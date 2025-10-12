Саттон о Кейне: «Харри – машина по забиванию голов, никто в сборной не близок к его уровню сейчас. Он обязан быть в числе лучших форвардов сборной Англии всех времен»
Бывший форвард национальной команды отреагировал на мнение о том, что статистика Кейна в сборной улучшилась благодаря победам в отборочных матчах против слабых соперников.
«Если бы Харри Кейн сегодня объявил о завершении карьеры в сборной, мы бы сразу взглянули на Англию и ее шансы на чемпионат мира в следующем году совершенно иначе.
Возможно, Кейн не так уж долго пробудет в сборной Англии, но кто его заменит? Кто хоть немного близок к его уровню? Никто. Это все, что нужно понимать. Он универсальный и безжалостный бомбардир, у Англии было не так много игроков лучше.
Люди говорят о голах в отборочных матчах, но он же не составляет расписание матчей, не так ли? Он не может выбирать против кого играть. Он машина по забиванию голов и был таким всю свою карьеру.
Когда речь идет о лучших нападающих сборной Англии всех времен, он просто обязан быть в их числе. Просто посмотрите на его статистику», – заявил Саттон.