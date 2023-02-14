Пике выбрал Месси в споре с Роналду: «Лео выиграл чемпионат мира. Вопрос в том, является ли он лучшим игроком всех времен»
Жерар Пике составил команду лучших игроков, с которыми он выступал.
Экс-футболист должен был выбрать по одному действующему или бывшему футболисту на позиции вратаря, защитника, полузащитника и нападающего.
«Среди нападающих я выберу Месси. Он лучший в мире прямо сейчас, и я думаю, что он лучший среди тех, кто когда-либо выиграл чемпионат мира. Это была его мечта.
Пуйоль, Фабрегас, Месси – это довольно сильная [команда]. Икер Касильяс, Карлес Пуйоль и Сеск Фабрегас», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью Джону Неллису.
Жерар также сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Месси выиграл чемпионат мира. Вопрос заключается в том, является ли Месси лучшим игроком всех времен.
Это правда, что борьба между ними двумя в последнее десятилетие была довольно впечатляющей, потому что они оба выступали невероятно хорошо.
В последние годы я бы наверняка выбрал Месси. И он показал, что, даже если ему 35 лет, он может конкурировать. Он лучший игрок в мире, и он показал это на чемпионате мира», – добавил Пике.
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Выберит, выберит, конечно. Раз уж разбирается в футбол)))
Дешёвый приемчик. Попробуй вспомнить, что ты мужик. Если это вообще так.
Все Ира вратари мира много именно от Роналду. Да он никогда не выиграл ЧМ но и Португалия никогда не был чемпионов мира. Даже евро не брал с приходом Криша 1/2 финал ЧМ, евро, финал евро, лига наций..
Получается Роналду единственный кто составил Месси конкуренцию и чуток проиграл.
Великие игроки!
Пеле, Марадона, Месси.
Лучший игрок современности:
Месси.
Ничего не мог)
Я тебе напомню: ОоооооОооооо😂