Экс-глава «Барсы» Гаспар о деле с вице-президентом комитета судей: «Клуб не делал ничего противозаконного. Что-то здесь нечисто»
Жоан Гаспар не считает противозаконными выплаты «Барселоны» чиновнику судейского комитета.
Ранее стало известно, что клуб выплатил 1,4 миллиона евро в период с 2016 по 2018 год компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, на тот момент занимавшему пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.
Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.
«Я не знаю, делают ли это другие клубы. Я не знаю, платила ли «Барса» кому-либо из судейского комитета, каждый говорит то, что должен сказать. Я настаиваю на том, что «Барселона» не совершала никаких противозаконных действий.
Не знаю, платили ли они, но если это так, то в чем проблема? Они платили за предоставление отчетов об игроках. За время моего пребывания на посту президента (с 2000 по 2003 год, до дела с Энрикесом Негрейрой – прим. Sports.ru), вице-президента у меня никогда не было никаких контактов с судьями.
За время моего президентства я ничего не знал ни об одном из этих платежей. Я думаю, если я не знал, что эти отчеты делаются, то это потому, что их не было.
Президенты осведомлены обо всем, что касается денег. Для меня это что-то странное, и здесь что-то нечисто. Я абсолютно уверен, что «Барса» никогда этого не делала.
Имидж «Барсы» не дискредитируется, потому что все это неправда. Я не чувствую себя дискредитированным за то, чего я не делал», – заявил бывший президент «Барселоны» в интервью Onda Cero.
Если деяния «Барселоны» расценят как коррупцию, клубу грозит снятие очков и понижение в классе.
«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции
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Откуда же вы такие берётесь
Успокойся, попей водички.
Какие такие же как вы, что ты несёшь?
🤣
Спойлер: "Не помогло"
я выбрал себе клуб ,который люблю и за него болею.
И на все "ваши" клубы: Реал ,Челси , Ювентус и вся остальная шушера мне на них по.... .
в авто-переводчик !
Нужно потом редактировать !
а еще скамейка запасных как фанатики вздымая руки в небо, вскакивали со своих мест и бежали с поднятыми руками к полю.. не даром появилась у команды кодовая кличка - поркелона
позор такими быть, что тут скажешь
Вообще, это же всегда всех забавляло: чуть ли не самая симулирующая команда громче всех ноет по поводу судей. А тут еще новость, что они там денег кому-то еще давали. Феерия.
И да, Суперлига тут ни при чем. Просто так совпало.
- вот и я не помню 😀
- юзеры спортса!!!
Я вроде ничего не придумываю и довольно спокойно общаюсь.
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Подобные ошибки стоили чемпионства в сезоне 16/17
Я скопировал коммент, ради тебя, мой дружок пирожок