Капелло о Роналдо: «Лучший игрок, которого я тренировал. Он обожал вечеринки, весил 94 кг и не хотел худеть – пришлось просить президента «Реала» расстаться с ним»

Фабио Капелло назвал Роналдо Назарио лучшим футболистом, с которым работал.

Итальянский тренер и бразильский нападающий были вместе в «Реале » с 2006 по 2007 год. Зимой 2007-го Роналдо перешел в «Милан ».

«Роналдо – лучший игрок, которого я когда-либо тренировал.

Он обожал вечеринки, был сумасшедшим, весил 94 килограмма и не хотел сбрасывать вес.

В какой-то момент я сказал президенту клуба [Рамону Кальдерону ], что нам придется с ним расстаться, надежды на дальнейшее развитие нет. И мы его отпустили.

Но, повторяю, он лучший из всех, кого я когда-либо тренировал», – сказал Капелло.