Пике выбрал Месси в споре с Роналду: «Лео выиграл чемпионат мира. Вопрос в том, является ли он лучшим игроком всех времен»

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Жерар Пике составил команду лучших игроков, с которыми он выступал. 

Экс-футболист должен был выбрать по одному действующему или бывшему футболисту на позиции вратаря, защитника, полузащитника и нападающего.

«Среди нападающих я выберу Месси. Он лучший в мире прямо сейчас, и я думаю, что он лучший среди тех, кто когда-либо выиграл чемпионат мира. Это была его мечта. 

Пуйоль, Фабрегас, Месси – это довольно сильная [команда]. Икер Касильяс, Карлес Пуйоль и Сеск Фабрегас», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью Джону Неллису.

Жерар также сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

«Месси выиграл чемпионат мира. Вопрос заключается в том, является ли Месси лучшим игроком всех времен.

Это правда, что борьба между ними двумя в последнее десятилетие была довольно впечатляющей, потому что они оба выступали невероятно хорошо.

В последние годы я бы наверняка выбрал Месси. И он показал, что, даже если ему 35 лет, он может конкурировать. Он лучший игрок в мире, и он показал это на чемпионате мира», – добавил Пике.

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71 комментарий

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Он саМый
Ответ AnMe
Он и без ЧМ был величайшим. Роналду - пахарь, в эпоху Месси только он выхватил столько наград и хоть как-то мог с ним конкурировать. Но по игре никогда не дотягивал. По физике только был лучше, ну с и ростом повезло.
Что сделал величайший, заглатывая 8 от Баварии или 2 от саудитов?
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A Buk
Ответ VERBLYUD
Только 🤡 в эпоху ВАР может говорить про левые пенки.
справедливости ради реалу это не помешало))
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Он саМый
Ответ Kyancey
Финал ЧМ поставил точку, хоть я и болел за Францию🇫🇷. Любой человек, даже фанат мадридского «Реала» с 15-ти летнем стажем, как я, признаёт, что Месси🇦🇷 является величайшим футболистом в истории футбола!
То есть ты узнал о существовании Реала в 2008 году и заявляешь, что признал Месси? Твоё мнение очень ценно, ахаха
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уличный иуда
Пост Кати про Пике в инстаграме через: 3…2…1
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Он саМый
Пике это барселонская шавка, которая из нападающих выбрала ненападающего пешехода?
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Старый Негр
Ответ Мгер Цолакян
Любой человек, который разбирается в футбол, выберит Месси
Гы
Выберит, выберит, конечно. Раз уж разбирается в футбол)))
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Старый Негр
Ответ Kyancey
Финал ЧМ поставил точку, хоть я и болел за Францию🇫🇷. Любой человек, даже фанат мадридского «Реала» с 15-ти летнем стажем, как я, признаёт, что Месси🇦🇷 является величайшим футболистом в истории футбола!
Ты всех, кому проигрываешь, будешь называть величайшими? Типа проиграть величайшему не так стыдно?
Дешёвый приемчик. Попробуй вспомнить, что ты мужик. Если это вообще так.
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Мгер Цолакян
Ответ KING_OF_RUSSIA
Блин, как же смешно это ваше "разбирается в футболе" :D На каком уровне ты разбираешься? "О, троих обвёл, крутооо" или "вот это пас, круть" - такой уровень? Если вы все такие крутые футбольные эксперты, то че ж до сих пор на ставках не подняли состояние, а?
да потому что Месси банально превосходит его по кпд.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Мгер Цолакян
Любой человек, который разбирается в футбол, выберит Месси
Блин, как же смешно это ваше "разбирается в футболе" :D На каком уровне ты разбираешься? "О, троих обвёл, крутооо" или "вот это пас, круть" - такой уровень? Если вы все такие крутые футбольные эксперты, то че ж до сих пор на ставках не подняли состояние, а?
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Bolatbek Sarmanov
Роналду лучший игрок всех времён он универсальный доказал во всех лигах АПЛ, Ла лига, серия А ..
Все Ира вратари мира много именно от Роналду. Да он никогда не выиграл ЧМ но и Португалия никогда не был чемпионов мира. Даже евро не брал с приходом Криша 1/2 финал ЧМ, евро, финал евро, лига наций..
