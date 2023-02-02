Карпин о Дзюбе: «Слова Артема про «топор войны» – болтовня, для меня ничего и не было. Отношение к нему – «безразличие», если цензурно»
Валерий Карпин рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой.
«Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Артему Дзюбе одним словом, то это будет слово «безразличие».
Смешно читать, что наш конфликт с ним якобы идет от того, что в командах Карпина может быть только одна звезда – сам Карпин. А больше звезд в моих командах не было?
Дзюба в «Спартаке» был не один. С ним были то Эменике, то Мовсисян, то Ари, то Уорис, то другие футболисты. Надо было конкурировать и эту конкуренцию выигрывать. Что ему периодически и удавалось.
Говорят, что из него можно было выжимать больше, как это сделали в «Зените». Но кто в команде провел больше всех матчей и минут в полуторалетнем сезоне-2011/12? Дзюба! Кто вышел с капитанской повязкой на последние, решающие матчи чемпионата? Дзюба! Это что, показатели недоверия и невнимания? На нашем сборе в Эмиратах в январе 2013-го можно было видеть, сколько мы с ним общались.
Его рассказы о якобы моих словах «топор войны зарыт» – очередная болтовня, поскольку никакой войны для меня и не было. А в аренду в «Ростов» он поехал из-за той самой конкуренции среди нападающих.
И совсем смешно, когда мне рассказывают про слова Заремы в мой адрес: «Хорошо помню, от кого пошло то знаменитое «тренеришка». Когда тренирую, то и раньше, и сейчас говорю футболистам: «Ну конечно, кто я? Тренеришка, ни о чем!» С приколом, естественно.
Так же и их всегда называл игрочишками, футболистиками. С 2009 года. Это часть моего лексикона. Но либо о своих футболистах, либо о себе. А она где-то краем уха услышала и выдала что-то из серии «слышу звон, но не знаю, где он», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Неожиданно.
Но всё по делу! Размазал всякий кааал по асфальту чётко и ровно.
молодец!))
- сынок, работает - и ##й с ним!
Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», – сказал игрок.
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Есть отношения тренер — игрок. Со всеми такие отношения, включая и Артёма Дзюбу. Я не знаю, есть ли ему что сказать или нет. Даже если он ничего не будет говорить, а будет играть, я позову его в команду, — сказал Карпин.