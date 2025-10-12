Баженов о Глушакове в чемпионском сезоне «Спартака»: «Он был лучшим игроком. Забил одни из самых важных голов, создавал в команде чемпионскую атмосферу»
Никита Баженов высказался о вкладе Дениса Глушакова в чемпионство «Спартака».
Вчера прошел прощальный матч бывшего полузащитника «Спартака», «Локомотива» и сборной России Глушакова. В составе красно-белых Денис стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.
– Как можете оценить вклад Глушакова в чемпионство «Спартака»?
– Это был большой вклад, конечно. Становление команды, он был лучшим игроком того чемпионата. Он забил одни из самых важных голов того сезона, создавал в команде чемпионскую атмосферу.
Большой футболист, который хорошо играл во многих командах. Мы заслуженно находились на его прощальном матче.
Были большие футболисты, легенды нашего нашего футбола. Проводили игрока в большой путь и жизнь, которая напрямую связана с футболом, – сказал бывший игрок «Спартака» Баженов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
