Отец Месси прилетел в Барселону после неудачных переговоров с боссами «ПСЖ» о новом контракте
Отец Лионеля Месси прилетел в Барселону после переговоров с боссами «ПСЖ».
Как сообщает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Хорхе Месси прилетел в Барселону вчера вечером – сразу после переговоров с руководителями «ПСЖ» о новом контракте Лео.
Вчерашние переговоры «ПСЖ» с отцом Месси не были успешными – сообщалось, что Лео близок к отказу от подписания нового контракта с парижанами.
Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год.
В этом сезоне у 35-летнего форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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Вылетят от Баварии и будет искать клуб себе по уровню.
перейдет в Барсу может в эспаньол какой нибудь
Уважаемые коментаторы, сколько бы вы не писали против Месси , поверьте он этого не перестанет быть лучшим футболистом мира всех времен.
Жалейте себя , а то меня ВАС ВСЕХ очень жалко.
Вы выглядите как то , вот ну , не так !!!!
Только не обижайтесь, на правду ведь не обижается
правильно?????
Как это бывает?
Я знаю многие здесь умничать,вы в том числе но , не стоить поверьте мне ,
Это только во вред вам
Роналду в очередной раз пробкой вылетел с ЧМ.
Уже привыкли да ведь???
Барса уже привыкает к лиге Европы, зачем ему Месси.
Я правильно говарю ведь?
Вы этого хотели сказать?