Баженов о Глушакове в чемпионском сезоне «Спартака»: «Он был лучшим игроком. Забил одни из самых важных голов, создавал в команде чемпионскую атмосферу»

Никита Баженов высказался о вкладе Дениса Глушакова в чемпионство «Спартака».

Вчера прошел прощальный матч бывшего полузащитника «Спартака», «Локомотива» и сборной России Глушакова. В составе красно-белых Денис стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

– Как можете оценить вклад Глушакова в чемпионство «Спартака»?

– Это был большой вклад, конечно. Становление команды, он был лучшим игроком того чемпионата. Он забил одни из самых важных голов того сезона, создавал в команде чемпионскую атмосферу.

Большой футболист, который хорошо играл во многих командах. Мы заслуженно находились на его прощальном матче.

Были большие футболисты, легенды нашего нашего футбола. Проводили игрока в большой путь и жизнь, которая напрямую связана с футболом, – сказал бывший игрок «Спартака » Баженов .