АПЛ пожертвует миллион фунтов на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. В 23-м туре сыграют с траурными повязками

пожертвует 1 млн фунтов жертвам землетрясения в Турции и Сирии.

Лига сделает пожертвование в Комитет по чрезвычайным ситуациям (DEC), чтобы доставить гуманитарную помощь непосредственно нуждающимся.

«Мы глубоко опечалены сообщениями о разрушительных землетрясениях, унесших жизни тысяч людей в Турции и Сирии.

Игроки и официальные лица АПЛ будут носить черные повязки в матчах, которые пройдут в эти выходные, в знак почтения к памяти погибших в результате этих трагических событий», – говорится в заявлении лиги.

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