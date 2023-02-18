Зарема о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Интересно послушать мнение адептов того, что будет больше шансов у российской молодежи. А еще больше – мнение РФС и РПЛ»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ натурализация Малком Клаудиньо Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала натурализацию Малкома и Клаудиньо.

Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ. 

«Это логично, потому что у «Зенита» не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся.

Теперь интересно послушать мнение адептов того, что будет больше шансов у российских игроков и молодежи. А еще больше – мнение РФС и РПЛ по этому поводу», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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90 комментариев

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ДМ-1чемпион
Заремка, а что ты скажешь о своём невыездном Промесе? Какой ему паспорт оформить, что бы не присесть!? Или сразу в "Вагнер", за чистой биографией!
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
В старте Зенита 2-3 игрока воспитанника(Керж,Кузяев,Чистяков,Круговой).Кто может похвастаться этим кроме Краснодара,ЦСКА и Динамо,где тоже в старте играют воспитанники Зенита?
Они и играют в ЦСКА, Динамо и Краснодаре потому, что Зениту плевать на развитие молодых футболистов.

Давай продолжай рассказывать о своих воспитанниках, которые уже в общем-то взрослые футболисты. Кержаков вообще уже ветеран российского футбола, да и Кузяев в общем-то тоже или близок к этому. Особенно про Далера смешно, пришлось с ПФЛ стартовать и пробиваться самому, чтобы потом руководство и болельщики рассказывали о том, что он воспитанник Зенита.

Ну ладно, вот Круговой - 149 минуты, Чистяков - 189.

У Спартака Игнатов 634 минуты, Литвинов 964 минуты. Денисова ты, конечно, воспитанником Спартака не считаешь, но парень провел всю профессиональную карьеру в Спартаке(чего никто из твоего списка воспитанников Зенита не сделал) - 1361 минуту сыграл в этом сезоне. Максименко хоть и не основной вратарь в этом сезоне, но когда был молодым(сейчас уже 24) - два сезона подряд по 29 матчей выбивал.

Выбрасывают своих воспитанников из клуба(особенно это Сутормина и Кузяева касается), а там если уж пробьются - возвращают назад. Здоровая политика, московским командам и Краснодару есть чему поучиться.
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wRong
Ответ Aleks
Я не понимаю,легионером у нас не считаются те кто имеет право играть за российскую сборную они имеют это право т.к не заиграны за сборную Бразилии,значит не считаются легионерами.
Заиграны
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MAXIMum1
"Теперь интересно послушать мнение адептов того, что будет больше шансов у российских игроков и молодежи. А еще больше – мнение РФС и РПЛ по этому поводу"

