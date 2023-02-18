Газзаев о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Приветствую это. Надеюсь, они станут играть за Россию, сборная с ними будет на уровень сильнее»

Теги Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Марио Фернандес натурализация Малком Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев поделился мнением о натурализации Малкома и Клаудиньо.

Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ. 

«Я приветствую такое решение. Они абсолютные лидеры своей команды.

Надеюсь, что со временем они станут игроками национальной сборной. Для нашей команды это будет большой плюс. Мы помним ЧМ-2018, когда Марио Фернандес усилил игру сборной России.

И Малком, и Клаудиньо – большие мастера. Сборная с ними будет на уровень сильнее. Хочу отдельно поздравить и руководителей «Зенита» с таким важным шагом», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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14 комментариев

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Mechel**
Слышал звон, да не знает, где он
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ФроммайхартЯкутск
Кажется вся эта муть только для того, чтобы создать инфошум что росфутбол остаётся в повестке
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Иван Обрубов
Ответ Romeo Yankovich
насколько я помню, они заиграны за Бразилию, аууу, за какую сборную Россию???
клаудиньо по-моему нет
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Yndestad
Теперь точно Таджикистан обыграть должны)
+3
0
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Виталик Украинский
Ответ Dinamik1
Российское гражданство для сборной России это плюс для зенита это минус.Админ ресурс им мало они и тут хотят всех обьехать на кривой кобыле.
Вы там свои рекорды, 40 лет без побед, обновляйте, не отвлекайтесь.
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-1
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Sinister Kid
Ответ Фанат Сан-Марино
Настоящие славяне
Как скажет Ари, россияне и бразильцы-братья.
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Anthony Hlyanov
сделают Россию сильнее перед кем? перед Ираном?
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Dinamik1
Российское гражданство для сборной России это плюс для зенита это минус.Админ ресурс им мало они и тут хотят всех обьехать на кривой кобыле.
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Pelerin
Раз уж УБ "за", то точно какая-то мерзость...
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Дмитрий
Малком и Клаудиньо против Беларуси и иногда против Ирана в ближайшие годы не слишком жирно?
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rigobersong
https://www.youtube.com/watch?v=ojULkWEUsPs
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Фанат Сан-Марино
Настоящие славяне
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Барсик Юрана
+2 к мобилизационному ресурсу подумал путин
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Romeo Yankovich
насколько я помню, они заиграны за Бразилию, аууу, за какую сборную Россию???
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