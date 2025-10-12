  • Спортс
  Ибрагимович о матери своих детей: «Я не женат – когда сделал предложение, она отказала. Единственный человек в этом мире, сказавший мне «нет»
Ибрагимович о матери своих детей: «Я не женат – когда сделал предложение, она отказала. Единственный человек в этом мире, сказавший мне «нет»

Златан Ибрагимович объяснил, почему не женился.

Экс-футболист более 20 лет находится в отношениях с бизнес-леди и моделью Хеленой Сегер. У пары двое детей: Максимилиан и Винсент.

«Моя жена? Я не женат, потому что, когда я сделал предложение, она отказала.

Единственный человек в этом мире, кто сказал мне «нет», – отметил советник владельца «Милана», смеясь.

Ибрагимович о детях: «Их отец творил историю. Я защитил их фамилией жены, чтобы было меньше напряжения. Чего бы они ни добились, должно быть их заслугой»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
