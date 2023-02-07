Орлов о матче «Волги» и «Зенита»: «Высказывания Заремы смотрятся как мелкая месть. Никто не собирается отбирать праздник у Ульяновска – надо играть там»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Геннадий Орлов Волга Ульяновск Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Геннадий Орлов высказался о том, что Зарема Салихова выступила в поддержку «Волги».

«Волга» и «Зенит» встретятся в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Петербуржский клуб предложил ульяновскому заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона.

«Ну что сказать... Это ее мнение, эмоции. Просто не надо тут искать какую-то конфронтацию. А то ее высказывания смотрятся как какая-то мелкая месть.

Никто же не собирается отбирать праздник у Ульяновска. Надо играть там. Слова Заремы при этом повышают интерес к следующему матчу «Зенит» – «Спартак». Это же тоже хорошо.

Давайте ждать интересной игры «Волга» – «Зенит». Ульяновцы готовятся сейчас в Турции, укрепляют состав.

Они считают, что матч с чемпионом страны может стать хорошим стимулом для всей команды, чтобы выбраться из ямы первой лиги.

В общем, я за популяризацию футбола в регионах.

Давайте делать добрую историю. Кто знает, может быть, мальчишки, увидев игру своей команды против «Зенита», побегут записываться в секции», – сказал комментатор.

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16 комментариев

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Александр Поливенко
Ответ 44ndfwwgbr
Ежу понятно что надо играть в Ульяновске, речь о другом - было предложено Зенитом играть в Питере или нет?
Напрямую, вроде как, нет. Скорее это был намёк от питерских
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Ковид 07.10.52
Да ...правда глаза колит...эти типы из одного города одуревшие от вседозволенности и безнаказанности решили перенести игру к себе, на что Зарема сделала глубокий анализ ситуации, а холоп по Пугачевой сразу виноватых на стороне искать, можно подумать кто не в теме, что Зарема перенос матча придумала...
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Фут.Боль
Ответ Антон Путятин
Всегда заявляется резервный стадион на случай сильных холодов или снегопада. Зенит предложил свой. Для Волги это выгодно так как большую часть средств получат они. А на матч прийдёт больше зрителей.
Вы не дописали - придет больше зрителей, которые будут все болеть за Зенит.
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KOTOV71
Высказывания Заремы,это рубрика " анекдоты" на Спортс. Просто посмеяться,инад её " прихожанами". Удивляют люди,кто воспринимает всерьёз её " заботу о Росфутболе"
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Антон Путятин
Ответ 44ndfwwgbr
Ежу понятно что надо играть в Ульяновске, речь о другом - было предложено Зенитом играть в Питере или нет?
Всегда заявляется резервный стадион на случай сильных холодов или снегопада. Зенит предложил свой. Для Волги это выгодно так как большую часть средств получат они. А на матч прийдёт больше зрителей.
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Sever69
Ответ Алексей Елистратов
Орлов работает в роли Киселева или Соловьева этой империи зла. Сколько лет этот дедушка верой и правдой прикрывает такого рода беспредел - это просто не счесть. Болельщиков зенита кормят пропагандой, которую они едят год за годом и им нравится. Жаль, что в роли монокомментатора зенита не прижился Погорелов, он питерская оторва, который мог много изнанки рассказывать, поэтому и убрали. А интересно, почему Павел Богданов не стал голосом зенита? Почему он всего-лишь корреспондент. Идеальный кандидат на роль дедушки, на такого не подумаешь, что он обеляет клуб. Истинный интеллигент, который готов внушать массам про историческую миссию зенита - 20 лет доминировать на национальных достояних.
ты это же анзорчику объясни, тот ещё маразматик.
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justburn
На этой ветке красный уровень опасности, минусовая температура
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44ndfwwgbr
Ежу понятно что надо играть в Ульяновске, речь о другом - было предложено Зенитом играть в Питере или нет?
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Владимир Молявин
Надеюсь с парнями в Турции всё впорядке. Здоровья!!!
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Hong Kil
Хорошо бы и Зарэма приехала. Хоть посмотрит, к чему надо стремиться Спартаку.
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Вадим Григорьев
Вот причём здесь опять Зенит-Спартак?
Гена вообще может думать о чем то кроме ,как о Спартаке
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Квантовый
Интересно, как этот маразматик тогда назовет свои мерзкие ответы Слуцкому...или это другое?)
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Константин Кв
Высказывания Орлова выглядят как бред сумашедшего.
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T622222
Если а Турции, то здоровья там всем
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Алексей Елистратов
Орлов работает в роли Киселева или Соловьева этой империи зла. Сколько лет этот дедушка верой и правдой прикрывает такого рода беспредел - это просто не счесть. Болельщиков зенита кормят пропагандой, которую они едят год за годом и им нравится. Жаль, что в роли монокомментатора зенита не прижился Погорелов, он питерская оторва, который мог много изнанки рассказывать, поэтому и убрали. А интересно, почему Павел Богданов не стал голосом зенита? Почему он всего-лишь корреспондент. Идеальный кандидат на роль дедушки, на такого не подумаешь, что он обеляет клуб. Истинный интеллигент, который готов внушать массам про историческую миссию зенита - 20 лет доминировать на национальных достояних.
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schwein
Генсергеич, не надо обращать внимание на страдание этой экспертницы.
Я пару дней назад уже писал, что налегание на Просекко может привести ее к уровню Кузьмича и Борзыкина. Но я не думал, что это случится так скоро.
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