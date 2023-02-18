Зарема о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Интересно послушать мнение адептов того, что будет больше шансов у российской молодежи. А еще больше – мнение РФС и РПЛ»
Зарема Салихова прокомментировала натурализацию Малкома и Клаудиньо.
Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.
«Это логично, потому что у «Зенита» не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся.
Теперь интересно послушать мнение адептов того, что будет больше шансов у российских игроков и молодежи. А еще больше – мнение РФС и РПЛ по этому поводу», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Давай продолжай рассказывать о своих воспитанниках, которые уже в общем-то взрослые футболисты. Кержаков вообще уже ветеран российского футбола, да и Кузяев в общем-то тоже или близок к этому. Особенно про Далера смешно, пришлось с ПФЛ стартовать и пробиваться самому, чтобы потом руководство и болельщики рассказывали о том, что он воспитанник Зенита.
Ну ладно, вот Круговой - 149 минуты, Чистяков - 189.
У Спартака Игнатов 634 минуты, Литвинов 964 минуты. Денисова ты, конечно, воспитанником Спартака не считаешь, но парень провел всю профессиональную карьеру в Спартаке(чего никто из твоего списка воспитанников Зенита не сделал) - 1361 минуту сыграл в этом сезоне. Максименко хоть и не основной вратарь в этом сезоне, но когда был молодым(сейчас уже 24) - два сезона подряд по 29 матчей выбивал.
Выбрасывают своих воспитанников из клуба(особенно это Сутормина и Кузяева касается), а там если уж пробьются - возвращают назад. Здоровая политика, московским командам и Краснодару есть чему поучиться.
А мне вот совсем не интересно их мнение.
То, что Зарема не знает регламент РПЛ, меня не удивляет, не для спартаковской королевны бумажки читать.
Но вот то, что столько людей на спортсе не знают, что игрок не имеющий права играть за сборную, будет считаться легионером, хоть десять паспортов ему выдай, это вышка. Или КБ дошли до той стадии, когда несут откровенную чушь, прекрасно понимая, что это чушь?
И ладно Малком, он допустим через год может за сборную сыграть. Клаудиньо же только в 2026 будет доступен, насколько я помню в футболе тоже 5 лет надо.
Марио Фернандес и Ари тоже в общем-то лучшими игроками чемпионата России были. А звездность Клаудиньо смешно, парень ни в одном серьезном клубе за пределами Бразилии и России не играл. Ладно Малком, тот хоть на лавке в Барселоне сидел.
Кому это интересно ?
«Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», — подчеркнул генеральный директор «Зенита».
И какие места для кого расчистил клуб? Лучше бы дальше служила набалдашником Федуна)