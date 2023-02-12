«Газиантеп» из-за землетрясения снялся с чемпионата Турции вслед за «Хатайспором». В лиге осталось 17 клубов

Теги высшая лига Турция происшествия Газиантеп Хатайспор Футбол

«Газиантеп» сообщил, что снялся снялся с чемпионата Турции из-за землетрясения.

Ранее с турнира снялся «Хатайспор».

«Мы продолжаем бороться, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением, от которого пострадал наш и 10 соседних городов. После такой катастрофы у нас даже нет сил говорить о футболе.

Прежде всего, мы просим у Аллаха милосердия для наших граждан, погибших во время землетрясения, скорейшего выздоровления раненым и спасения всем нашим гражданам, до которых еще не добрались.

В этих сложных условиях нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность. В соответствии с решением, принятым нашим советом директоров, «Газиантеп» отказывается от участия в Суперлиге и Кубке Турции в сезоне-2022/23.

Мы верим, что наш город и наша страна как можно скорее залечат раны, нанесенные землетрясением. И благодарим всех, кто рядом с нами, за поддержку», – говорится в заявлении клуба. 

«Газиантеп», набравший 25 очков, шел на 10-м месте в чемпионате Турции. «Хатайспор» набрал 23 очка и занимал 14-е место.

Участие в нынешнем сезоне чемпионата Турции продолжают 17 команд.

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26 комментариев

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Демедрол
Ответ yulay
Сейчас в Хатае нахожусь, приехал помогать спасателям Разбирают дом, где жил Атсу. Вроде кто-то подал голос Тут же находится его брат
Ты сам спасатель? Или добровольцем поехал?
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Hilperico
Ответ Streetbor
у них в составе оказывается Александр Меркель, а я думал, куда пропал этот казах 😎
Куда же он пропал, как свозь землю провалился, ахахахахах, мда(
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Анвар Масимов
Ответ Жаргал Шадапов
Пытался перейти в Сочи но из-за лимита не срослось
из-за какого лимита ??? в России казахи не считаются легионерами . учи матчаст мамбич
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Power Lifting
Ответ Streetbor
у них в составе оказывается Александр Меркель, а я думал, куда пропал этот казах 😎
Это сын Ангелы?))
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Николай Грехов
Ответ Black Phoenix
Сколько убытков принесли эти землетрясения - просто страшно подумать. И сколько всего возмещать ещё придётся...
Прошлое сильное, в 1999 году - 32 млрд долларов ущерба.
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Homelender_666
Ответ yulay
Работа посменно, основная нагрузка на технику. Включаемся уже когда надо вытаскивать тела погибших.
Спасибо за уточнение. Был неправ.
+3
-3
0
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Клод
Ответ Homelender_666
И вместо разбора завалов, ты решил написать коммент на спортсе. Зачем такой помощник вообще нужен?
Зачем ты нужен?
+4
-1
+3
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Жаргал Шадапов
Ответ Streetbor
у них в составе оказывается Александр Меркель, а я думал, куда пропал этот казах 😎
Пытался перейти в Сочи но из-за лимита не срослось
0
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0
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Вадим Сидоров
29880 жертв уже, вместе с Сирией
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Алексей Никитин
Ответ Slavnov
то есть будут сидеть,получать зп,пока контракт не кончится
Если игрок не откажется явно так. У кого контракт заканчивается можно наверно как-то договориться. 11 месяц контракты я имел ввиду, что у кого заканчиваются могут и отпустить просто так.
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Slavnov
Ответ Алексей Никитин
А что контракты игроков явно этого не касаются. Плюс в Турции если я не ошибаюсь ЗП за 11 месяцев.
то есть будут сидеть,получать зп,пока контракт не кончится
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vzi
Ответ Montenegro Serbian
Да оставят, конечно. Какой смысл исключать клубы, если произошёл очевидный форс-мажор и по сути техногенная катастрофа. Это с любой точки зрения глупость.
Только не техногенная, а природная. Техногенная это Чернобыль.
+23
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+23
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tyuiop tyuiop
Ответ 0mertas626
да, именно так. по 36 матчей проводят команды. Пару лет назад был сезон с 21 командой
а зачем?
0
0
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yulay
Ответ Homelender_666
И вместо разбора завалов, ты решил написать коммент на спортсе. Зачем такой помощник вообще нужен?
Работа посменно, основная нагрузка на технику. Включаемся уже когда надо вытаскивать тела погибших.
+50
-2
+48
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Алексей Никитин
Ответ Slavnov
интересно,а игроки клубов которые снимаются,становятся свободными агентами?там есть не плохие ребята
А что контракты игроков явно этого не касаются. Плюс в Турции если я не ошибаюсь ЗП за 11 месяцев.
0
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Homelender_666
Ответ yulay
Сейчас в Хатае нахожусь, приехал помогать спасателям Разбирают дом, где жил Атсу. Вроде кто-то подал голос Тут же находится его брат
Комментарий скрыт
+27
-47
-20
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Montenegro Serbian
Ответ Кирилл Голивец
Нужно оставить их в вышке по принципу Шапекоэнсе.
Да оставят, конечно.

Какой смысл исключать клубы, если произошёл очевидный форс-мажор и по сути техногенная катастрофа. Это с любой точки зрения глупость.
+13
-4
+9
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Slavnov
интересно,а игроки клубов которые снимаются,становятся свободными агентами?там есть не плохие ребята
0
0
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Montenegro Serbian
Даже не факт что им бы разрешили продолжать играть в чемпе, даже если бы клуб и хотел. Ибо допускать до соревнований стадионы которые не прошли все необходимые технические проверки на безопасность, смысла нет.

Ну либо переезжать играть в другое города. Но тогда особого смысла нет играть.
0
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Black Phoenix
Сколько убытков принесли эти землетрясения - просто страшно подумать. И сколько всего возмещать ещё придётся...
+2
0
+2
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Montenegro Serbian
Не, ну это как минимум логично.
Какой нафиг футбол, когда клубы территориально относятся к числу самых пострадавших регионов?

Там банально не для бега в трусах за мячом будет, даже в качестве досуга для зрителей, ибо нужно вообще базовую хотя бы инфраструктуру разрушенных городов восстановить.
+2
-1
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0mertas626
Ответ Mbest77
🤔 не понимаю, чемпионат стартовал с 19 участниками?
да, именно так. по 36 матчей проводят команды. Пару лет назад был сезон с 21 командой
+2
0
+2
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Mbest77
🤔 не понимаю, чемпионат стартовал с 19 участниками?
+1
-1
0
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Кирилл Голивец
Нужно оставить их в вышке по принципу Шапекоэнсе.
+29
-1
+28
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yulay
Сейчас в Хатае нахожусь, приехал помогать спасателям
Разбирают дом, где жил Атсу. Вроде кто-то подал голос
Тут же находится его брат
+81
-21
+60
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