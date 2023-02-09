«Хатайспор» отказался доигрывать сезон после землетрясения в Турции. «Газиантеп» тоже хочет сняться

«Хатайспор» не будет продолжать выступление в нынешнем сезоне чемпионата Турции.

Несколько игроков и сотрудников турецкого клуба оказались под завалами в результате землетрясения на юго-востоке Турции. Футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи и члены тренерского штаба Экрем Экшиоглу и Осман Атеш были спасены. Ганский хавбек и спортивный директор Танер Савут остаются под завалами.

Президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши выступил с заявлением.

«Мы встречались с президентом «Хатайспора» по поводу Кристиана Атсу. Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, но он не знает, был ли это Атсу или нет. Полной ясности нет. Я надеюсь, что он находится среди спасенных людей.

«Хатайспор» сегодня прислал нам письмо. В нем сообщается, что клуб не будет играть свои матчи в этом сезоне.

«Газиантеп» также хочет сняться с чемпионата. Если это произойдет, мы планируем продолжить играть с 17 командами», – сказал Бююкекши.

« » набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. « », набравший 25 очков – на 10 месте.

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