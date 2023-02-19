Депутат Терюшков о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Россия приобрела двух защитников Отечества. Но я за сведение количества легионеров к минимуму»
Роман Терюшков высказался о российском гражданстве для бразильских игроков «Зенита».
Вчера «Зенит» подтвердил, что полузащитникам Малкому и Клаудиньо одобрили получение гражданства РФ.
«По ряду условий граждане других государств вправе воспользоваться процедурой получения гражданства нашей страны.
При получении гражданства важно понимать, что это не только права, но и обязанности. Например, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.
Таким образом, принимая в гражданство Малкома и Клаудиньо, Российская Федерация приобрела в их лице дополнительно двух защитников нашего Отечества.
Что касается их пользы для российского футбола, то моя позиция неизменна – я за поступательное сведение количества легионеров к минимуму с последующей опорой на доморощенных футболистов, прошедших отечественную школу футбола.
Хотя в последние время, благодаря деятельности футбольных агентов, мы теряем такую возможность», – сказал депутат Госдумы РФ.
Нельзя перед олимпиадой купить корейца, который принесет тебе 3 золота и на полном серьезе считать это золото росссийским. Так как эт овсе равно корейская школа выиграла.
Забрали куда-то прямо из военкомата,
Увезли в дали, автомат в руки дали.
Ты прости, мама, что я был такой упрямый,
Но я служить должен так же, как все!
я сначала думал укронацисты бомбят, а это Терюшков... как обычно.
Но Клаудиньо полузащитник, а Малком нападающий, так что тут еще ладно
бразильцы тоже сказочные, конечно
В бой идет стальная рота!
Порвет вас всех, как Тузик на куски,
Бразильская ударная пехота!