А мне вот совсем не интересно их мнение.
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hulk&boloto
Ответ Дмитрий9779
У них нет спортивного гражданства,они останутся легионерами,Зарема стареет и тупеет от свой ненависти Зениту,это очень заметно.
А зачем тогда им гражданство делают?
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Владислав Романов
Ответ wRong
Они остаются в любом случае легионерами, хоть с паспортом, хоть без. Прекратите вместе с глупой женщиной позориться незнанием регламента, выглядит жалко
Раз Вы так хорошо разбираетесь в регламенте, просвятите нас пожалуйста, озвучьте выдержку о статусе легионеров с российским паспортом. Так просто Ваше слово против её.
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Федот Евграфович
Да вы чего! Только посмотрите на этих милашек, Малкома и Клаудиньо! Ну ведь чисто питерские, "русские" ребята! Там все такие! :)))))
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sprmn
Ответ Николай Иванов
И в чем она не права? Именно для этого все и делается,за сборную играть не могут же
Непонятно про каких адептов она говорит учитывая что лимит у нас недавно сильно ослабили
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Дмитрий9779
Ответ Брулин
Сразу на учёт в военкомат поставить...
Откуда таких несведущих берут?Подговьтесь прежде чем бред нести.
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Ильдар Фарукшин
Не прошёл ленинградский совет. Большевиков. За минусовали
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korobokchekhova
Ответ Николай Иванов
И в чем она не права? Именно для этого все и делается,за сборную играть не могут же
Это делать можно? Можно. И в чём она права?))
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wRong
Ответ Сергей Круглов
Они заиграны за Бразилию?
Да
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Дмитрий9779
Как по мне так молодежь многому может научиться у Малкома и иже с ним ,а не у такого же паспортиста.
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Брулин
Сразу на учёт в военкомат поставить...
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Дмитрий9779
Ответ Вечно в бане
Самый заплюсованный коммент великолепен. То, что Зарема не знает регламент РПЛ, меня не удивляет, не для спартаковской королевны бумажки читать. Но вот то, что столько людей на спортсе не знают, что игрок не имеющий права играть за сборную, будет считаться легионером, хоть десять паспортов ему выдай, это вышка. Или КБ дошли до той стадии, когда несут откровенную чушь, прекрасно понимая, что это чушь?
Просто хочется как раньше по понятиям,а здесь по закону,ну и все их "бразильцы уедут" не оправдались вот и массовое помутнение от бессилия.
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Вечно в бане
Самый заплюсованный коммент великолепен.
То, что Зарема не знает регламент РПЛ, меня не удивляет, не для спартаковской королевны бумажки читать.
Но вот то, что столько людей на спортсе не знают, что игрок не имеющий права играть за сборную, будет считаться легионером, хоть десять паспортов ему выдай, это вышка. Или КБ дошли до той стадии, когда несут откровенную чушь, прекрасно понимая, что это чушь?
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.ru
хорошая адептка всегда следит за модными адептскими тенденциями...
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Dinamik1
Я считаю что зенит что спартак надо сослать в пердив за их махинации с игроками.
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Максим Попов
два инвалида,все адекватные бразильцы, стремятся в сборную,а эти ,ну впринципе по их игре видно,что зенит их на мусорке подобрал
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Haman
Ответ Роберт Дауни-средний
это говорит та же особа, что ратует за выдачу паспорта Промесу, если что.
Промес все равно будет считаться легионером даже с паспортом РФ, так как заигран за Нидерланды. А вот Малком и Клаудиньо, не заигранные за сборную Бразилии и игравшие только в молодежной и олимпийской сборной, перестанут считаться легионерами, т. к. станут потенциальными кандидатами в сборную России.
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Topordo
Ответ Дмитрий9779
В старте Зенита 2-3 игрока воспитанника(Керж,Кузяев,Чистяков,Круговой).Кто может похвастаться этим кроме Краснодара,ЦСКА и Динамо,где тоже в старте играют воспитанники Зенита?
Локомотив
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Dan Kennedy
Ответ Hong Kil
Не Зенит начал первым давать паспорта бразильцам. Но Зенит первый сделал новыми россиянами реальных звезд, олимпийских чемпионов и лучших игроков чемпионата России! А вот у РФС и РПЛ надо узнать, что они думают о том, что бы давать убежище беглым преступникам? Как это отразится на имидже?
Напомни про "давать паспорта", кто из футбольных бразильцев получал просто так? Ари прожил в стране 8 лет перед дебютом в Сборной, Марио минимальные 5 лет. Жоазиньо в общем-то на общих правах получил, даже за сборную России по итогу не заигран.

И ладно Малком, он допустим через год может за сборную сыграть. Клаудиньо же только в 2026 будет доступен, насколько я помню в футболе тоже 5 лет надо.

Марио Фернандес и Ари тоже в общем-то лучшими игроками чемпионата России были. А звездность Клаудиньо смешно, парень ни в одном серьезном клубе за пределами Бразилии и России не играл. Ладно Малком, тот хоть на лавке в Барселоне сидел.
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OldRedWhite
Хоть отцов - героев пусть дают )))
Кому это интересно ?
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Дмитрий9779
Ответ Джиза
Мне жалко Вираж. По сути, они и есть современный Зенит. После той банды с Кержем, Аршавиным, Быстровым, Денисовым сегодняшний Зенит это боль для них. Пишу из Москвы, но без сарказма и злорадства.
В старте Зенита 2-3 игрока воспитанника(Керж,Кузяев,Чистяков,Круговой).Кто может похвастаться этим кроме Краснодара,ЦСКА и Динамо,где тоже в старте играют воспитанники Зенита?
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Garikus89
«Статусом легионер в РПЛ обладает любой футболист, который не имеет права выступать за сборную России.»

«Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России», — подчеркнул генеральный директор «Зенита».

И какие места для кого расчистил клуб? Лучше бы дальше служила набалдашником Федуна)
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