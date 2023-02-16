«ПСЖ» может отпустить Неймара бесплатно, чтобы не платить ему 36 млн евро в год до 2027-го

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар деньги Футбол

«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара.

Как пишет Le Parisien со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, «ПСЖ» готов отпустить бразильца бесплатно, чтобы избавиться от необходимости платить ему 36 млн евро в год. Руководство клуба не хочет, чтобы в команде был игрок с таким плохим имиджем.

Сообщалось, что совладелец «Челси» Тодд Боули и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обсудили возможный трансфер Неймара.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Ранее сообщалось, что парижане хотят продать 31-летнего футболиста летом.

В этом сезоне у Неймара 17 голов и 16 результативных передач в 28 матчах сезона за «ПСЖ». Его подробную статистику можно найти здесь.

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72 комментария

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Ķřøť_ÝŤ [Êvíĺ]
Ответ Gheorghe Rusu
Интересно было бы увидеть его в Сити. Нету у него времени на Челси, возраст уже не тот. Там пока команду выстроят, ему уже 40 стукнет.
а выживет ли он в апл и останется ли прежним? его же там ломать будут постоянно..
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Блуждающий странник
Если его реально готовы отпустить бесплатно, то ПСЖ покажет себя в очередной раз как клуб с самым неадекватным менеджментом. Когда три супер-звезды это плохо, но в любой другой команде Неймар принесет много пользы. В тот же МЮ вообще идеально встанет, а эти рассказы про то, что Неймар в обороне не участвует не соответствуют реальности. У ПСЖ самый слабый центр поля среди всех топ-клубов, один игрок хорошего уровня, а вешают все проблемы на звезд в атаке
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Гуркюфф
Ответ Raybar
зачем бесплатно, продайте арабам за 200 лям, за идею 1%))
На карту скинуть или наличными?
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Chyngyz Orozaliev
был худшим в матче с Баварией, тяжелый,медленный. А до ЧМ набил 10ку по голам и ассистам в Лиге 1, говорили шо ЧМ будет его.
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Nuraly Amirov
Ответ Lionel Andres Messi 10
Неймар в ПСЖ всегда один: в первой половине сезона показывает, что он один из лучших, а во второй, когда впереди важнейший отрезок, травмируется или просто забивает на футбол ради дней рождений, вечеринок и карнавалов. По таланту его можно сравнить с Роналдиньо, которого он превзошёл по количеству сезонов на топ-уровне, но, в отличие от Роналдиньо, я так и не увидел Неймара на самом пике.
У Роналдиньо явно больше 2.5 сезонов на топ уровне
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Виктор Суворов
а как же репутация самого Катара и его правителей? если они не хотят упускать ПСЖ, пусть заберут его в чемп Катара, позже можно переманить и КриРо. Неймар, Месси, КриРо, Мбаппе, Доннарумма, столько звёзд такого калибра не будет ни в Бундеслиге, ни у французов, ни в Серии А. Могут побороться с ФНЛ за звание лучшей лиги
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№7
Ответ Гусейн Магомедрасулов
ПСЖ скоро развалится, это был лишь проект для продвижения ЧМ в Катаре. Катарцы будут строить бизнес в Англии.
Развалиться не развалится , но курс скорей всего сменят, ради пары топ матчей в год влить в команду миллионы нет смысла
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Е.Р.
30 это на руки.
С налогами ПСЖт платить 56+ лямов в год.
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Гусейн Магомедрасулов
ПСЖ скоро развалится, это был лишь проект для продвижения ЧМ в Катаре. Катарцы будут строить бизнес в Англии.
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KMR
Ответ Сэйлор Мун
222 > 180. или с математикой фигово совсем? Тем более Мбаппе хотя бы играет, и тащит. Неймар же на поле провел времени меньше чем в лазарете и на карнавалах.
У меня с математикой нормуль. Неймар переходил звездой,а Мбаппе подающим надежды.
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tverd1
Как вариант м.б. ему прописать очередной бонус за лояльность 20-30 млн. И продавать не придется.
