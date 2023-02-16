Экс-судья Матюнин отказался от иска к «РБ Спорт» и журналисту Сергею Егорову. Он подавал в суд из-за новости о непройденном детекторе лжи

Теги премьер-лига Россия судьи Алексей Матюнин детектор лжи Сергей Егоров журналист Футбол

Бывший футбольный судья Алексей Матюнин отказался от иска к «РБ Спорт».

Ранее Матюнин подал иск против спортивного сайта и журналиста Сергея Егорова. Экс-судья хотел оспорить опубликованную ими информацию о том, что не прошел проверку на полиграфе после матча 26-го тура минувшего розыгрыша РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

Сегодня, 16 февраля, Черемушкинский суд рассматривал дело по существу. Во время рассмотрения Матюнин прислал сообщение своему доверителю, что отказывается от иска.

«РБ Спорт» заявляет, что своим отказом от иска Матюнин фактически признает, что их информация правдива и не порочит его честь и достоинство.

Сообщается, что истец больше не сможет обратиться в суд с данным иском.

Судья Матюнин обороняется: просит проверить Хачатурянца на полиграфе (обвиняет в помощи «Крыльям) и угрожает судом журналисту Егорову

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6 комментариев

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KiNG_K
Да любой, кто смотрел тот матч, понимает, что матюнин был 12 игроком фк химки.
+4
0
+4
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СИ
Какой то кошмар! Футбол - праздник жизни и вдруг - полиграф!!!???
Так каких же судей готовит РФС что необходимо для нашего футбола в судействе кроме свистка и карточек ещё и полиграф!!!
Наш футбол докатился даже до судов!
Когда же это все кончится!
0
-3
-3
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Дмитрий9779
Ответ Александр Жердин
Ещё бы Москалёва туда отправить. Я про полиграф. А лучше сразу в небытие.
И Сухого.
0
-2
-2
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Дмитрий9779
Российский футбольный союз (РФС) в ходе судебного заседания по иску арбитра Алексея Матюнина к изданию «РБ Спорт» предоставил документы, подтверждающие, что судья не прошел проверку на детекторе лжи.
«По нашему мнению, это означает, что критерий несоответствия действительности не был пройден. То есть информация, что он не прошел полиграф, подтвердилась. И дальше проводить судебный процесс было бессмысленно. Видимо, Матюнин предполагал, что РФС не предоставит документы или что‑то еще.», — заявил адвокат Михаил Прокопец, представляющий сторону ответчика, в беседе с корреспондентом «Матч ТВ».
+3
0
+3
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Александр Жердин
Ещё бы Москалёва туда отправить. Я про полиграф. А лучше сразу в небытие.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Значит правильно этого жульмана убрали
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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