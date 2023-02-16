Агент Атсу сообщил, что удалось найти обувь игрока после землетрясения в Турции. Он недоволен, что поиски идут медленно

Агент Кристиана Атсу выразил недовольство « ».

По информации агента игрока Наны Сечере, определено точное расположение комнаты, в которой Атсу находился в момент обрушения здания. Также удалось обнаружить несколько пар его обуви.

По словам агента, тепловизионные камеры определили, что под завалами может находиться до пяти живых людей. Также Сечере отметил, что поиски идут очень медленно, и выразил недовольство тем, что «Хатайспор» не оказывает помощи в поисках игрока.

«Их положение, влияние и знание местных условий были бы чрезвычайно полезны», – сказал агент.

После землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля, в результате которого погибли более 40 тысяч человек, полузащитник «Хатайспора», ранее выступавший за «Челси» и «Ньюкасл», числится пропавшим без вести. Ранее появлялась информация о спасении Атсу из-под завалов, однако затем она была опровергнута.

«Хатайспор» после землетрясения сообщил о снятии с текущего розыгрыша чемпионата Турции.

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