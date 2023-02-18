Булыкин о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Если есть законная возможность – почему нет? Они имеют право!»

Дмитрий Булыкин прокомментировала натурализацию и .

Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.

«Малкому и Клаудиньо одобрили российское гражданство? Если есть законная возможность получить паспорт и пользоваться – почему нет? Они имеют право! А для чего оно...

Может быть, в будущем мы узнаем причину, а пока они хотят, чтобы был российский паспорт. Если бы у всех была такая возможность, все бы воспользовались», – сказал бывший форвард «Локомотива».