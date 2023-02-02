Карпин о Дзюбе: «Слова Артема про «топор войны» – болтовня, для меня ничего и не было. Отношение к нему – «безразличие», если цензурно»

Теги Спартак Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Ари Юра Мовсисян Эммануэль Эменике Абдул Уорис Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Валерий Карпин рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой.

«Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Артему Дзюбе одним словом, то это будет слово «безразличие».

Смешно читать, что наш конфликт с ним якобы идет от того, что в командах Карпина может быть только одна звезда – сам Карпин. А больше звезд в моих командах не было?

Дзюба в «Спартаке» был не один. С ним были то Эменике, то Мовсисян, то Ари, то Уорис, то другие футболисты. Надо было конкурировать и эту конкуренцию выигрывать. Что ему периодически и удавалось.

Говорят, что из него можно было выжимать больше, как это сделали в «Зените». Но кто в команде провел больше всех матчей и минут в полуторалетнем сезоне-2011/12? Дзюба! Кто вышел с капитанской повязкой на последние, решающие матчи чемпионата? Дзюба! Это что, показатели недоверия и невнимания? На нашем сборе в Эмиратах в январе 2013-го можно было видеть, сколько мы с ним общались.

Его рассказы о якобы моих словах «топор войны зарыт» – очередная болтовня, поскольку никакой войны для меня и не было. А в аренду в «Ростов» он поехал из-за той самой конкуренции среди нападающих.

И совсем смешно, когда мне рассказывают про слова Заремы в мой адрес: «Хорошо помню, от кого пошло то знаменитое «тренеришка». Когда тренирую, то и раньше, и сейчас говорю футболистам: «Ну конечно, кто я? Тренеришка, ни о чем!» С приколом, естественно.

Так же и их всегда называл игрочишками, футболистиками. С 2009 года. Это часть моего лексикона. Но либо о своих футболистах, либо о себе. А она где-то краем уха услышала и выдала что-то из серии «слышу звон, но не знаю, где он», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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42 комментария

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Владимир Шешко
Ответ RWSoul
Карпина знает и уважает вся футбольная Европа, а Дзюбу - только наши домохозяйки
это за какие такие успехи? не дебилуй, убогий.
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Владимир Шешко
Завидуй молча.Блондинки, они и среди мужуков не сильно умные. завидуй молча, красавчег. привет семуку.
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Владимир Молявин
Хорошо сказал. С днём рождения!!!
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munhin
Ответ Фут.Боль
Валера четко все расложил по полочкам с фактами.
на целую страницу наговорил как ему все равно на Дзюбу ))
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DekiB
Однако совсем недавно спартаковец Прудников рассказывал, что с кумиром Валерой тоже не всё так однозначно ;)
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ЦСКА на первом Месте!
Валерим, что то много слов наговорил.
Неожиданно.
Но всё по делу! Размазал всякий кааал по асфальту чётко и ровно.

молодец!))
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garp
Ответ chto s licom?
- Папа, что такое "некомпетентность" и "безразличие"? - не знаю, сынок, не разбираюсь я в этом, да и оно мне собственно до п*зды
- папа, а почему солнце утром всходит, а вечером заходит?
- сынок, работает - и ##й с ним!
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Stepan_Dog
Дзюба, Карпин и топор специальной военной операции.
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justbored
Славно топором помахал - всех порубил в щепки ))
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Sivka
Вот бы какой-нибудь футбольный аналитик сравнил количество фолов в атаке у Дзюбы в «Спартаке» и в «Зените».
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Сибирский литовец
Четко всех уделал
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Кино Музыка
Кого еще не спрашивали про Дзюбу?
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ chto s licom?
- Папа, что такое "некомпетентность" и "безразличие"? - не знаю, сынок, не разбираюсь я в этом, да и оно мне собственно до п*зды
))) еще вспомнилось. воспитанные люди не говорят я вашу маму ####, они говорят: - "Я вам в отцы гожусь"
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.ru
Валерий Карпин: Топор войны мне по трубке мира... если цензурно
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RWSoul
Ответ Hong Kil
У Дзюбы трофеев намного больше, вот и куксится Валерик.
Карпина знает и уважает вся футбольная Европа, а Дзюбу - только наши домохозяйки
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Jii Gee
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сразу и четко, что сейчас не поедет, а потом возможно поедет? Суть не в конфликте , а в чем непонятно. Куда уж чётче. Если здесь кто-то и двуличный, то точно не Карпин.
«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всe вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную – без всяких подковерных игр.
Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», – сказал игрок.
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Есть отношения тренер — игрок. Со всеми такие отношения, включая и Артёма Дзюбу. Я не знаю, есть ли ему что сказать или нет. Даже если он ничего не будет говорить, а будет играть, я позову его в команду, — сказал Карпин.
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dimitrii36
мы живем каждый божий день как на войне, а безразличие к сему персонажу повсюду, окромя sports,ибо даже все те, кто с оным делал тоже, что для мужчины негоже, отвернулись и бредут по лужам, по которым Джек Воробей топает нахрен никому не нужен...
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Hong Kil
У Дзюбы трофеев намного больше, вот и куксится Валерик.
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ALMANAC
Настоящее безразличие - то как Писарев ответил Мостовому
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Дмитрий Турецкий
Встретились как-то тренеришка с игрочишкой...
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Ранальду с пивком
Валера перечислил фамилии конкурирующие с Дзюбой , я бы тоже любому из них отдавал предпочтение . Праймовые Эменике , Ари были хороши , Мовсисян не стабилен ,Уориса не помню , Дзюбу только на концовку выпускать навалом.
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Рашпель793
Ответ дон Рэба
Как задолбали оба этих персонажа. Ладно еще воришка, не дурачок. Так Карпин же тренер сборной. Займись своей работой и хватит балаболить,если цензурно. Так ведь нет, надо ему тоже постоянно быть на слуху.
А какой работой Валера в сборной занимается? 🤔 Набрал непонятный состав, выбрал для старта игроков и сказал - играйте как умеете. И всё. Сидишь, ждёшь смску, что деньги пришли. Ну и журналистам хамишь, собирая восторженные комменты секты.
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Рашпель793
Про Эмери забавно. Так старательно хочет показать, будто не он был одним из главных зачинщиков слива тренера. А игроки уже просто как по команде фас, продолжили его дело.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ дон Рэба
Как задолбали оба этих персонажа. Ладно еще воришка, не дурачок. Так Карпин же тренер сборной. Займись своей работой и хватит балаболить,если цензурно. Так ведь нет, надо ему тоже постоянно быть на слуху.
У него спросили, он ответил! К Карпину какие претензии? Он публичный человек, ему молчать как рыба теперь?
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sasha230876
Тренеришке плевать на фульбочишку (краткий перевод)
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