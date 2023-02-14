Абидаль о Роналду и Месси: «Они разные, каждый год боролись за «Золотые мячи». Остается только уважать обоих, они примеры для молодых»
Эрик Абидаль ответил на вопрос о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
– Можно ли сказать, что последний титул Месси поставил жирную точку в вопросе противостояния Лео и Криштиану?
– Мы не можем сравнивать этих футболистов, потому что они разные. Оба на протяжении многих лет демонстрировали высокий уровень и каждый год бок о бок боролись за «Золотые мячи». Нам остается только уважать обоих.
Я считаю обоих очень талантливыми, главное, что они – примеры для молодых. Понятное дело, что тяжело долгое время выступать на высоком уровне, но самопожертвование, работа над собой и талант – вот их рецепт успеха в футболе, – сказал бывший защитник «Барселоны».
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Игра его тоже ничего кроме кривизны лица не вызывает.
Роналду Чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах, во всех 5 ЛЧ лучший игрок и бомбардир, лучший бомбардир в истории. Покорил весь мир и доказал свое мастерство везде. Это и отличает действительно величайшего от всех остальных, за которыми стоит пиар и левые ЗМ. Больше тут нечего обсуждать. Мессм - это тепличный средний футболист, который за пределами барсы просто обделался в фермерской лиге, прошел бы он путь как Криш от Спортинга до МЮ, Реала, Ювентуса, МЮ - этот котенок Месси выстрелил бы себе в голову.
Точка поставлена. Дети конечно могут считать ЧМ с 5 левыми пенками и что-то доказывать, но настоящее мастерство - это Топ 3 сильнейших чемпов, 5 ЛЧ в 2 клубах и 20 лет топового футбола. Остальные отдыхают.
И с другой стороны маленький человек, которому кололи уколы в детстве, который был ниже всех, страдал в детстве, приходилось искать решение проблемы, который оказался на чужом континенте в 13 лет, который всю жизнь боролся и бился, и при этом оставался прекрасным человеком, что в 13, что в 35 лет. За Месси переживают люди, у которых есть совесть, принципы, честность, порядочность. Которые могут поддержать друзей в беде, помочь им. Которые ценят окружающий мир и людей:))
в футболе противостояние Рона и Месси.
в теннисе большая тройка.
в хоккее Ови идёт за рекордом Гретцки+ противостояние ови и кросби.
в баскете Леброн переписывает рекорды.
в ф1 хэмильтон и мерс почти побили всё рекорды шуми и Феррари.