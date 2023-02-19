Депутат Терюшков о паспортах РФ Малкома и Клаудиньо: «Россия приобрела двух защитников Отечества. Но я за сведение количества легионеров к минимуму»

Теги Зенит премьер-лига Россия Государственная дума лимит на легионеров Политика натурализация Роман Терюшков Малком Клаудиньо Футбол

Роман Терюшков высказался о российском гражданстве для бразильских игроков «Зенита».

Вчера «Зенит» подтвердил, что полузащитникам Малкому и Клаудиньо одобрили получение гражданства РФ.

«По ряду условий граждане других государств вправе воспользоваться процедурой получения гражданства нашей страны.

При получении гражданства важно понимать, что это не только права, но и обязанности. Например, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Таким образом, принимая в гражданство Малкома и Клаудиньо, Российская Федерация приобрела в их лице дополнительно двух защитников нашего Отечества.

Что касается их пользы для российского футбола, то моя позиция неизменна – я за поступательное сведение количества легионеров к минимуму с последующей опорой на доморощенных футболистов, прошедших отечественную школу футбола.

Хотя в последние время, благодаря деятельности футбольных агентов, мы теряем такую возможность», – сказал депутат Госдумы РФ.

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68 комментариев

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Анатолий Magicbrain
Ответ goalie_pash
Вообще-то они полузащитник и нападающий, товарищ депутат =D
Это они на поле полузащитник и нападающий, а на фронте в фантазиях Терюшкова вполне могут быть защитниками)
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Совесть Черданцева
Их отечество - Бразилия
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Spartakus1984
Клоунада
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Do Cent
Ответ Амин Чич
Дзюбы призовут после завершения карьеры, из него получится отличный гранатомётчик
Не получится! У него рука трясётся!
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Einfach Safari
Ответ Lanc
Ответят, что они полузащитники, и что эта половина на СВО не распространяется.
на СВО все вроде бы нападающие отечества
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Sobachkin
ну тогда сразу на СВО
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Do Cent
Ответ Амин Чич
Если без шуток, то эти двое принесли пользу России, чем большинство депутатов
Не России ,а газпрому
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BeastI666I
ошеломляет то, что наше правительство не понимает что такое сборная тсраны. Это отражение эффективности детско-юношской школы. Качества продуктов в стране, экологической обстановки, теоретической подготовки тренеров и так далее!!!

Нельзя перед олимпиадой купить корейца, который принесет тебе 3 золота и на полном серьезе считать это золото росссийским. Так как эт овсе равно корейская школа выиграла.
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Aryna Lapko
Ответ граф Якунин
Новые солдаты! Новые защитники! Смешно будет если их и правда призовут
Пригожину зэков запретили вербовать, так что теперь Вагнер будут легионерами пополнять)
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Михаил1970
Получат бразильские пацаны российские паспорта и их как хоккейного вратаря Федотова на срочную службу призовут.
Забрали куда-то прямо из военкомата,
Увезли в дали, автомат в руки дали.
Ты прости, мама, что я был такой упрямый,
Но я служить должен так же, как все!
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zhukas58
Ответ Павел Светлов
Марио Фернандес из ЦСКА?
Чувак играл регулярно в ЛЧ в составе ЦСКА и сыграл на ЧМ в составе сборной России, а на каких крупных турнирах сыграют шабашники Зенита? Играх содружества с белорусами и узбеками?)))
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vitygan
Накинули по пятёрке (не рублей), и получили ещё двух защитников Отечества.
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BeastI666I
Ответ Иван Никитенко
как они его получили,если русский язык не знаю. это позор,конечно
позор то что они НЕ собираются его учить! НЕ собираются изучать русскую культуру! нифига не любят Россию, но они в миллион раз важнее Милеру, Газпрому и России, чем любой из нас.
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BeastI666I
Ответ Tenochi
Все правильно, везите их под Бахмут ☝️
в основной состав! в нападение! а то на лавочке отсидятся
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BeastI666I
сука, штооооо?!?! даже у нас в Иркутске слышно как порвалась жопа при попытке усидеть на двух стульях!!!!
я сначала думал укронацисты бомбят, а это Терюшков... как обычно.
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Кавабунга Шреддоголовый
Знали бы они, что теперь они еще и защитники Отечества - трижды бы подумали ввязываться в эту авантюру.
Но Клаудиньо полузащитник, а Малком нападающий, так что тут еще ладно
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Трент Резнор
Поговорка «И на *** сесть и рыбку съесть» заиграла новыми красками
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oldparakhod
А контракт на гражданство, когда заканчивается?
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Tenochi
Все правильно, везите их под Бахмут ☝️
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Антон Александров
Они как раз нападающие больше. Это для нынешней России самое то!
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Arty K.
Рановато ему звоните, он же ещё после субботнего бухича не оклемался
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Павел Светлов
Ответ zhukas58
Удивительно, насколько же эти бразилы из зенита продажны: играют в неконкурентной лиге без еврокубков, сейчас еще и гражданами этой страны стали и все ради бабла, так как другой мотивации то все равно нету. Щас скажут: «все бразильцы такие», но нет, помню бразильцев ЦСКА, которые стремились всеми силами в сборную попасть и попадали, а Шахтере тоже самое, еще и в топ клубы переходили, а эти какие-то немотивированные шабашники.
Марио Фернандес из ЦСКА?
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Саша Мокрушин
"принимая в гражданство Малкома и Клаудиньо, Российская Федерация приобрела в их лице дополнительно двух защитников нашего Отечества."... Вот и мобилизуйте их и на передовую, и посмотрим на этих защитников Отечества.
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Павел Светлов
иногда лучше жевать, чем говорить

бразильцы тоже сказочные, конечно
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Матрос Кот
Дрожи теперь нацист и наркоман!
В бой идет стальная рота!
Порвет вас всех, как Тузик на куски,
Бразильская ударная пехота!
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