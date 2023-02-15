«Месси – лучший в истории, он на высочайшем уровне много лет. Мбаппе на старте карьеры уже знают как значимого игрока». Абидаль о Лео и Килиане

сравнил и .

– Месси или Мбаппе – кого вы выберете?

– Совершенно разные истории. Мбаппе находится на старте карьеры, но при этом его уже все знают как талантливого и значимого футболиста.

Месси оставался на высочайшем уровне на протяжении многих лет. Он доказал, что одного таланта недостаточно, чтобы побеждать. Нужно еще работать. Он лучший игрок в истории, провел множество великих матчей, завоевал множество титулов. Ему недоставало только Кубка мира.

Я также хочу пожелать всего наилучшего Мбаппе как игроку сборной Франции и поздравить Месси с той карьерой, которая у него сложилась, – сказал бывший защитник «Барселоны».

Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем ЧМ-2018 и лучшим молодым игроком турнира. На ЧМ-2022 французы вышли в финал, где уступили сборной с Лионелем Месси, который впоследствии был признан лучшим игроком турнира.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!