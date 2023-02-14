Абидаль о Роналду и Месси: «Они разные, каждый год боролись за «Золотые мячи». Остается только уважать обоих, они примеры для молодых»

Теги ПСЖ Эрик Абидаль Криштиану Роналду Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Эрик Абидаль ответил на вопрос о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Можно ли сказать, что последний титул Месси поставил жирную точку в вопросе противостояния Лео и Криштиану?

– Мы не можем сравнивать этих футболистов, потому что они разные. Оба на протяжении многих лет демонстрировали высокий уровень и каждый год бок о бок боролись за «Золотые мячи». Нам остается только уважать обоих.

Я считаю обоих очень талантливыми, главное, что они – примеры для молодых. Понятное дело, что тяжело долгое время выступать на высоком уровне, но самопожертвование, работа над собой и талант – вот их рецепт успеха в футболе, – сказал бывший защитник «Барселоны».

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12 комментариев

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Universal1000
Ответ Андрей Хенто
В футболе слишком мало уважения. Сейчас два фанатских лагеря этих легенд поливают друг друга, но потом, спустя 10-15 лет, когда многие уже будут взрослыми, будут вспоминать это противостояние, как одно из лучших, которое они видели. Так было всегда и будет.
Уважение к португальскому нарциссу, симулянту и провокатору? За что?
Игра его тоже ничего кроме кривизны лица не вызывает.
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leeexxxxtml
Чисто объективно, безо всяких прекрас, лучшим игроком в истории футбола можно назвать футболиста, который ~20 лет божил во всем мире. Кроме Роналду, таких футболистов больше нет, так как все ограничены и сливаются во 2 чемпионате как Месси, став худшим игроком фермерской лиги с 6 голами за год.

Роналду Чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах, во всех 5 ЛЧ лучший игрок и бомбардир, лучший бомбардир в истории. Покорил весь мир и доказал свое мастерство везде. Это и отличает действительно величайшего от всех остальных, за которыми стоит пиар и левые ЗМ. Больше тут нечего обсуждать. Мессм - это тепличный средний футболист, который за пределами барсы просто обделался в фермерской лиге, прошел бы он путь как Криш от Спортинга до МЮ, Реала, Ювентуса, МЮ - этот котенок Месси выстрелил бы себе в голову.

Точка поставлена. Дети конечно могут считать ЧМ с 5 левыми пенками и что-то доказывать, но настоящее мастерство - это Топ 3 сильнейших чемпов, 5 ЛЧ в 2 клубах и 20 лет топового футбола. Остальные отдыхают.
+4
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fellx
Ответ Фанат спорта01
вообще в крутое(с точки зрения спорта) время живём. в футболе противостояние Рона и Месси. в теннисе большая тройка. в хоккее Ови идёт за рекордом Гретцки+ противостояние ови и кросби. в баскете Леброн переписывает рекорды. в ф1 хэмильтон и мерс почти побили всё рекорды шуми и Феррари.
Медицина не стоит на месте😉
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fellx
Ответ Владимир Владимирович
А местные считают что Роналду пенальтист
ЧМ 22 показал кто реальный пенальтист
+6
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rigobersong
Ответ Андрей Хенто
В футболе слишком мало уважения. Сейчас два фанатских лагеря этих легенд поливают друг друга, но потом, спустя 10-15 лет, когда многие уже будут взрослыми, будут вспоминать это противостояние, как одно из лучших, которое они видели. Так было всегда и будет.
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Jaxongir Shodiev
Воу, у местных персофанов случится взрыв башки от этих слов
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rigobersong
Вот не понимаю я, зачем их сравнивать и тем более говорить, что я хейтер Кринжа:)) Тут все давно понятно, с точки зрения психологии:) За роналду в основном топят несостоявшиеся и озлобленные люди, которым нравится как агрессивно ведет себя роналду, не уважает других, я/я/яя:) Готов уничтожить все вокруг, что бы самому выжить максимум, ни человеческих отношений, ни друзей, ни кого вокруг. Мир просто пластмассовая картинка. Сделал себя сам родившись в Португалии, где уже тогда была вся инфраструктура для развития молодых игроков, где его взяли в лучшую академию, где его тренировали лучшие тренеры, которые до этого сделали Фигу. Где батя имел знакомства с тренерами и общался в тех кругах, будучи сам работником спортивного клуба. В 18 уже играл у САФа, не было таланта, сделал себя конечно же сам, прям история Варди, аж плакать хочется, через что прошел бедный Кринж:))

И с другой стороны маленький человек, которому кололи уколы в детстве, который был ниже всех, страдал в детстве, приходилось искать решение проблемы, который оказался на чужом континенте в 13 лет, который всю жизнь боролся и бился, и при этом оставался прекрасным человеком, что в 13, что в 35 лет. За Месси переживают люди, у которых есть совесть, принципы, честность, порядочность. Которые могут поддержать друзей в беде, помочь им. Которые ценят окружающий мир и людей:))
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-1
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Фанат спорта01
вообще в крутое(с точки зрения спорта) время живём.
в футболе противостояние Рона и Месси.
в теннисе большая тройка.
в хоккее Ови идёт за рекордом Гретцки+ противостояние ови и кросби.
в баскете Леброн переписывает рекорды.
в ф1 хэмильтон и мерс почти побили всё рекорды шуми и Феррари.
+2
0
+2
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Los Galácticos
Ответ Андрей Хенто
В футболе слишком мало уважения. Сейчас два фанатских лагеря этих легенд поливают друг друга, но потом, спустя 10-15 лет, когда многие уже будут взрослыми, будут вспоминать это противостояние, как одно из лучших, которое они видели. Так было всегда и будет.
Когда карьеры закончат, и потом где нибудь сыграют за одну команду в матче легенд, и когда Роналду забъет с ассиста Месси, два этих фанатских лагеря возможно примирятся в этот момент.
+1
-2
-1
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Владимир Владимирович
А местные считают что Роналду пенальтист
+5
-1
+4
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Андрей Хенто
В футболе слишком мало уважения. Сейчас два фанатских лагеря этих легенд поливают друг друга, но потом, спустя 10-15 лет, когда многие уже будут взрослыми, будут вспоминать это противостояние, как одно из лучших, которое они видели. Так было всегда и будет.
+16
-3
+13
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Philadelphia51
Оба великих игрока , пусть и совсем разных во всех смыслах
+5
-1
+4
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