым в истории ЛЕ – 90 255 зрителей пришли на «Камп Ноу»
Матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» стал самым посещаемым в истории Лиги Европы.
Вчера «Барса» на «Камп Ноу» сыграла вничью с «МЮ» (2:2) в первом матче 1/8 финала турнира. Игру посетили 90 255 болельщиков. Это рекордная посещаемость в истории ЛЕ.
Список самых посещаемых матчей Лиги Европы выглядит так:
1. «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» (2023 год, 90 255 зрителей на стадионе);
2. «Тоттенхэм» – «Гент» (2017, 80 465);
3. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (2016, 75 180);
4. «Манчестер Юнайтед» – «Фенербахче» (2016, 73 063);
5. «Динамо» Киев – «Эвертон» (2015, 67 553);
6. «Манчестер Юнайтед» – «Аякс» (2012, 67 328).
И два года назад брал её,почему вы сразу Челси привели в пример непонятно.
а удаление - это ключевой момент, оставляющее соперника в меньшинстве, и практически лишающее его шансов на сопротивление