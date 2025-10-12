  • Спортс
  • Аршавин о словах Глушенкова, что Радимов лучше него разбирается в футболе: «У меня нет конфликта с Максимом. Конечно, я лучше Радимова разбираюсь в футболе»
Аршавин о словах Глушенкова, что Радимов лучше него разбирается в футболе: «У меня нет конфликта с Максимом. Конечно, я лучше Радимова разбираюсь в футболе»

Андрей Аршавин отреагировал на слова Максима Глушенкова.

В матче 9-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:0) Глушенков отметился голом и ассистом, но Аршавин признал лучшим игроком матча его партнера по атаке Луиса Энрике.

В следующей игре против «Оренбурга» (5:2) Максим сделал покер и был признан Радимовым лучшим игроком встречи. После этого Глушенков заявил, что Радимов разбирается в футболе.

«У меня нет конфликта с Глушенковым. Естественно, Максим сказал, что Радимов лучше меня разбирается в футболе, он же его выбрал лучшим игроком матча. А так, конечно, я лучше Радимова разбираюсь в футболе», – сказал Аршавин.

Глушенков после приза игроку матча о том, кто лучше разбирается в футболе – Радимов или Аршавин: «Радимов, конечно»
 

