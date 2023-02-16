Экс-глава «Барсы» Гаспар о деле с вице-президентом комитета судей: «Клуб не делал ничего противозаконного. Что-то здесь нечисто»

Жоан Гаспар не считает противозаконными выплаты «Барселоны» чиновнику судейского комитета.

Ранее стало известно, что клуб выплатил 1,4 миллиона евро в период с 2016 по 2018 год компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, на тот момент занимавшему пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

«Я не знаю, делают ли это другие клубы. Я не знаю, платила ли «Барса» кому-либо из судейского комитета, каждый говорит то, что должен сказать. Я настаиваю на том, что «Барселона» не совершала никаких противозаконных действий.

Не знаю, платили ли они, но если это так, то в чем проблема? Они платили за предоставление отчетов об игроках. За время моего пребывания на посту президента (с 2000 по 2003 год, до дела с Энрикесом Негрейрой – прим. Sports.ru), вице-президента у меня никогда не было никаких контактов с судьями.

За время моего президентства я ничего не знал ни об одном из этих платежей. Я думаю, если я не знал, что эти отчеты делаются, то это потому, что их не было.

Президенты осведомлены обо всем, что касается денег. Для меня это что-то странное, и здесь что-то нечисто. Я абсолютно уверен, что «Барса» никогда этого не делала.

Имидж «Барсы» не дискредитируется, потому что все это неправда. Я не чувствую себя дискредитированным за то, чего я не делал», – заявил бывший президент «Барселоны» в интервью Onda Cero.

Если деяния «Барселоны» расценят как коррупцию, клубу грозит снятие очков и понижение в классе.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!