Алексей Миранчук об Антоне в «Динамо»: «Он может прогрессировать, бороться за титулы и наслаждаться футболом в этой команде. Рад, что он перешел»

Алексей Миранчук считает, что его брат сможет прогрессировать в «Динамо».

Антон Миранчук летом перешел в московский клуб из швейцарского «Сьона».

«Что касается Антона, рад, что он перешел.

Это команда, где он может прогрессировать, бороться за титулы и просто наслаждаться игрой, футболом.

Это самое главное для футболиста», – сказал полузащитник «Атланты Юнайтед » и сборной России.