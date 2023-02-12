«Газиантеп» из-за землетрясения снялся с чемпионата Турции вслед за «Хатайспором». В лиге осталось 17 клубов

«Газиантеп» сообщил, что снялся снялся с чемпионата Турции из-за землетрясения.

Ранее с турнира снялся «Хатайспор».

«Мы продолжаем бороться, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением, от которого пострадал наш и 10 соседних городов. После такой катастрофы у нас даже нет сил говорить о футболе.

Прежде всего, мы просим у Аллаха милосердия для наших граждан, погибших во время землетрясения, скорейшего выздоровления раненым и спасения всем нашим гражданам, до которых еще не добрались.

В этих сложных условиях нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность. В соответствии с решением, принятым нашим советом директоров, «Газиантеп» отказывается от участия в Суперлиге и Кубке Турции в сезоне-2022/23.

Мы верим, что наш город и наша страна как можно скорее залечат раны, нанесенные землетрясением. И благодарим всех, кто рядом с нами, за поддержку», – говорится в заявлении клуба.

« », набравший 25 очков, шел на 10-м месте в чемпионате Турции. «Хатайспор» набрал 23 очка и занимал 14-е место.

Участие в нынешнем сезоне чемпионата Турции продолжают 17 команд.

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