  Ребров представляет, что Глушаков будет работать в «Спартаке»: «Почему нет? У него есть хорошие организаторские качества»
Ребров представляет, что Глушаков будет работать в «Спартаке»: «Почему нет? У него есть хорошие организаторские качества»

Артем Ребров может представить, что Денис Глушаков будет работать в «Спартаке».

11 октября 38-летний Глушаков провел прощальный матч с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива».

«Могу ли представить, что Глушаков будет работать в «Спартаке»? А почему нет? Конечно, могу. У него есть хорошие организаторские качества. Это поможет ему найти себя после карьеры: в «Спартаке» или другом клубе. Кем вижу его в футболе в дальнейшем? Мне кажется, менеджером. Он и тренером может быть хорошим, но менеджерская история, думаю, ему ближе. Потому что в плане организации он хорош», – сказал технический координатор красно-белых.

Источник: «Спорт-Экспресс»
