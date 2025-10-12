Месси первым в истории МЛС сделал 9 дублей в сезоне
Лионель Месси первым в истории МЛС забил не менее двух голов в 9 матчах сезона.
Сегодня форвард «Интер Майами» сделал дубль и ассист в игре с «Атланта Юнайтед» (4:0). Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего аргентинца 9 дублей.
В 27 матчах сезона Месси забил 26 голов и лидирует в гонке бомбардиров МЛС, опережая Дени Буанга из «Лос-Анджелеса» на 2 гола. Также на счету Месси 15 результативных передач.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: MLS Communications
