«ПСЖ» тревожит состояние голеностопа Неймара. Форвард не оправился от полученной на ЧМ травмы
Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает испытывать проблемы с ногой.
Как сообщает Culture PSG со ссылкой на L’Equipe, в клубе обеспокоены из-за состояния голеностопа, травму которого форвард получил в составе сборной Бразилии на ЧМ-2022.
Полностью восстановиться от повреждения Неймар пока так и не смог, и это вызывает сомнения насчет ближайших перспектив игрока.
Сообщалось, что матч с «Монпелье» нападающий пропускал из-за перенапряжения мышц, и пока точно неясно, когда он вернется на поле.
14 февраля «ПСЖ» предстоит встреча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Надеюсь к матчу с Баварией будет полностью готов