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Magzhan Estigarribia
В целом Месси лучше. Но были сезоны когда Роналду его превосходил.
Получается Роналду единственный кто составил Месси конкуренцию и чуток проиграл.
Великие игроки!
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GuruFutbola
Ответ SCHOKKKK
С частотой пребывания в ЛЕ, как ФК Банкротлона вряд-ли кто-то может посоревноваться. Попытайтесь не опозориться и дойти хотя бы до полуфинала в этот раз, другие фанаты уже устали ржать 😂
Открой тогда статистику, прежде чем вводить людей в заблуждение, дилетант)
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Arthur Jacob
Месси само олицетворение футбола, Роналду никогда не славился красивой и умной игрой. С 2012 года он вообще столб в атаке чья задача замыкать передачи.
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Eduard86
Ждём новую песню от Шакиры, где Пике выбрал типа не самое лучшее)))
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SCHOKKKK
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
С частотой пребывания в ЛЕ, как ФК Банкротлона вряд-ли кто-то может посоревноваться. Попытайтесь не опозориться и дойти хотя бы до полуфинала в этот раз, другие фанаты уже устали ржать 😂
0
-1
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AnMe
Ответ Kyancey
Финал ЧМ поставил точку, хоть я и болел за Францию🇫🇷. Любой человек, даже фанат мадридского «Реала» с 15-ти летнем стажем, как я, признаёт, что Месси🇦🇷 является величайшим футболистом в истории футбола!
На самом деле много мадридских легенд это признают. Тут цитировали тренера Про Де Боске или Гути, все они твердили, что Лео превосходит КР.
+4
-2
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Zemanuha
Ответ Kyancey
Финал ЧМ поставил точку, хоть я и болел за Францию🇫🇷. Любой человек, даже фанат мадридского «Реала» с 15-ти летнем стажем, как я, признаёт, что Месси🇦🇷 является величайшим футболистом в истории футбола!
Я не согласен с тобой.
+1
-7
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Игорь Климов
Лучшие игроки в истории:
Пеле, Марадона, Месси.
Лучший игрок современности:
Месси.
+1
-1
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Murat Aida
Ответ AXEL7
Ну и где покер в чемпионате саудовской Аравии вашего Месси? Где его пенальти шерифу в ЛЕ? Конечно тут понятно, кто лучший
А зачем ему покер - Месси командный игрок , а Роналду только своими только своими голами восхваляется , даже чужие голы требовал переписать на себя в составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре , полное позорище , представляю как над ним смеются футболисты всех стран мира ☝️
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Ма Из
Ответ Экспертное мнение
Зидану давали пенальти в полуфинале и финале ЧМ-06, но даже так он умудрился слиться с финала и подвел всю страну))) Как видишь, даже с пеналями не смог затащить турнир. Про Рончика вовсе промолчим, 0+0 в плей-офф за пять ЧМ, когда Месси набрал 2+2 в плей-офф на одном ЧМ-22 без учёта пенальти, а два эти ассиста в плей-офф вовсе войдут в мемориз ЧМ.
2+2 и это только на одном ЧМ22? Это ж сколько он в плове чм наколотил за всю карьеру, если чм22 это уже его 5 чемпионат? 10+10 не меньше, наверное))
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ДЖИН
Наш пацан, роналду повезло играть в эпоху Месси и как то пытаться с ним конкурировать. Но роналду уже даже не номер два. Номер два это Мбаппе.
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GuruFutbola
Ответ SCHOKKKK
Гимн не забыл то? Ведь всего год прошёл?😂 Я тебе напомню: ОоооооОооооо😂
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Muhammad Juraev
Ответ А. Мостовой
Лучшим пенальтистом разве что. Марадонна мог все сделать сам, в то время как месси полагается на судей - вся суть.
А кринж 0+0!
Ничего не мог)
+1
-1
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AnMe
Он и без ЧМ был величайшим. Роналду - пахарь, в эпоху Месси только он выхватил столько наград и хоть как-то мог с ним конкурировать. Но по игре никогда не дотягивал. По физике только был лучше, ну с и ростом повезло.
+4
-2
+2
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SCHOKKKK
Ответ GuruFutbola
Пара Мю-Барса сильнее любой пары в лч
Гимн не забыл то? Ведь всего год прошёл?😂

Я тебе напомню: ОоооооОооооо😂
0
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