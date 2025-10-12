Колосков о 2:1 с Ираном: «Россия – сборная-трудяга, игроки дружно бились на поле. Но игра больше озадачивает, чем обнадеживает, если ставить задачей официальные матчи»

Вячеслав Колосков похвалил трудолюбие игроков сборной России.

Российская команда в пятницу в Волгограде обыграла Иран (2:1) в BetBoom товарищеском матче. Голы забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков .

«Я бы назвал победу нашей сборной трудовой. Потому что все наши футболисты действительно дружно бились на поле. Хотя в игре команды, конечно, хватало и хаоса.

И из двух таймов запомнились только два момента, связанных со взятием ворот соперника. Это отличный пас Антона Миранчука на Дмитрия Воробьева и четкое исполнение им при завершении атаки, а также удар Алексея Батракова. А все остальное – это рутинная черновая работа с большим количеством технического брака. К заслугам команды следует отнести победный результат, а игра не очень-то цельно смотрелась.

Если исходить из задачи нашего возможного участия в официальных играх, то игра команды больше озадачивает, чем обнадеживает. Заслуга команды заключается в том, что это сборная-трудяга, в которой все футболисты работают на единый результат, каждый в меру своих возможностей», – сказал почетный президент РФС.