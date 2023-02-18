Кавазашвили о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Значит, они в душевных отношениях с нашим народом и государством. Дома они никогда не заработают как в «Зените»

Теги Зенит премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили натурализация Малком Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо. 

Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ. 

«Нормально к этому отношусь. Это же здорово: если легионеры с удовольствием получают российские паспорта, значит, это люди, которые уже находятся в душевных отношениях с нашим народом и с нашим государством. Это очень важно! Если иностранец решается получить наше гражданство, значит, ему нравится здешнее окружение.

И теперь Малком и Клаудиньо будут выкладываться на поле как граждане нашей страны, понимая, что обязаны приносить пользу нашему клубу, с которым они связали свою судьбу.

Дома они никогда не заработают столько, сколько им платят в «Зените». Поэтому умный человек правильно решает свою судьбу. Они ничего не теряют от получения российского гражданства. Они, наоборот, приобретают уважение и официальный статус. А после того как закончат карьеру, могут спокойно вернуться к себе домой и жить достаточно уверенно с такими деньгами, вложиться в бизнес…

Ну, и Малком, и Клаудиньо смогут, наконец, выступать в составе сборной России, которая может дать им дополнительные спортивные успехи и дополнительное финансовое вознаграждение.

Когда закончатся санкции ФИФА и УЕФА, мы вполне можем увидеть бразильцев на международных соревнованиях в составе нашей команды. А для них это возможность показать себя топ‑клубам Европы. В конце концов, они все мечтают попасть туда, – сказал бывший вратарь «Спартака». 

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21 комментарий

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KOTOV71
Ответ Кирилл.С-Пб
А что Романцев думает? Позвоните, очень интересно! И Саша Царь Мостовой
У Романцева " клюёт", занят.
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Michael Boldyrev
Ответ Сергей Перевалов
Только новый гражданин должен сдать экзамен на знание языка страны. Депардье тут - мимо
нет, Депардье получил гражданство указом Президента. Просто указ и все.
Такое право у президента есть.

Я вам даже больше скажу, есть решения Верховного Суда, которые трактуют как "Верховный суд запретил отбирать российское гражданство, выданное по ошибке" (прямо этой фразе можно погуглить... хотя случай очень частный - по сути, речь о выдаче гражданства еще в 1992 году, когда советское гражданство заменялось каким-либо другим (и российским в том числе)).

P.S. а если вы к Малькому, Клаудиньо и Депардье думали применять те же правила, что и для большинства... ну, так там еще кроме экзамена на знание языка есть и такое "чтобы подать документы на гражданство, иностранец должен прожить в России пять лет."
( вроде бы, могу ошибаться... я просто гуглю без разбора)))
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Zenith forever
Руководство Зенита прям как Петр Великий, приглашает иностранцев, чтобы поднять наше хозяйство, в данном случае футбольное. И опыт Петра показывает, пока иностранный спец не принял российское подданство, толку от него немного.
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Mozazi
Бразильские братья, ну а чё?!
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владимир семенов
Ну а тебе Анзор как пенсия дома,хватает,а вот они подзаработают на старость
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stason79
Ответ Виктор
Типа сострил, Уёбышев?
во-первых я вас приветствую. во-вторых тебя щас удалят.
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Виктор
Ответ stason79
Малькомов и Клавдиньин
Типа сострил, Уёбышев?
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Сергей Перевалов
Ответ Michael Boldyrev
Раздавать гражданство налево направо - это примерно как "Кемска волость? Пусть забирают на здoрoвье! Я-тo думал, гoспoди!" (Кстати, гражданина РФ нельзя лишить гражданства (ст. 6-я Конституции РФ)... даже если он Депардье...нельзя и все тут).
Только новый гражданин должен сдать экзамен на знание языка страны. Депардье тут - мимо
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Michael Boldyrev
Раздавать гражданство налево направо - это примерно как "Кемска волость? Пусть забирают на здoрoвье! Я-тo думал, гoспoди!"

(Кстати, гражданина РФ нельзя лишить гражданства (ст. 6-я Конституции РФ)... даже если он Депардье...нельзя и все тут).
+1
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Николай Иванов
Старый совок до сих пор не понял разницы между народом и государством
+2
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igls54
Получается ментально бразильцы ближе, чем украинцы.
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Титал Телоян
Ответ Кирилл.С-Пб
А что Романцев думает? Позвоните, очень интересно! И Саша Царь Мостовой
Хотелось бы сначала САШКИ мнения услышать потом его
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stason79
Малькомов и Клавдиньин
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Karel
Согласен с Анзором Кавазашвили и даже скажу более - если все, абсолютно все легионеры РПЛ (не только бразилии) захотят принять российское гражданство - это здорово для государства РФ.

Замечу фантастически, что если при заключении контракта легионер получал бы право на автомате стать гражанином России - это будет целое цунами из футболистов со всех континентов.
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-2
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Фарит Абдрашитов
Ответ Кирилл.С-Пб
А что Романцев думает? Позвоните, очень интересно! И Саша Царь Мостовой
Незнаю как Романцев и Мостовой, а Шлеменко бы сейчас сказал, бразильцы вон там, в углу отдыхают.
+1
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Красная стрела
Такими темпами, в основе Зенита будет столько же россиян, сколько и в Спартаке. Прямо две народные команды😂
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Sinister Kid
Да, да для души им паспорт. А не для лимита.
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.ru
значит, ему нравится здешнее окружение...
плох тот вахтовик которому не нравится его буровая...
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pit4er
Клаудиньо: я русский, моя кровь от отца
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Arty K.
не наливайте больше Анзору, ему хватит
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Кирилл.С-Пб
А что Романцев думает? Позвоните, очень интересно! И Саша Царь Мостовой
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