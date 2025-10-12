Ребров представляет, что Глушаков будет работать в «Спартаке»: «Почему нет? У него есть хорошие организаторские качества»
Артем Ребров может представить, что Денис Глушаков будет работать в «Спартаке».
11 октября 38-летний Глушаков провел прощальный матч с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива».
«Могу ли представить, что Глушаков будет работать в «Спартаке»? А почему нет? Конечно, могу. У него есть хорошие организаторские качества. Это поможет ему найти себя после карьеры: в «Спартаке» или другом клубе. Кем вижу его в футболе в дальнейшем? Мне кажется, менеджером. Он и тренером может быть хорошим, но менеджерская история, думаю, ему ближе. Потому что в плане организации он хорош», – сказал технический координатор красно-белых.
Источник: «Спорт-Экспресс»
