Экс-глава «Барсы» Гаспар о деле с вице-президентом комитета судей: «Клуб не делал ничего противозаконного. Что-то здесь нечисто»

Теги Барселона Ла Лига Федерация футбола Испании Жоан Гаспар деньги Футбол

Жоан Гаспар не считает противозаконными выплаты «Барселоны» чиновнику судейского комитета.

Ранее стало известно, что клуб выплатил 1,4 миллиона евро в период с 2016 по 2018 год компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, на тот момент занимавшему пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.

Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Платежи от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

«Я не знаю, делают ли это другие клубы. Я не знаю, платила ли «Барса» кому-либо из судейского комитета, каждый говорит то, что должен сказать. Я настаиваю на том, что «Барселона» не совершала никаких противозаконных действий.

Не знаю, платили ли они, но если это так, то в чем проблема? Они платили за предоставление отчетов об игроках. За время моего пребывания на посту президента (с 2000 по 2003 год, до дела с Энрикесом Негрейрой – прим. Sports.ru), вице-президента у меня никогда не было никаких контактов с судьями.

За время моего президентства я ничего не знал ни об одном из этих платежей. Я думаю, если я не знал, что эти отчеты делаются, то это потому, что их не было.

Президенты осведомлены обо всем, что касается денег. Для меня это что-то странное, и здесь что-то нечисто. Я абсолютно уверен, что «Барса» никогда этого не делала.

Имидж «Барсы» не дискредитируется, потому что все это неправда. Я не чувствую себя дискредитированным за то, чего я не делал», – заявил бывший президент «Барселоны» в интервью Onda Cero.

Если деяния «Барселоны» расценят как коррупцию, клубу грозит снятие очков и понижение в классе.

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39 комментариев

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Усы Годзиллы
Ответ barca1899messi
Ты сам пошутил, сам посмеялся🫣🫣🫣🫣 Откуда же вы такие берётесь
Только без слез, договорились?
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barca1899messi
Ответ Усы Годзиллы
Выдыхай. Успокойся, попей водички. Какие такие же как вы, что ты несёшь? 🤣
Ты сам пошутил, сам посмеялся🫣🫣🫣🫣
Откуда же вы такие берётесь
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Усы Годзиллы
Ответ barca1899messi
Просто у таких как ты какая-то личная неприязнь к Барселоне как будто люди из Барселоны Я не знаю из клуба или из города или вообще люди из Каталонии обидели вас ваших родителей ваших детей Ну я знаю что среди болельщиков Барсы есть тоже такие же дегенераты, как должун , которые непонятно зачем и Ради чего заходят на ветки других клубов и обсирают эти клубы. Мне таких как вы не понять. я выбрал себе клуб ,который люблю и за него болею. И на все "ваши" клубы: Реал ,Челси , Ювентус и вся остальная шушера мне на них по.... .
Выдыхай.
Успокойся, попей водички.

Какие такие же как вы, что ты несёшь?

🤣
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Zidan GOAT
Ответ Parce
Где, новости читай ничего еще не открыто, еще только уточняю и накидывают на вентилятор
Да там даже Тебас не отрицает эту инфу и отматывается тем, что срок давно прошёл )) хватит пытаться отмазать этот позор
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wodziegg
Барса платила судьям, чтоб хоть какая-то справедливость была и "реал" не тянули за уши.
Спойлер: "Не помогло"
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-1
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barca1899messi
Ответ Усы Годзиллы
И чем же? Я вроде ничего не придумываю и довольно спокойно общаюсь.
Просто у таких как ты какая-то личная неприязнь к Барселоне как будто люди из Барселоны Я не знаю из клуба или из города или вообще люди из Каталонии обидели вас ваших родителей ваших детей Ну я знаю что среди болельщиков Барсы есть тоже такие же дегенераты, как должун , которые непонятно зачем и Ради чего заходят на ветки других клубов и обсирают эти клубы. Мне таких как вы не понять.
я выбрал себе клуб ,который люблю и за него болею.
И на все "ваши" клубы: Реал ,Челси , Ювентус и вся остальная шушера мне на них по.... .
0
0
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OldRedWhite
Ну нельзя тупо засовывать иностранный текст
в авто-переводчик !
Нужно потом редактировать !
+1
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Scorpio
Ответ Роман
С 2003 по 2018 год. Вот оно всё "величие" Барсы. А еще говорили что судья консультировал как вести во время матча. Все помнят эти цыганские хороводы вокруг судьи от игроков Барсы.
оо, вот это ты напомнил..
а еще скамейка запасных как фанатики вздымая руки в небо, вскакивали со своих мест и бежали с поднятыми руками к полю.. не даром появилась у команды кодовая кличка - поркелона

