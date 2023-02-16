Агент Атсу сообщил, что удалось найти обувь игрока после землетрясения в Турции. Он недоволен, что поиски идут медленно

Теги высшая лига Турция происшествия Кристиан Атсу Хатайспор агенты Футбол

Агент Кристиана Атсу выразил недовольство «Хатайспором».

По информации агента игрока Наны Сечере, определено точное расположение комнаты, в которой Атсу находился в момент обрушения здания. Также удалось обнаружить несколько пар его обуви.

По словам агента, тепловизионные камеры определили, что под завалами может находиться до пяти живых людей. Также Сечере отметил, что поиски идут очень медленно, и выразил недовольство тем, что «Хатайспор» не оказывает помощи в поисках игрока.

«Их положение, влияние и знание местных условий были бы чрезвычайно полезны», – сказал агент.

После землетрясения в Турции и Сирии 6 февраля, в результате которого погибли более 40 тысяч человек, полузащитник «Хатайспора», ранее выступавший за «Челси» и «Ньюкасл», числится пропавшим без вести. Ранее появлялась информация о спасении Атсу из-под завалов, однако затем она была опровергнута.

«Хатайспор» после землетрясения сообщил о снятии с текущего розыгрыша чемпионата Турции.

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6 комментариев

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Mur89
Ответ Lionel Andres Messi 10
10 суток прошло – если и найдут, то мёртвым.
Надежды хоть они и мизерные, но все же есть. Появляются новости о найденных живых людях, которые провели более 200часов под завалами
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deimon7.7
Заголовок такой, как-будто они его кроссы долго ищут, а не людей…
+2
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+2
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Altyn Asyr
Ответ Altyn Asyr
обувь это святое..
или не святое
0
-1
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Lionel Andres Messi 10
10 суток прошло – если и найдут, то мёртвым.
+3
-2
+1
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Бухгалтер2021
ищут
0
0
0
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Altyn Asyr
обувь это святое..
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