Неймар хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на критику. Бразилец играл с травмой, потому что на него рассчитывали
Неймар не намерен уходить из «ПСЖ» по окончании этого сезона.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, бразилец хочет остаться в парижской команде, несмотря на критику в свой адрес. Его контракт рассчитан до 2027 года.
Первые 6 игр после возобновления чемпионата Франции Неймар провел с травмированным голеностопом – потому что в команде на него рассчитывали. Нападающий верит, что сможет набрать хорошую форму, когда проблема с повреждением будет решена.
В 19 матчах текущего сезона Лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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Ты лучший!Нет ты лучший!
Так что Нею нужно дать шанс.
И я нисколько не сомневаюсь что ему наплевать на результат команды
Это не тот человек чтобы переживал за результат команды.
По мне он там больше мешает , чем помогает команды .
Если псж хочет что-то выигрывать то должен избавиться от этого избалованного клоуна- неймара
Променял карьеру ради денег.