Булыкин о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Если есть законная возможность – почему нет? Они имеют право!»
Дмитрий Булыкин прокомментировала натурализацию Малкома и Клаудиньо.
Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.
«Малкому и Клаудиньо одобрили российское гражданство? Если есть законная возможность получить паспорт и пользоваться – почему нет? Они имеют право! А для чего оно...
Может быть, в будущем мы узнаем причину, а пока они хотят, чтобы был российский паспорт. Если бы у всех была такая возможность, все бы воспользовались», – сказал бывший форвард «Локомотива».
Прием в гражданство РФ для квалифицированных специалистов происходит в упрощенном порядке.
Кто такие высококвалифицированные специалисты и как ими стать
Исходя из норм ст. 13.2 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», высококвалифицированными специалистами признаются иностранные граждане, прибывшие в РФ как в визовом, так и в безвизовом порядке при выполнении нескольких условий:
в миграционной карте целью въезда указана работа;
иностранец обладает высокой квалификацией, опытом работы или имеет достижения в конкретной профессиональной области;
заработная плата иностранца составляет не меньше 2 млн руб. в год. Для некоторых категорий законодатель установил меньший допустимый размер (ст. 13.2 115-ФЗ).
Прибывшему на территорию РФ иностранцу сначала нужно получить разрешение на временное проживание. Через год после получения РВП при условии непрерывного проживания в России можно подать документы на ВНЖ. Если все в порядке, ВНЖ дадут на 5 лет. После окончания ВНЖ можно подать заявление на гражданство в общем порядке.О каком законе речь?
нет законного основания давать паспорт