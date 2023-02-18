Кавазашвили о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Значит, они в душевных отношениях с нашим народом и государством. Дома они никогда не заработают как в «Зените»
Анзор Кавазашвили высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.
Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.
«Нормально к этому отношусь. Это же здорово: если легионеры с удовольствием получают российские паспорта, значит, это люди, которые уже находятся в душевных отношениях с нашим народом и с нашим государством. Это очень важно! Если иностранец решается получить наше гражданство, значит, ему нравится здешнее окружение.
И теперь Малком и Клаудиньо будут выкладываться на поле как граждане нашей страны, понимая, что обязаны приносить пользу нашему клубу, с которым они связали свою судьбу.
Дома они никогда не заработают столько, сколько им платят в «Зените». Поэтому умный человек правильно решает свою судьбу. Они ничего не теряют от получения российского гражданства. Они, наоборот, приобретают уважение и официальный статус. А после того как закончат карьеру, могут спокойно вернуться к себе домой и жить достаточно уверенно с такими деньгами, вложиться в бизнес…
Ну, и Малком, и Клаудиньо смогут, наконец, выступать в составе сборной России, которая может дать им дополнительные спортивные успехи и дополнительное финансовое вознаграждение.
Когда закончатся санкции ФИФА и УЕФА, мы вполне можем увидеть бразильцев на международных соревнованиях в составе нашей команды. А для них это возможность показать себя топ‑клубам Европы. В конце концов, они все мечтают попасть туда, – сказал бывший вратарь «Спартака».
Такое право у президента есть.
Я вам даже больше скажу, есть решения Верховного Суда, которые трактуют как "Верховный суд запретил отбирать российское гражданство, выданное по ошибке" (прямо этой фразе можно погуглить... хотя случай очень частный - по сути, речь о выдаче гражданства еще в 1992 году, когда советское гражданство заменялось каким-либо другим (и российским в том числе)).
P.S. а если вы к Малькому, Клаудиньо и Депардье думали применять те же правила, что и для большинства... ну, так там еще кроме экзамена на знание языка есть и такое "чтобы подать документы на гражданство, иностранец должен прожить в России пять лет."
( вроде бы, могу ошибаться... я просто гуглю без разбора)))
(Кстати, гражданина РФ нельзя лишить гражданства (ст. 6-я Конституции РФ)... даже если он Депардье...нельзя и все тут).
Замечу фантастически, что если при заключении контракта легионер получал бы право на автомате стать гражанином России - это будет целое цунами из футболистов со всех континентов.
плох тот вахтовик которому не нравится его буровая...