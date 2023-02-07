Орлов о матче «Волги» и «Зенита»: «Высказывания Заремы смотрятся как мелкая месть. Никто не собирается отбирать праздник у Ульяновска – надо играть там»
Геннадий Орлов высказался о том, что Зарема Салихова выступила в поддержку «Волги».
«Волга» и «Зенит» встретятся в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Петербуржский клуб предложил ульяновскому заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона.
«Ну что сказать... Это ее мнение, эмоции. Просто не надо тут искать какую-то конфронтацию. А то ее высказывания смотрятся как какая-то мелкая месть.
Никто же не собирается отбирать праздник у Ульяновска. Надо играть там. Слова Заремы при этом повышают интерес к следующему матчу «Зенит» – «Спартак». Это же тоже хорошо.
Давайте ждать интересной игры «Волга» – «Зенит». Ульяновцы готовятся сейчас в Турции, укрепляют состав.
Они считают, что матч с чемпионом страны может стать хорошим стимулом для всей команды, чтобы выбраться из ямы первой лиги.
В общем, я за популяризацию футбола в регионах.
Давайте делать добрую историю. Кто знает, может быть, мальчишки, увидев игру своей команды против «Зенита», побегут записываться в секции», – сказал комментатор.
Гена вообще может думать о чем то кроме ,как о Спартаке
Я пару дней назад уже писал, что налегание на Просекко может привести ее к уровню Кузьмича и Борзыкина. Но я не думал, что это случится так скоро.