«ПСЖ» тревожит состояние голеностопа Неймара. Форвард не оправился от полученной на ЧМ травмы

Нападающий «ПСЖ» продолжает испытывать проблемы с ногой.

Как сообщает Culture PSG со ссылкой на L’Equipe, в клубе обеспокоены из-за состояния голеностопа, травму которого форвард получил в составе сборной на .

Полностью восстановиться от повреждения Неймар пока так и не смог, и это вызывает сомнения насчет ближайших перспектив игрока.

Сообщалось, что матч с «Монпелье» нападающий пропускал из-за перенапряжения мышц, и пока точно неясно, когда он вернется на поле.

14 февраля « » предстоит встреча с «Баварией» в 1/8 финала чемпионов.