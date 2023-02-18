Неймар хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на критику. Бразилец играл с травмой, потому что на него рассчитывали

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар Футбол

Неймар не намерен уходить из «ПСЖ» по окончании этого сезона.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, бразилец хочет остаться в парижской команде, несмотря на критику в свой адрес. Его контракт рассчитан до 2027 года.

Первые 6 игр после возобновления чемпионата Франции Неймар провел с травмированным голеностопом – потому что в команде на него рассчитывали. Нападающий верит, что сможет набрать хорошую форму, когда проблема с повреждением будет решена. 

В 19 матчах текущего сезона Лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

Неймар сходил в «Макдональдс» ночью по окончании покерного турнира на следующий день после «Баварии». Мбаппе после 0:1 призывал партнеров хорошо спать и есть

«ПСЖ» может отпустить Неймара бесплатно, чтобы не платить ему 36 млн евро в год до 2027-го

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31 комментарий

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Dexter Dallas
Думаю все просто. Черепаха стал ревновать неймара к лянелю. Тк как только он появился в клубе. Неймар забил на черепаху. А весь этот бред, что его(черепахи) хотелки должны будут выполняться мы помним. Тк по игре Неймар в этом сезоне идет без нареканий. Вечеринки и раздолюайство? Так а до этого почему это не мешало руководству псг?
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Artuom Batishev
Ответ che kaif
И дураку понятно что Ней играл с травмой. Когда Неймар в форме возит по 4-5 соперников и не замечает
В четырех из пяти сезонов до этого мы наблюдали туда же картину - спад формы. У бразильца не получается быть стабильным весь сезон. Или вы думаете, что и в предыдущие сезоны он постоянно играл с травмами? Этакая постоянная "зимнее-весенняя травма"...
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Дмитрий Яруллин
Ответ Роман
Пешеходов много. От кого-то надо избавляться. Или от Неймара или от Месси.
В матче с Баварией , как раз один Неймар из все троице сзади отрабатывал
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Борис Энгельгардт
нормальная статистика у него, чего бучу подняли?
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Eduard Rastryopin
Ответ pit4er
Когда 36 млн евро в год капает, то любая критика нипочём
Там еще бонус в 6.5 млн за "вежливость".Ну это когда они друг друга в прессе лучшими называют.
Ты лучший!Нет ты лучший!
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Chernoy
Жизнь классная штука. Сначала они не знали как удержать его, потому что он постоянно ныл о том, что хочет назад в Барсу, а теперь не знают как от него избавиться.
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Momos
Уже привык к местным ночным клубам и парижским холодам
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Роман
Пешеходов много. От кого-то надо избавляться. Или от Неймара или от Месси.
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Роман
Ответ Антон Сушков
Видимо Макдональдс способствует реабилитации после травмы голеностопа)
Покер тоже способствует реабилитации.
Так что Нею нужно дать шанс.
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Южанин78
Я не понимаю почему всех собак вешают на Неймара. Месси играет в сборной и не возвращается в защиту и не участвует в прессинге, Мбаппе в сборной то же самое и Неймар тоже. Когда у тебя в команде один такой игрок - это терпимо, но когда их трое на что можно рассчитывать?
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Elkorazon01
Такую наличку этой девочке ни кто не будет давать кроме пмж
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Ахмед Фяпинский
Ответ Данис Хамзин
Честно,хотелось бы чтоб он остался, когда мы увидим трёх гениев в одной команде?
Ну увидели мы, и ничего грандиозного не показали
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Я Гражданин Мира
Ответ Тиджани Бабангида
Яркий пример несоответствия параметров «цена-качество»
Полностью согласен
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Я Гражданин Мира
Ответ che kaif
И дураку понятно что Ней играл с травмой. Когда Неймар в форме возит по 4-5 соперников и не замечает
Поэтому чуть ли не каждый год псж выигрывает лигу чемпионов
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Я Гражданин Мира
Ответ Данис Хамзин
Честно,хотелось бы чтоб он остался, когда мы увидим трёх гениев в одной команде?
Он не гений
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Я Гражданин Мира
Он же не дурак, уходить оттуда где деньги капает проста так
И я нисколько не сомневаюсь что ему наплевать на результат команды
Это не тот человек чтобы переживал за результат команды.
По мне он там больше мешает , чем помогает команды .
Если псж хочет что-то выигрывать то должен избавиться от этого избалованного клоуна- неймара
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Нейтральный критик
Ответ Антон Сушков
Видимо Макдональдс способствует реабилитации после травмы голеностопа)
И вечеринки на днюху сестры.
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Supreme Allah
Ответ Данис Хамзин
Честно,хотелось бы чтоб он остался, когда мы увидим трёх гениев в одной команде?
Когда пересмотрите матчи Реала середины 2010х
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Я Гражданин Мира
Ответ pit4er
Когда 36 млн евро в год капает, то любая критика нипочём
Точно
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che kaif
И дураку понятно что Ней играл с травмой. Когда Неймар в форме возит по 4-5 соперников и не замечает
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Геннадий Тимченко
Ответ HI MARS
Неймар как профессионал должен отработать контракт до конца
если он не уедет на бразильский карнавал до 26 февраля, то значит действительно настроен на игру 👏 💯
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Elm
36 млн. год. Конечно он хочет остаться.

Променял карьеру ради денег.
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СуперНегр228
Я остаюсь,я буду жить!
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Данис Хамзин
Честно,хотелось бы чтоб он остался, когда мы увидим трёх гениев в одной команде?
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Master Slova
220млн, просто безумие, за такие деньги можно было взять Антони, Мудрика, а на сдачу еще и Тросарда прихватить
+1
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