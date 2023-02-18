Кечинов о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «В сборной должны быть российские игроки, тем более в нынешнее время»

считает, что натурализованные игроки не должны играть в сборной России.

Сегодня « » подтвердил, что бразильским легионерам и одобрили получение гражданства РФ.

«Я всегда говорил и буду говорить, что надо больше доверять нашим футболистам и нашим тренерам.

Одно дело, когда играют за клуб, но, я так понимаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную, если им дают гражданство.

Я считаю, что в нашей сборной должны играть российские игроки, тем более в нынешнее время», – сказал экс-игрок «Спартака».