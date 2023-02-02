«ПСЖ» тревожит состояние голеностопа Неймара. Форвард не оправился от полученной на ЧМ травмы

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Неймар ЧМ-2022 Здоровье Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает испытывать проблемы с ногой.

Как сообщает Culture PSG со ссылкой на L’Equipe, в клубе обеспокоены из-за состояния голеностопа, травму которого форвард получил в составе сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Полностью восстановиться от повреждения Неймар пока так и не смог, и это вызывает сомнения насчет ближайших перспектив игрока.

Сообщалось, что матч с «Монпелье» нападающий пропускал из-за перенапряжения мышц, и пока точно неясно, когда он вернется на поле.

14 февраля «ПСЖ» предстоит встреча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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8 комментариев

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Вся нагрузка в эти недели ложиться на Месси. Но Лео не привыкать.
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dimamak10
Ответ deadjoker
Когда там у его сестры день рождения?
Не знаю в каком месяце др у большинства футболистов , но знаю когда у сестры Неймара)
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chouchou
Ответ deadjoker
Когда там у его сестры день рождения?
11 марта...сделайте себе татуировку что ли, коли с памятью проблемы
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прощай Роналду
Пешеход, старик, гном, лашпед и тд и тп... Но странно то, что он практически не ломается, а если даже ломается то восстанавливает за считанные дни И ЭТО В 35!!!🔥👑🇦🇷
+2
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Jafarello
Ответ deadjoker
Когда там у его сестры день рождения?
У него день рождения пятого числа)
+1
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Барсик Юрана
Опять Месси тащить в одиночку 👍🏿
+6
-3
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Фанат Лионеля Месси
Зачем Гальтье его с болячкой в голеностопе выпускал против против фермеров из 6 лиги и Аль-Насра ?
Надеюсь к матчу с Баварией будет полностью готов
+10
-3
+7
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deadjoker
Когда там у его сестры день рождения?
+13
-3
+10
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