Отец Месси прилетел в Барселону после неудачных переговоров с боссами «ПСЖ» о новом контракте

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хорхе Месси Футбол

Отец Лионеля Месси прилетел в Барселону после переговоров с боссами «ПСЖ».

Как сообщает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Хорхе Месси прилетел в Барселону вчера вечером – сразу после переговоров с руководителями «ПСЖ» о новом контракте Лео.

Вчерашние переговоры «ПСЖ» с отцом Месси не были успешными – сообщалось, что Лео близок к отказу от подписания нового контракта с парижанами.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год.

В этом сезоне у 35-летнего форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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65 комментариев

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Marcus-light
Ответ cektor
ну Барсе он точно не нужен . При всем уважение .
Зря вы так, отличный мужик отец Месси. На условном сроке летал с сыном по всему миру.
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Zidan GOAT
Если в контракте будет прописана дополнительная оплата вице-президенту судейского комитета, то конечно же Лионелька вернётся домой )
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Иван1984
Барса как раз скоро отправится в пердив за подкуп судей! Кстати ЗМ надо бы тоже аннулировать парочку!
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Роман
Лапорта не дурак, подписывать стареющего пенсионера не вариант.
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shava72
Зачем ему этот позорный мешок?
Вылетят от Баварии и будет искать клуб себе по уровню.
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Nazar Nazarow
при все уважении кто вам сказал что Месси
перейдет в Барсу может в эспаньол какой нибудь
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Я Гражданин Мира
Месси лучший футболист всех времен!
Уважаемые коментаторы, сколько бы вы не писали против Месси , поверьте он этого не перестанет быть лучшим футболистом мира всех времен.
Жалейте себя , а то меня ВАС ВСЕХ очень жалко.
Вы выглядите как то , вот ну , не так !!!!
Только не обижайтесь, на правду ведь не обижается
правильно?????
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Momos
Возвращение в Барселону Месси станет для клуба лишней проблемой. На маленькую зарплату Месси не пойдет, а большую платить не из чего - тут бы тришкин кафтан из зарплат действующих футболистов подлатать. К тому же команда сейчас у Барсы прогрессирует, сыгрывается - видно, что через 2-3 года смогут уже при точечных усилениях и в ЛЧ шороху навести, а Месси может эту систему нарушить. Уж если с ПСЖ не сложится, то можно и в Аргентину вернуться доиграть пару лет в родном клубе.
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кто-то
Ответ Barca
Как бы я не любил Месси и не хотел его возвращения, но он просто не нужен. Сейчас строится команда и её постройка почти завершена, а с приходом Месси придётся строить команду заново
Почему он не нужен? Месси спокойно может подстроиться под любую игру, отдать свою роль молодым игрокам. Месси не эгоист. Попросят- сделает .Если мы говорим про возраст, то зачем подписывать Лёву, Алонсо и разговорить о контракте с бускетсцом? Месси нужен, как минимум, с финансовой стороны
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Я Гражданин Мира
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ну вот и месси пустился по пути криша в псж не потянул, в барсе денег не найдут, а в катаре ему ЧМ подарили..
А на счёт подарки, что это такой?
Как это бывает?
Я знаю многие здесь умничать,вы в том числе но , не стоить поверьте мне ,
Это только во вред вам
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MajestySport
Помните как агент искал клуб для Роналду и потом сливали с помоями его, сейчас таже ситуация с Месси, только таких камментов здесь не будет, потому что такие фанатики только со стороны Месси.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ну вот и месси пустился по пути криша в псж не потянул, в барсе денег не найдут, а в катаре ему ЧМ подарили..
По какому пути Криша?
Роналду в очередной раз пробкой вылетел с ЧМ.
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Я Гражданин Мира
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ну вот и месси пустился по пути криша в псж не потянул, в барсе денег не найдут, а в катаре ему ЧМ подарили..
Вы смотрите чтобы сами не наткнулись на что то , иначе бывает не так .
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Я Гражданин Мира
Ответ Barca
Как бы я не любил Месси и не хотел его возвращения, но он просто не нужен. Сейчас строится команда и её постройка почти завершена, а с приходом Месси придётся строить команду заново
И тем более они себя прекрасно чувствует в лиге Европы.
Уже привыкли да ведь???
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Rastadion
Ответ Злобный Конь
Типичный месси-стайл : обливаясь слезами уходить,чтобы потом вернуться. Так было со сборной Аргентины,так ,возможно,будет с "Барселоной".
Кто вовремя не переобувается, у того ноги воняют
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Я Гражданин Мира
Ответ cektor
ну Барсе он точно не нужен . При всем уважение .
Вы правы.
Барса уже привыкает к лиге Европы, зачем ему Месси.
Я правильно говарю ведь?
Вы этого хотели сказать?
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leo👽
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ну вот и месси пустился по пути криша в псж не потянул, в барсе денег не найдут, а в катаре ему ЧМ подарили..
Хотел бы на тебя посмотреть в поле хотя бы 10’, Хейтер Хренов!
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Lindeman
Ответ Flavius
То ли дело Левандовски, Алонсо и Бускетс, которого хотят продлить. Как бы ты ни любил Месси
Нужен был нап взяли Леву, Алонсо как универсальный защ для скамейки зап, Бускетса если и продлят, то только для скамейки запасных как и Альбу. Месси возвращать смысла нет, так как команда строится заново и вокруг других футболистов. Если Месси согласится с той ролью, что у Ибры в Милане и за такую же зп, то почему бы и не вернуть
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leo👽
Ответ cektor
ну Барсе он точно не нужен . При всем уважение .
Барсе, как раз очень нужен Лео, прямо сейчас, но это 100% утка, жаль!
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Falsegoalkeeper
Ответ Alex Legend
Мощно, для возвращения на 3 место самое то. Опять пешеход будет ломать весь прессинг команды Хави.
Согласен. Тут сборище персофанов какое-то, ослепленное любовью к Месси. Барсе он сейчас не нужен.
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Falsegoalkeeper
Ответ ДЖИН
Летом с июля он будет в Барсе. Скорее всего на 1 год, а затем они с Бускетсом уйдут в МЛС. Думаю будет так.
Не будет он в Барсе. Если он придет, то про интенсивный футбол можно забыть.
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Оригинальный Ник
Ответ Flavius
То ли дело Левандовски, Алонсо и Бускетс, которого хотят продлить. Как бы ты ни любил Месси
Ни одному из этих троих игроков не нужно прописывать полумиллиардный контракт
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Falsegoalkeeper
Ответ Flavius
То ли дело Левандовски, Алонсо и Бускетс, которого хотят продлить. Как бы ты ни любил Месси
Левандовски в прекрасной физ форме и хорошо прессингует. Алонсо центр бек и запасной вариант. Бускетсу замены нет. Месси эе сейчас не нужен этой команде. Чтобы его внедрить нужно напрячься и менять тактику. Про перечисленных выше игроков такого не скажешь. Вопрос, нужно ли Барсе подстраиваться под 36 летнего игрока?
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poolshh
А надо было в Эр-Рияд лететь.
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Злобный Конь
Типичный месси-стайл : обливаясь слезами уходить,чтобы потом вернуться. Так было со сборной Аргентины,так ,возможно,будет с "Барселоной".
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