позор такими быть, что тут скажешь
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Barca
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
К тому времени может плавки отглаживать придётся)))
😂👍
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Сикарио
То есть при Гаспаре, когда клуб был чистым все было относительно нормально, и Барса барахталась в зоне КУЕФА-ЛЧ, приходит плут Лапорта, начинает бомбардировать счета судей баблом и начинается "самый успешный период в истории Барселоны" на поверку оказавшийся судейской липой. Ахахахахаха)))
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Barca
Я про него
К тому времени может плавки отглаживать придётся)))
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Иван Пименов
Ответ Barca
Мне вот интересно, как новости о "покупке" судей сочетаются с этими эпизодами: https://ibb.co/TPvZkJx https://ibb.co/ZmVZpvL https://ibb.co/g7RWypc https://ibb.co/vBSZ2ZB https://ibb.co/Q7gTsSX Подобные ошибки стоили чемпионства в сезоне 16/17 Я скопировал коммент, ради тебя, мой дружок пирожок
Да вполне легко: конкретно эти судьи не ошибались в пользу Барсы. Но это не отменяет танцев с бубнами вокруг судей в целом.

Вообще, это же всегда всех забавляло: чуть ли не самая симулирующая команда громче всех ноет по поводу судей. А тут еще новость, что они там денег кому-то еще давали. Феерия.
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-1
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Kirill IA
Гаспар видно не в курсе как это делается в современном мире. Берешь какую-то зацепку, развиваешь эту тему, приглашаешь "экспертов" с правильной точкой зрения, и обостряешь пока есть время до суда. Даже если суд признает невиновность, то какая разница - урон репутационный уже нанесен.

И да, Суперлига тут ни при чем. Просто так совпало.
+4
0
+4
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Barca
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Это ты к чему Василий?)
Я про него
+2
0
+2
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Barca
Только теплую одежду по привычке не одевай, в Барселоне жарко, +8)
Это ты к чему Василий?)
0
0
0
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Parce
Ответ Zidan GOAT
Как бы в прокуратуре начали расследование и открыли дело, молись ))
Где, новости читай ничего еще не открыто, еще только уточняю и накидывают на вентилятор
+2
-3
-1
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Barca
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Дождись повестки в суд Каталонии, там свои свою точку зрения выскажешь
Только теплую одежду по привычке не одевай, в Барселоне жарко, +8)
+1
0
+1
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все ясно. Барселона покупала судей, поэтому: Альба и Суарес зарабатывали пенальти падая об газон С 2016 по 2018 Барселоне не дали в их ворота не один пенальти. За то время барса заработала их 30 +!!! штук Засуживание конкурентов. Помните, как Реал не досчитался очков в тот период? 😏 А после введения вар провал за провалом
Дождись повестки в суд Каталонии, там свои свою точку зрения выскажешь
0
0
0
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xQcoW
Это выходит за рамки спорта и свидетельствует об отсутствии уважения к целостности игры. Деньги не должны быть фактором, определяющим ход матча, и любая команда, уличенная в подобных действиях, должна быть сурово наказана. Бчк должна взять на себя ответственность за свои действия и понести соответствующее наказание и вылететь в сегунду
+1
-1
0
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fatei4
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все ясно. Барселона покупала судей, поэтому: Альба и Суарес зарабатывали пенальти падая об газон С 2016 по 2018 Барселоне не дали в их ворота не один пенальти. За то время барса заработала их 30 +!!! штук Засуживание конкурентов. Помните, как Реал не досчитался очков в тот период? 😏 А после введения вар провал за провалом
-помните как реал недосчитался очков в тот период?
- вот и я не помню 😀
+6
-5
+1
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зак
Ответ Zidan GOAT
А Тебас у нас что в испанском суде работает?
нет, он уже заплатил за консультации и узнал всё)
+1
-1
0
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fatei4
- А судьи кто?
- юзеры спортса!!!
+1
-2
-1
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Усы Годзиллы
Ответ barca1899messi
Да стараюсь. хоть Такие как ты и пытаются наступить на горло.
И чем же?

Я вроде ничего не придумываю и довольно спокойно общаюсь.
0
0
0
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все ясно. Барселона покупала судей, поэтому: Альба и Суарес зарабатывали пенальти падая об газон С 2016 по 2018 Барселоне не дали в их ворота не один пенальти. За то время барса заработала их 30 +!!! штук Засуживание конкурентов. Помните, как Реал не досчитался очков в тот период? 😏 А после введения вар провал за провалом
Мне вот интересно, как новости о "покупке" судей сочетаются с этими эпизодами:
https://ibb.co/TPvZkJx
https://ibb.co/ZmVZpvL
https://ibb.co/g7RWypc
https://ibb.co/vBSZ2ZB
https://ibb.co/Q7gTsSX
Подобные ошибки стоили чемпионства в сезоне 16/17
Я скопировал коммент, ради тебя, мой дружок пирожок
+10
-8
+2
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Zidan GOAT
Ответ Parce
А причем тут испанский суд? Тебас глава лиги, а против Барсы ни одно дело в суде не было открыто, только набрасывают
Как бы в прокуратуре начали расследование и открыли дело, молись ))
+2
-3
-1
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