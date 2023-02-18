Кавазашвили о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Значит, они в душевных отношениях с нашим народом и государством. Дома они никогда не заработают как в «Зените»

высказался о натурализации и Клаудиньо.

Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.

«Нормально к этому отношусь. Это же здорово: если легионеры с удовольствием получают российские паспорта, значит, это люди, которые уже находятся в душевных отношениях с нашим народом и с нашим государством. Это очень важно! Если иностранец решается получить наше гражданство, значит, ему нравится здешнее окружение.

И теперь Малком и Клаудиньо будут выкладываться на поле как граждане нашей страны, понимая, что обязаны приносить пользу нашему клубу, с которым они связали свою судьбу.

Дома они никогда не заработают столько, сколько им платят в « ». Поэтому умный человек правильно решает свою судьбу. Они ничего не теряют от получения российского гражданства. Они, наоборот, приобретают уважение и официальный статус. А после того как закончат карьеру, могут спокойно вернуться к себе домой и жить достаточно уверенно с такими деньгами, вложиться в бизнес…

Ну, и Малком, и смогут, наконец, выступать в составе сборной России, которая может дать им дополнительные спортивные успехи и дополнительное финансовое вознаграждение.

Когда закончатся санкции ФИФА и УЕФА, мы вполне можем увидеть бразильцев на международных соревнованиях в составе нашей команды. А для них это возможность показать себя топ‑клубам Европы. В конце концов, они все мечтают попасть туда, – сказал бывший вратарь «Спартака».