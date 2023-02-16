Экс-судья Матюнин отказался от иска к «РБ Спорт» и журналисту Сергею Егорову. Он подавал в суд из-за новости о непройденном детекторе лжи

Бывший футбольный судья отказался от иска к «РБ Спорт».

Ранее Матюнин подал иск против спортивного сайта и журналиста . Экс-судья хотел оспорить опубликованную ими информацию о том, что не прошел проверку на полиграфе после матча 26-го тура минувшего розыгрыша «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

Сегодня, 16 февраля, Черемушкинский суд рассматривал дело по существу. Во время рассмотрения Матюнин прислал сообщение своему доверителю, что отказывается от иска.

«РБ Спорт» заявляет, что своим отказом от иска Матюнин фактически признает, что их информация правдива и не порочит его честь и достоинство.

Сообщается, что истец больше не сможет обратиться в суд с данным иском.

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