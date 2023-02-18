Неймар не намерен уходить из «ПСЖ» по окончании этого сезона.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, бразилец хочет остаться в парижской команде, несмотря на критику в свой адрес. Его контракт рассчитан до 2027 года.

Первые 6 игр после возобновления чемпионата Франции Неймар провел с травмированным голеностопом – потому что в команде на него рассчитывали. Нападающий верит, что сможет набрать хорошую форму, когда проблема с повреждением будет решена.

В 19 матчах текущего сезона Лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

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