Месси первым в истории МЛС сделал 9 дублей в сезоне

Лионель Месси первым в истории МЛС забил не менее двух голов в 9 матчах сезона.

Сегодня форвард «Интер Майами » сделал дубль и ассист в игре с «Атланта Юнайтед» (4:0). Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего аргентинца 9 дублей.

В 27 матчах сезона Месси забил 26 голов и лидирует в гонке бомбардиров МЛС , опережая Дени Буанга из «Лос-Анджелеса» на 2 гола. Также на счету Месси 15 результативных передач.