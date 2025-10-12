Бруну о Саудовской Аравии: «Я никогда об этом не думал, хотел остаться в «МЮ». Не знаю, уйду ли я через год, но я доволен тем, где я сейчас»

Бруну Фернандеш опроверг информацию о переезде в Саудовскую Аравию летом.

Ранее сообщалось , что полузащитник рассматривает возможность перехода в саудовскую лигу в конце сезона. Утверждалось что текущий сезон португалец хочет провести в АПЛ, чтобы избежать лишних сложностей при подготовке к чемпионату мира.

«Я не отказывался от переезда в Саудовскую Аравию из-за чемпионата мира. Я никогда об этом не думал. Я хотел остаться в «Манчестер Юнайтед», и клуб хотел, чтобы я остался. Вот и все.

Это невозможно представить, потому что со мной это не обсуждалось. Когда со мной были такие разговоры, я открыто говорил с вами на пресс-конференции перед матчем Лиги наций.

Мне нравится наслаждаться моментом, и самое главное для меня сейчас – представлять сборную, потому что для меня огромная гордость – иметь возможность играть, и я до сих пор не знаю, буду ли играть, не говоря уже о том, уйду ли я из «Манчестер Юнайтед» через год.

Я доволен тем, где я сейчас, иначе я бы не остался. Эти [разговоры] на меня не влияют», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед ».

Бруну не уедет в Саудовскую Аравию летом. Капитан «МЮ» предан клубу и верит, что он войдет в топ-5 АПЛ (BBC)