  • Юлиан Нагельсманн: «Виртц создает больше всех моментов в АПЛ. Не его вина, что партнеры не реализуют их»
Юлиан Нагельсманн: «Виртц создает больше всех моментов в АПЛ. Не его вина, что партнеры не реализуют их»

Юлиан Нагельсманн выступил в защиту Флориана Виртца.

Немец пока не отметился результативными действиями за «Ливерпуль» в АПЛ.

«Даже если он не забивает, он все равно остается игроком, который создает больше всего моментов в Премьер-лиге. Это не его вина, что его партнеры по команде не реализуют эти моменты. 

Флориан должен просто привыкнуть к лиге. Я видел, что он раскрепостился. Он знает, на что способен и как все устроено. Ему не всегда все давалось легко – он будет работать и сейчас», – сказал тренер сборной Германии.

