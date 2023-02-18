Кечинов о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «В сборной должны быть российские игроки, тем более в нынешнее время»
Валерий Кечинов считает, что натурализованные игроки не должны играть в сборной России.
Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильским легионерам Малкому и Клаудиньо одобрили получение гражданства РФ.
«Я всегда говорил и буду говорить, что надо больше доверять нашим футболистам и нашим тренерам.
Одно дело, когда играют за клуб, но, я так понимаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную, если им дают гражданство.
Я считаю, что в нашей сборной должны играть российские игроки, тем более в нынешнее время», – сказал экс-игрок «Спартака».
Но главное, что их игра никак не достижение Российской системы или хотя бы российских родителей. Никакая бумажка не сделает их подходящими сборной.
Поэтому ваши подгорания очень неуместны
Извините, но Кечинов после этого высказывания - идиот))