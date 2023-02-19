Депутат Терюшков о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Россия приобрела двух защитников Отечества. Но я за сведение количества легионеров к минимуму»

Роман Терюшков высказался о российском гражданстве для бразильских игроков «Зенита».

Вчера « » подтвердил, что полузащитникам и одобрили получение гражданства РФ.

«По ряду условий граждане других государств вправе воспользоваться процедурой получения гражданства нашей страны.

При получении гражданства важно понимать, что это не только права, но и обязанности. Например, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Таким образом, принимая в гражданство Малкома и Клаудиньо, Российская Федерация приобрела в их лице дополнительно двух защитников нашего Отечества.

Что касается их пользы для российского футбола, то моя позиция неизменна – я за поступательное сведение количества легионеров к минимуму с последующей опорой на доморощенных футболистов, прошедших отечественную школу футбола.

Хотя в последние время, благодаря деятельности футбольных агентов, мы теряем такую возможность», – сказал депутат Госдумы РФ.