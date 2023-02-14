Абидаль о Роналду и Месси: «Они разные, каждый год боролись за «Золотые мячи». Остается только уважать обоих, они примеры для молодых»

ответил на вопрос о противостоянии и .

– Можно ли сказать, что последний титул Месси поставил жирную точку в вопросе противостояния Лео и Криштиану?

– Мы не можем сравнивать этих футболистов, потому что они разные. Оба на протяжении многих лет демонстрировали высокий уровень и каждый год бок о бок боролись за «Золотые мячи». Нам остается только уважать обоих.

Я считаю обоих очень талантливыми, главное, что они – примеры для молодых. Понятное дело, что тяжело долгое время выступать на высоком уровне, но самопожертвование, работа над собой и талант – вот их рецепт успеха в футболе, – сказал бывший защитник «Барселоны».

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