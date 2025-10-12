«Барселона» в День испанской нации: «Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония!»
«Барселона» выложила пост в День испанской нации.
День испанской нации – ежегодный праздник в Испании, отмечаемый 12 октября. Празднование традиционно включает военный парад, на котором присутствуют Король, королевская семья и высокопоставленные власти.
«Да здравствует «Барса» и да здравствует Каталония!» – написала «Барселона» в соцсетях.
Стоит отметить, что Национальный день Каталонии отмечается 11 сентября.
Жоан Лапорта: «Барселона» привержена защите прав и свобод Каталонии, ее языка и культуры. Мы верны принципам, поддерживающим пламя «больше, чем клуба»
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