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igorrado@yandex.ru
Ответ Maxron9
Чувак со своим папой просто смыли карьеру…
Всем бы такие сливы карьеры))
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deadjoker
Отличная идея, можно в нагрузку к нему подписать Азара и будут два толстячка играть :)
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№7
Ответ Мукунку хороший
Только сейчас узнал подробности контракта по Неймару.. и признаться ох##л) да он должен за такие деньги еще и раздевалку за всеми убирать и бутсы всем ремонтировать и за поляной следить..пристроился «звездуля».. да гнать его в шею, пусть карнавалит где хочет..
Кто виноват , что ПСЖ это не топ клуб , а просто мешок с деньгами, в который приходят только заработать. Или я что то пропустил и Неймар все детство смотрел матчи ПСЖ и бегал в их футболке?
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Имя Фамилия
Ответ VERBLYUD
Все отлично? Один сезон 14/15 в Барсе > 6 лет в ПСЖ
Сезон 14/15 это сезон когда Неймар окончательно и безвозвратно растворил меси в своей тени. Но Золотой мяч в том году купил меси, и чем это всё обернулось. Меси мог смириться со своим статусом №2 в команде Неймара и ещё много лет набивать трофеи на подсосе у бразильского короля футбола, но лёнька как обычно пошёл на поводу у своей алчности, купил себе левый ЗМ, который по праву должен был получить Неймар, и чем всё это закончилось, Неймар уехал в Париж, а меси без него стал грушей для битья и всемирным посмешищем. Ну как стоили того левые золотые мячики?
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Сэйлор Мун
Ответ KMR
За Мбаппе 180. И это было космическая сумма тогда. А у Месси контракт не кислый.
222 > 180. или с математикой фигово совсем? Тем более Мбаппе хотя бы играет, и тащит. Неймар же на поле провел времени меньше чем в лазарете и на карнавалах.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Дмитрий Яруллин
Неймар сезона 14/15 был в огне
А я бы назвал сезон 15/16. Месси тогда ещё травму получил, и Неймар в его отсутствие показывал феноменальную игру и стал лидером команды. Мне кажется, этот период сильно на него повлиял – он уверовал, что для того, чтобы стать лучшим в мире, ему необходимо перейти в команду, где главной звездой будет только он один.
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vesh
изучаем новые термины. «продать за бесплатно»
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Badinoko
В Челси я уверен он уже полностью бросит играть. Да и чемпионат по лояльнее ему нужен, Испания, Италия. Красиво было бы в Барсу обратно, но с адекватной з/п. Ну или в Юве, при условии, что они чудом попадут в ЛЧ и команду возглавит условный Зидан.
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KMR
Ответ Сэйлор Мун
за Месси и Мбаппе не платили 222 млн.
За Мбаппе 180. И это было космическая сумма тогда. А у Месси контракт не кислый.
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Дима Ермаков
Бесславный конец. Жаль.
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KMR
Ответ Игорь Замаруев
Ну так за Месси и не платили даже 1 млн. евро. Мбаппе же ещё несколько лет может играть за ПСЖ
Он уже не раз вилял в сторону Реала. Я про Мбаппе. А у Месси зп наверняка зашкаливает
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Имя Фамилия
Ответ VERBLYUD
Все отлично? Один сезон 14/15 в Барсе > 6 лет в ПСЖ
Откуда тебе знать,что было у Неймара в ПСЖ, если ты все эти 6 лет смотрел как меси позорится в барсе без Неймара?
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Дмитрий Яруллин
Ответ Lionel Andres Messi 10
Неймар в ПСЖ всегда один: в первой половине сезона показывает, что он один из лучших, а во второй, когда впереди важнейший отрезок, травмируется или просто забивает на футбол ради дней рождений, вечеринок и карнавалов. По таланту его можно сравнить с Роналдиньо, которого он превзошёл по количеству сезонов на топ-уровне, но, в отличие от Роналдиньо, я так и не увидел Неймара на самом пике.
Неймар сезона 14/15 был в огне
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Сэйлор Мун
Ответ KMR
У Мбаппе больше? Или может Месси с титулами помог? Не надо тренерами всяких физруков ставить
за Месси и Мбаппе не платили 222 млн.
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