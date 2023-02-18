Булыкин о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Если есть законная возможность – почему нет? Они имеют право!»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Малком Клаудиньо Футбол

Дмитрий Булыкин прокомментировала натурализацию Малкома и Клаудиньо.

Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ. 

«Малкому и Клаудиньо одобрили российское гражданство? Если есть законная возможность получить паспорт и пользоваться – почему нет? Они имеют право! А для чего оно...

Может быть, в будущем мы узнаем причину, а пока они хотят, чтобы был российский паспорт. Если бы у всех была такая возможность, все бы воспользовались», – сказал бывший форвард «Локомотива».

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7 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Владимир Самсонов
Пора привыкнуть что для питерских свои правила
Пора научиться читать закон,а не балаболить на спортс о том о чем Вы без понятия судя по комменту,ну или обычный тролль
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-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Дядя ТУРА
малком перешёл в зенит в 19 году, соответственно 5 лет не жил на территории РФ. нет законного основания давать паспорт
Есть законные основания,зачем Вы врёте,Вы же не спартаковец.См. мой коммент выше
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ Николай Иванов
Получение гражданства РФ в общем порядке занимает 7—9 лет. Прибывшему на территорию РФ иностранцу сначала нужно получить разрешение на временное проживание. Через год после получения РВП при условии непрерывного проживания в России можно подать документы на ВНЖ. Если все в порядке, ВНЖ дадут на 5 лет. После окончания ВНЖ можно подать заявление на гражданство в общем порядке.О каком законе речь?
Вот об этом:
Прием в гражданство РФ для квалифицированных специалистов происходит в упрощенном порядке.
Кто такие высококвалифицированные специалисты и как ими стать
Исходя из норм ст. 13.2 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», высококвалифицированными специалистами признаются иностранные граждане, прибывшие в РФ как в визовом, так и в безвизовом порядке при выполнении нескольких условий:
в миграционной карте целью въезда указана работа;
иностранец обладает высокой квалификацией, опытом работы или имеет достижения в конкретной профессиональной области;
заработная плата иностранца составляет не меньше 2 млн руб. в год. Для некоторых категорий законодатель установил меньший допустимый размер (ст. 13.2 115-ФЗ).
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Самсонов
Ответ Дядя ТУРА
малком перешёл в зенит в 19 году, соответственно 5 лет не жил на территории РФ. нет законного основания давать паспорт
Пора привыкнуть что для питерских свои правила
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Иванов
Получение гражданства РФ в общем порядке занимает 7—9 лет.
Прибывшему на территорию РФ иностранцу сначала нужно получить разрешение на временное проживание. Через год после получения РВП при условии непрерывного проживания в России можно подать документы на ВНЖ. Если все в порядке, ВНЖ дадут на 5 лет. После окончания ВНЖ можно подать заявление на гражданство в общем порядке.О каком законе речь?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
малком перешёл в зенит в 19 году, соответственно 5 лет не жил на территории РФ.
нет законного основания давать паспорт
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дважды_Герой
Варюшки сними, откликнулся Юрий Палыч..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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