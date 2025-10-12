Алексей Миранчук об Антоне в «Динамо»: «Он может прогрессировать, бороться за титулы и наслаждаться футболом в этой команде. Рад, что он перешел»
Алексей Миранчук считает, что его брат сможет прогрессировать в «Динамо».
Антон Миранчук летом перешел в московский клуб из швейцарского «Сьона».
«Что касается Антона, рад, что он перешел.
Это команда, где он может прогрессировать, бороться за титулы и просто наслаждаться игрой, футболом.
Это самое главное для футболиста», – сказал полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России.
Как вам дерби?
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
