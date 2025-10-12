  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруну о Саудовской Аравии: «Я никогда об этом не думал, хотел остаться в «МЮ». Не знаю, уйду ли я через год, но я доволен тем, где я сейчас»
2

Бруну о Саудовской Аравии: «Я никогда об этом не думал, хотел остаться в «МЮ». Не знаю, уйду ли я через год, но я доволен тем, где я сейчас»

Бруну Фернандеш опроверг информацию о переезде в Саудовскую Аравию летом.

Ранее сообщалось, что полузащитник рассматривает возможность перехода в саудовскую лигу в конце сезона. Утверждалось что текущий сезон португалец хочет провести в АПЛ, чтобы избежать лишних сложностей при подготовке к чемпионату мира.

«Я не отказывался от переезда в Саудовскую Аравию из-за чемпионата мира. Я никогда об этом не думал. Я хотел остаться в «Манчестер Юнайтед», и клуб хотел, чтобы я остался. Вот и все.

Это невозможно представить, потому что со мной это не обсуждалось. Когда со мной были такие разговоры, я открыто говорил с вами на пресс-конференции перед матчем Лиги наций.

Мне нравится наслаждаться моментом, и самое главное для меня сейчас – представлять сборную, потому что для меня огромная гордость – иметь возможность играть, и я до сих пор не знаю, буду ли играть, не говоря уже о том, уйду ли я из «Манчестер Юнайтед» через год.

Я доволен тем, где я сейчас, иначе я бы не остался. Эти [разговоры] на меня не влияют», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».

Бруну не уедет в Саудовскую Аравию летом. Капитан «МЮ» предан клубу и верит, что он войдет в топ-5 АПЛ (BBC)

Как вам дерби?24409 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Mirror
возможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЧМ-2026
logoЛига наций УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну не уедет в Саудовскую Аравию летом. Капитан «МЮ» предан клубу и верит, что он войдет в топ-5 АПЛ (BBC)
279 октября, 10:45
Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
66 сентября, 14:36
Бруну рассмотрит предложения от саудовских и американских клубов после ЧМ-2026 (Daily Mail)
2026 августа, 21:36
Бруну не перейдет в «Аль-Наср» Роналду. Хавбек решил остаться в «МЮ», когда отказал «Аль-Хилалю» (Крис Уилер)
193 августа, 09:06
Главные новости
Саттон о Кейне: «Харри – машина по забиванию голов, никто в сборной не близок к его уровню сейчас. Он обязан быть в числе лучших форвардов сборной Англии всех времен»
11 минут назад
Юлиан Нагельсманн: «Виртц создает больше всех моментов в АПЛ. Не его вина, что партнеры не реализуют их»
631 минуту назад
«Спартак» поздравил Симоняна с 99-летием: «Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба. Вся спартаковская семья желает крепкого здоровья!»
744 минуты назад
Во всю идет опрос соискателей в Рейтинге работодателей от HH. Переходите и делайте свой выбор – будем благодарны за поддержку!
сегодня, 08:00Вакансия
Месси первым в истории МЛС сделал 9 дублей в сезоне
24сегодня, 07:40
Стойкович подал в отставку после домашнего поражения Сербии от Албании. Сборная идет третьей в отборе ЧМ-2026
105сегодня, 06:30
Холанд разгромил Израиль, проблемный матч Сербии и Албании, двоюродные братья в финале «Мастерса», прощальный матч Глушакова, экс-тренер «Монако» отказал «Спартаку» и другие новости
14сегодня, 06:15
Что вас бесит в футболе? Расскажите в опросе
сегодня, 06:00
Роналду об 1:0 с Ирландией: «Еще один шаг сделан! Вперед!»
46сегодня, 05:57
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром
2сегодня, 05:23
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о словах Глушенкова, что Радимов лучше него разбирается в футболе: «У меня нет конфликта с Максимом. Конечно, я лучше Радимова разбираюсь в футболе»
5 минут назад
Ребров представляет, что Глушаков будет работать в «Спартаке»: «Почему нет? У него есть хорошие организаторские качества»
218 минут назад
Ибрагимович о матери своих детей: «Я не женат – когда сделал предложение, она отказала. Единственный человек в этом мире, сказавший мне «нет»
526 минут назад
Кутепов о результатах «Спартака»: «Не стоит скидывать всю вину на Станковича. Дай бог, чтобы исправили ситуацию»
449 минут назад
Пономарев о Симоняне: «Как футболист, как личность — он великий. Масштаба Пеле»
1сегодня, 07:56
Гафин покинет исполком РФС, если не восстановится в «Динамо», сообщил Митрофанов: «В соответствии с уставом союза»
3сегодня, 07:25
РФС поздравил Симоняна с 99-летием: «Желаем еще многие годы оставаться в футбольном строю!»
11сегодня, 07:07
Ребров о чемпионстве «Спартака» в 2017-м: «Вся моя карьера была ради этого сезона. Это самый значимый момент»
9сегодня, 06:49
Нидерланды – Финляндия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:12
«Интер» не будет форсировать восстановление Тюрама. Форвард может вернуться к матчу с «Наполи»
сегодня, 05:41