АПЛ пожертвует миллион фунтов на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. В 23-м туре сыграют с траурными повязками

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АПЛ пожертвует 1 млн фунтов жертвам землетрясения в Турции и Сирии.

Лига сделает пожертвование в Комитет по чрезвычайным ситуациям (DEC), чтобы доставить гуманитарную помощь непосредственно нуждающимся.

«Мы глубоко опечалены сообщениями о разрушительных землетрясениях, унесших жизни тысяч людей в Турции и Сирии.

Игроки и официальные лица АПЛ будут носить черные повязки в матчах, которые пройдут в эти выходные, в знак почтения к памяти погибших в результате этих трагических событий», – говорится в заявлении лиги.

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16 комментариев

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Рахил Тагиев
Месси отправил около 3 млн. Там и Роналду теперь перечислил не мало, а тут 1 млн от такого гиганта
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DolJun
ла лига пожертвует пару тарелок паэльи и один рычаг от клуба, пожелавшего остаться неизвестным.
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yumurta
Ответ Вадим Слуцкий
Одну сотую стоимости трансфера Энцо не пожалели. Щедрость.
а чем пожертвовали вы можно узнать?
+5
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yumurta
Ответ Wekil Halylow
Почему в Сирию никто не помагают ?
сейчас узнаю у принца Уильяма
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rej1sta
Ответ Пенс
кого угодно. Было бы не хуже гномьей тряпки.
Ты зачем свою пожертвовал то?
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Wekil Halylow
Ответ yumurta
местным диванным экспертам не угодить. молодцы АПЛ
Почему в Сирию никто не помагают ?
+2
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-2
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Пенс
Ответ cmorblr
Кого? Мудрика?
кого угодно. Было бы не хуже гномьей тряпки.
0
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-3
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cmorblr
Ответ Пенс
А могли бы пару футболок с автографом подогнать.
Кого? Мудрика?
0
0
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Вадим Слуцкий
Одну сотую стоимости трансфера Энцо не пожалели. Щедрость.
+2
-5
-3
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Jafarello
Ответ yumurta
местным диванным экспертам не угодить. молодцы АПЛ
Удивляет количество минусов. Боты подключились)
+1
-1
0
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Thomas Schaaf
Как это? Нам тут патриоты неделю уже объясняют, что лицемерные англичане не будут помогать "неправильным" сирийцам
0
-3
-3
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yumurta
местным диванным экспертам не угодить. молодцы АПЛ
+13
-4
+9
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#SharkTeam
Ответ rigobersong
генерируют лярды, а дают лям, типичные британцы:))
При этом главное не забывать подначивать на войну. Байрактар дороже стоит
0
-4
-4
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Пенс
А могли бы пару футболок с автографом подогнать.
+1
-3
-2
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rigobersong
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
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Jafarello
Вот в таких ситуациях на колени надо вставать в честь погибших, а не BLM где расизм идет в сторону белых. ИМХО
+2
-8
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