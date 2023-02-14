Пике не поздравлял Месси с победой на ЧМ: «Смотрел только финал, но не до конца. Мне нужно было отключиться от футбола»
Жерар Пике рассказал, что не поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
«Нет, [не поздравил]. Это безумие, но я завершил карьеру и отключился от чемпионата мира. Я не смотрел никаких матчей, только финал, но не до конца. Я пытался отключиться, поехал в отпуск на несколько дней.
Мои последние несколько месяцев карьеры были тяжелыми, и мне очень нужно было отключиться от футбола», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании в интервью блогеру Джону Неллису.
Месси не отреагировал на уход Пике из футбола в соцсетях и не планирует это делать из-за конфликта
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