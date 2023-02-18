Газзаев о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Приветствую это. Надеюсь, они станут играть за Россию, сборная с ними будет на уровень сильнее»

поделился мнением о натурализации и Клаудиньо.

Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.

«Я приветствую такое решение. Они абсолютные лидеры своей команды.

Надеюсь, что со временем они станут игроками национальной сборной. Для нашей команды это будет большой плюс. Мы помним ЧМ-2018, когда усилил игру сборной России.

И Малком, и – большие мастера. Сборная с ними будет на уровень сильнее. Хочу отдельно поздравить и руководителей « » с таким важным шагом», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.