«Барселона» в День испанской нации: «Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония!»

«Барселона» выложила пост в День испанской нации.

День испанской нации – ежегодный праздник в Испании, отмечаемый 12 октября. Празднование традиционно включает военный парад, на котором присутствуют Король, королевская семья и высокопоставленные власти.

«Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония!» – написала «Барселона» в соцсетях.

Стоит отметить, что Национальный день Каталонии отмечается 11 сентября.

Жоан Лапорта: «Барселона» привержена защите прав и свобод Каталонии, ее языка и культуры. Мы верны принципам, поддерживающим пламя «больше, чем клуба»

