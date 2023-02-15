«Месси – лучший в истории, он на высочайшем уровне много лет. Мбаппе на старте карьеры уже знают как значимого игрока». Абидаль о Лео и Килиане

Теги ПСЖ Эрик Абидаль Барселона Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Эрик Абидаль сравнил Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

– Месси или Мбаппе – кого вы выберете?

– Совершенно разные истории. Мбаппе находится на старте карьеры, но при этом его уже все знают как талантливого и значимого футболиста.

Месси оставался на высочайшем уровне на протяжении многих лет. Он доказал, что одного таланта недостаточно, чтобы побеждать. Нужно еще работать. Он лучший игрок в истории, провел множество великих матчей, завоевал множество титулов. Ему недоставало только Кубка мира.

Я также хочу пожелать всего наилучшего Мбаппе как игроку сборной Франции и поздравить Месси с той карьерой, которая у него сложилась, – сказал бывший защитник «Барселоны».

Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем ЧМ-2018 и лучшим молодым игроком турнира. На ЧМ-2022 французы вышли в финал, где уступили сборной Аргентины с Лионелем Месси, который впоследствии был признан лучшим игроком турнира.

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11 комментариев

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Tpy6kaMerlina
Мбаппе был на старте карьеры 6 лет назад, добрый вечер
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udiekemen
Ответ Фанат Лионеля Месси
Может ты ещё начнёшь доказывать ,почему пенальти в верблюдшипе престижнее кубка ЧМ ?
Причём тут Рон 🤡
Комплексы у чела....
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Игорь Климов
Абидаль всё правильно сказал.
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Екн Лор
Просто факт - Аргентина в плей-офф ЧМ играла лишь с европейскими сборными, за исключением Австралии. То есть Месси - чемпион мира среди европейских сборных? Так чем тогда это отличается от победы на Евро? Ну да, попасть на ЧМ сложнее и нет выхода с 3 места группы. Но зато на Евро нет Аравий и Коста-Рики. В общем, несмотря на величие триумфа Месси - это совсем не повод обожествлять его
Может ты ещё начнёшь доказывать ,почему пенальти в верблюдшипе престижнее кубка ЧМ ?
+4
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+3
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AnMe
Ответ Тен мать его Хаг
Ниже будут комментарии местных дурачков, которые считают Месси худшим в истории. Прощу отнестись с пониманием
Да они просто пик француза видимо сравнивают с заканчивающим аргентинцем. Тут еще имеет место быть конкуренции…..
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aidos_1979
Мбаппе на старте карьеры?) В его года Месси был четырехкратным обладателем золотого мяча!
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Екн Лор
Просто факт - Аргентина в плей-офф ЧМ играла лишь с европейскими сборными, за исключением Австралии. То есть Месси - чемпион мира среди европейских сборных? Так чем тогда это отличается от победы на Евро? Ну да, попасть на ЧМ сложнее и нет выхода с 3 места группы. Но зато на Евро нет Аравий и Коста-Рики. В общем, несмотря на величие триумфа Месси - это совсем не повод обожествлять его
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Птюч
Ответ Artem Piatkov
Очередной "незаинтересованный экс-футболист" признаёт Месси лучшим Вопросов теперь нет
вопросов действительно нет, этот лучший футболист в мире полный ноль в ПСЖ. Забавно получается, правда?
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Nuraly Amirov
Удивительное начало карьеры на 25ом году жизни) чем-то рпл напоминает
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Тен мать его Хаг
Ниже будут комментарии местных дурачков, которые считают Месси худшим в истории. Прощу отнестись с пониманием
+5
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0
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Artem Piatkov
Очередной "незаинтересованный экс-футболист" признаёт Месси лучшим

Вопросов теперь нет
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