Газзаев о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Приветствую это. Надеюсь, они станут играть за Россию, сборная с ними будет на уровень сильнее»
Валерий Газзаев поделился мнением о натурализации Малкома и Клаудиньо.
Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.
«Я приветствую такое решение. Они абсолютные лидеры своей команды.
Надеюсь, что со временем они станут игроками национальной сборной. Для нашей команды это будет большой плюс. Мы помним ЧМ-2018, когда Марио Фернандес усилил игру сборной России.
И Малком, и Клаудиньо – большие мастера. Сборная с ними будет на уровень сильнее. Хочу отдельно поздравить и руководителей «Зенита» с таким важным шагом», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.
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