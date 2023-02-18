Зарема о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Интересно послушать мнение адептов того, что будет больше шансов у российской молодежи. А еще больше – мнение РФС и РПЛ»

прокомментировала натурализацию и .

Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.

«Это логично, потому что у « » не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся.

Теперь интересно послушать мнение адептов того, что будет больше шансов у российских игроков и молодежи. А еще больше – мнение РФС и по этому поводу», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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