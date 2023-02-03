Рамос и Неймар приступят к тренировкам в общей группе «ПСЖ» на следующей неделе. 14 февраля – матч с «Баварией»
«ПСЖ» опубликовал информацию о травмах Неймара и Серхио Рамоса.
Французский клуб сообщил, что футболисты возобновят тренировки в общей группе на следующей неделе. Отмечается, что и у Неймара, и у Серхио Рамоса травма паха.
Предыдущий матч Лиги 1 между «ПСЖ» и «Монпелье» (3:1), состоявшийся 1 февраля, Неймар пропустил. Сообщалось, что бразилец не сыграет из-за мышечного перенапряжения.
Рамос получил повреждение приводящей мышцы во время первого тайма матча против «Монпелье».
На 14 февраля запланирован первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией».
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