Пике не поздравлял Месси с победой на ЧМ: «Смотрел только финал, но не до конца. Мне нужно было отключиться от футбола»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Жерар Пике рассказал, что не поздравил Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

«Нет, [не поздравил]. Это безумие, но я завершил карьеру и отключился от чемпионата мира. Я не смотрел никаких матчей, только финал, но не до конца. Я пытался отключиться, поехал в отпуск на несколько дней.

Мои последние несколько месяцев карьеры были тяжелыми, и мне очень нужно было отключиться от футбола», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании в интервью блогеру Джону Неллису.

Месси не отреагировал на уход Пике из футбола в соцсетях и не планирует это делать из-за конфликта

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38 комментариев

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Isshin88
Красавчик. Всё правильно сделал.
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Руслан Нотарев
Ответ topeleven
Варенье доедал
Убил🤣
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mold-cel
вряд ли Месси сможет это пережить без антидепрессантов
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Obdob
Ответ llolishe
Как можно смотреть финал не до конца?
например, есть такие скаузеры, которые не досмотрели стамбульский финал, выключив после 1го тайма. помянем их
+1
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Caterina
Ответ No Name
Не были они друзьями. Они просто были одноклубниками. За их карьеры это 300+ человек. И че со всеми дружить?
Они дружили с 13 лет.
+5
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+5
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No Name
Ответ N1ghtwolf
Врёт. Явно конфликт у них. Месси тоже ничего не написал когда Пике завершал карьеру. Жаль конечно что поссорились. А ведь были хорошими друзьями.
Не были они друзьями. Они просто были одноклубниками. За их карьеры это 300+ человек. И че со всеми дружить?
+6
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+6
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Bahram Kurbanberdiev
Ладно не поздравил. Ты же бывший футболист, ты же любишь футбол. Ты же "легенда" футбольного клуба. Как можно не смотреть мундиаль, не смотреть матчи своей страны, своих бывших товарищей, болеть за них...
+1
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Saint Blond
Пике он вообще сам по себе такой человек хитрый, как Байден, че то мутит крутит Месси как иран маленький, бесполезный, вот Пике-Байден и решил захватить его себе!!!!!
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UnforgivenX2
иуда
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Экспертное мнение
Пике как крысеныш выгнал Месси из Барсы. Но оказалось, что нужно было уйти ему самому, чтобы дела у Барсы пошли в гору. Конечно он не поздравит, ведь Месси на ЧМ доказал свои способности тащера, а Пике в группе ЛЧ подтвердил свои способности привозника. Барса вышла бы из группы в ЛЧ, уйди Пике летом. В общем, Пике фатально ошибся убрав Месси и загнал Барсу в Лигу Европы, нужно было начинать с себя, получал 3 млн и играл в 3 млн раз хуже Араухо, игравшего за копейки на этом фоне, он тоже чуть не ушел из-за Пике.
Какие 3 млн?он намного больше получал
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Исмаилгаджи Хачалов
Оказалось что слить Пике ,а не Месси было лучшим решением , хоть и поздно хорошо что Хави это понял
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Акыл Сатыбалдиев
а зря Пике что выключил телик, как раз после этого начался триллер
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Пол Ганарара:
Ответ SO LATER
Я вообще на финале ТТХ - Ливерпуль уснул :D
Я после первого тайма Милан - Ливерпуль махнул рукой и пошел вола пинать. Но батя не дал мне пропустить великий камбэк.
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dr. cage
Ответ llolishe
Как можно смотреть финал не до конца?
Финал ЛЧ Тотенхэм - Ливерпуль был настолько ублюдочным, что тем кто до 70-й минуты досмотрел молоко выдавали за счёт государства..

К финалу ЧМ в Катаре это конечно никак не относится.
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Пол Ганарара:
Ответ llolishe
Как можно смотреть финал не до конца?
Не, можно смотреть не до конца, но как можно не поздравить своего приятеля, с которым (вроде как) играл еще за юношеские команды Барсы с титулом? Какие-то гнилые отмазы
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Caterina
Ну всё понятно уже. И не поздравил и не смотрел. Значит слухи правдой оказались. Действительно, иуда.
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Katin Dag
Ответ topeleven
Варенье доедал
уже не у шакиры😀
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Назар Игорь
Смотреть финал не до конца - это уже какой-то мазохизм. То же самое что выпить рюмку наполовину, а остальное в унитаз.
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Роман
Жди Пике. Месси вернётся и напишет тебе на шкафчике, что думает по этому поводу.
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artpal
Ругался в это время с Шакирой?
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Экспертное мнение
Пике как крысеныш выгнал Месси из Барсы. Но оказалось, что нужно было уйти ему самому, чтобы дела у Барсы пошли в гору. Конечно он не поздравит, ведь Месси на ЧМ доказал свои способности тащера, а Пике в группе ЛЧ подтвердил свои способности привозника. Барса вышла бы из группы в ЛЧ, уйди Пике летом. В общем, Пике фатально ошибся убрав Месси и загнал Барсу в Лигу Европы, нужно было начинать с себя, получал 3 млн и играл в 3 млн раз хуже Араухо, игравшего за копейки на этом фоне, он тоже чуть не ушел из-за Пике.
+6
-2
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Азиз
Ответ Sevuska
Шакира включила бетономешалку на полную громкость и мешала весь финал 😎
Бетономешалкааааааа месит бетонннн
Бригада строителей,жрет самогонн (с)
+3
0
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jwbmwbqvih
Балабол ты,Жерар
+12
-1
+11
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Футбол, хоккей итд
Ответ Футбол, хоккей итд
Сто пудов смотрел)) Просто с Месси в контракт, поэтому так говорит.
# в контрах
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Футбол, хоккей итд
Сто пудов смотрел)) Просто с Месси в контракт, поэтому так говорит.
+4
0
+4
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