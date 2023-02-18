Кечинов о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «В сборной должны быть российские игроки, тем более в нынешнее время»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Кечинов натурализация Малком Клаудиньо Р-Спорт Футбол

Валерий Кечинов считает, что натурализованные игроки не должны играть в сборной России.

Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильским легионерам Малкому и Клаудиньо одобрили получение гражданства РФ. 

«Я всегда говорил и буду говорить, что надо больше доверять нашим футболистам и нашим тренерам.

Одно дело, когда играют за клуб, но, я так понимаю, Малком и Клаудиньо хотят играть за сборную, если им дают гражданство.

Я считаю, что в нашей сборной должны играть российские игроки, тем более в нынешнее время», – сказал экс-игрок «Спартака».

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22 комментария

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Teodrakis
У них нет оправдания, они оба могут принять карьерные решения и постараться попасть в сборную Бразилии. Нет такого, что "у них нет шанса, поэтому нужна другая сборная, лишь бы сыграть", как это бывает со слабыми бразильцами.
Но главное, что их игра никак не достижение Российской системы или хотя бы российских родителей. Никакая бумажка не сделает их подходящими сборной.
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nick-basil
Без УЕФА это просто покупка клоунов за деньги. Неизбежна деградация и этих игроков и самого турнира
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Evgeny Alexandrovich
Что это НАЦИСТ себе позволяет?
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Илья Банюк
Ответ Ксяоми Ноутов
за основную у этих "звёзд футбола" 0 матчей на двоих.
А почему в кавычках? Для российского футбола они лучшие. Для европейского вполно могут стать.
Поэтому ваши подгорания очень неуместны
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Chernoy
А что с нынешним временем не так?
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Jeksan
Ответ Rosenbaum
Они же вроде заиграны за Бразилию, нет?
Только за олимпийскую, что не исключает возможности игр за другую сборную
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Ксяоми Ноутов
Ответ Rosenbaum
Они же вроде заиграны за Бразилию, нет?
за основную у этих "звёзд футбола" 0 матчей на двоих.
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Uriah Heep
Подтекст понятен. Просто афера с паспортами. Его величество лимит. Какая сборная?!
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kutavlik
В нынешнее время российские игроки должны быть в клубах, чтобы могли вырасти игроки для сборной!!! Но Газпрому нужны звездочки на футболках, а на все остальное им насрать!!!! Поэтому они сейчас дадут гражданство этим двоим и докупят еще двоих, которые вытяснят из состава воспитанников других клубов, которых они переманили шальным баблом, тем самым ослабив и без того никакущую конкуренцию...Вообщем, все делают для развития футбола в стране - уже много лет!!!!
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Анатолий Дмитриевич
Кечинов играл за сборную Узбекистана, потом получил паспорт РФ и играл за сборную России.

Извините, но Кечинов после этого высказывания - идиот))
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nick-basil
Барские утехи отвратительны.
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Team_Coach
Они получили гражданство не для того, чтобы играть да сборную, а для того, чтобы избежать лимит на легионеров.
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Shuller18
Ответ Давид Agabekyan
В нынешнее время сборной вообще быть не должно. Только трата денег
С чего вдруг, не должно?
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Юрий Антонович
Ну так они и не будут в сборной играть.Паспорта им дали чтоб в лимит вписаться.
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Bashibuzuck
Если мне не изменяет память🤔, Кечинов сам приезжий, как и 90% того великого "Спартака", просто некоторые играли за сборные своих республик, а кто-то поменял гражданство, но, блин, натурализовать бразильцев, в стране со 140миллионным населением, это сюр конечно😏
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ta-tosha
Кечинов же сам не местный, узбек или таджик вроде бы. За Памир Душанбе играл пол жизни. Или этоя с Пятницким спутал?
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Rosenbaum
Они же вроде заиграны за Бразилию, нет?
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Topordo
Ага, по-любому получили гражданство, чтобы помочь обыграть могучий Узбекистан и Иран. А то без них никак не справиться.
+8
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Marat_NJL
Если речь о «тем более в нынешнее время», то вообще смысл дискуссии отсутствует. Товарняк с Ираном и сборная медиалиги сбегать может)
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Давид Agabekyan
В нынешнее время сборной вообще быть не должно. Только трата денег
+7
-5
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Andreir888
Дело совсем не в нынешних временах! Если парни здесь осядут - другое дело, можно и за наших сгонять
+1
-3
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Павел Ларичев
Кечинов Z.
+3
-6
-3
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