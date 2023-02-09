«Хатайспор» отказался доигрывать сезон после землетрясения в Турции. «Газиантеп» тоже хочет сняться

Теги высшая лига Турция происшествия Федерация футбола Турции Газиантеп Кристиан Атсу Хатайспор Футбол

«Хатайспор» не будет продолжать выступление в нынешнем сезоне чемпионата Турции.

Несколько игроков и сотрудников турецкого клуба оказались под завалами в результате землетрясения на юго-востоке Турции. Футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи и члены тренерского штаба Экрем Экшиоглу и Осман Атеш были спасены. Ганский хавбек Кристиан Атсу и спортивный директор Танер Савут остаются под завалами.

Президент Федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши выступил с заявлением.

«Мы встречались с президентом «Хатайспора» по поводу Кристиана Атсу. Он сказал, что из-под завалов был спасен темнокожий человек, но он не знает, был ли это Атсу или нет. Полной ясности нет. Я надеюсь, что он находится среди спасенных людей.

«Хатайспор» сегодня прислал нам письмо. В нем сообщается, что клуб не будет играть свои матчи в этом сезоне.

«Газиантеп» также хочет сняться с чемпионата. Если это произойдет, мы планируем продолжить играть с 17 командами», – сказал Бююкекши.

«Хатайспор» набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Газиантеп», набравший 25 очков – на 10 месте.

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24 комментария

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OldRedWhite
Ответ Камо Мелкумян
А когда 1988 было землетрясение в Армении, турки присылали гумпомощь с надписью "Поздравляем с землетрясение, желаем повтороения". Так что мне их вообще не жалко
Неделю был бы праздник и народные гуляния и не только в Турции, если бы это случилось у Вас !
Вспомните Башни Близнецы …
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OldRedWhite
Ответ Bashibuzuck
Лига сохранит за снявшимися клубами их места в высшем дивизионе
А на месяц нельзя было приостановить Чемпионат ?
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Terrific World
Ответ rigobersong
Вот где настоящая трагедия и кому должен помочь весь мир! Но я не слышу, что бы 2 миллиарда летели в Турцию и была оказана максимальная помощь, не говоря уже о Сирии. Если у западного мира есть совесть, они должны отдать Турции все свои деньги, которые они напрявляют, что бы гадить России.
верно говоришь друг, только недалекого ума либерахи минусуют тебя, все адекватные поддерживают твою точку зрения
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nmnackjbxkasbk
Ответ rigobersong
Вот где настоящая трагедия и кому должен помочь весь мир! Но я не слышу, что бы 2 миллиарда летели в Турцию и была оказана максимальная помощь, не говоря уже о Сирии. Если у западного мира есть совесть, они должны отдать Турции все свои деньги, которые они напрявляют, что бы гадить России.
включи радиоприемник хоть бы средневолновый.
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Mega• Battman
Ответ Барсик Юрана
Помню как горделиво турки вопили про коран, учили других жизни, а потом бац... и такая трагедия
кидайте ему жалобу во всех ветках. что бы таких гнустных людей было мало.
0
-1
-1
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Камо Мелкумян
А когда 1988 было землетрясение в Армении, турки присылали гумпомощь с надписью "Поздравляем с землетрясение, желаем повтороения". Так что мне их вообще не жалко
+6
-3
+3
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Кирилл Голивец
Нужно оставить им место в элите, как было с Шапекоэнсе
+2
0
+2
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Moscwow
Ответ Bashibuzuck
Причем здесь это? Ты в себе вообще?😳
Это же фанатик Месси, такие не бывают «в себе»
+4
-1
+3
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Надоело париться в бане
Ответ M_i_t_y_a
Вылетают 4, а поднимаются 3
да, верно, перепутал чутка
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M_i_t_y_a
Ответ Надоело париться в бане
Отголоски ковида. В ковидный сезон никто не вылетел, но добавили 3 команды из местного пердива. А теперь уже третий год подряд по регламенту вылетают 3 команды в пердив, а на повышение идут только 2. В следующем сезоне должно было снова стать 18 команд, но видать опять что-то будут думать
Вылетают 4, а поднимаются 3
+2
0
+2
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blaugrano
Уже пишут о 20 тысяч погибших. Там действительно не до футбола. Да и команды не в зоне вылета, наверняка проведут следующий сезон в вышке.
+10
-1
+9
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werowolf-gears
Ответ Надоело париться в бане
Отголоски ковида. В ковидный сезон никто не вылетел, но добавили 3 команды из местного пердива. А теперь уже третий год подряд по регламенту вылетают 3 команды в пердив, а на повышение идут только 2. В следующем сезоне должно было снова стать 18 команд, но видать опять что-то будут думать
Спасибо
0
0
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BananaMama
Ответ werowolf-gears
Кстати никто не в курсе, почему в лиге 19 команд?
Потому что в ковидный сезон вылетающие наныли и при помощи политических связей продавили расширение. Было 18 команд, стала 21. С тех пор планировалось 3 года каждый год сокращать на 1 команду (вылетает 4 клуба, из 1 лиги входит 3), но теперь еще и эта трагедия, видимо, внесет коррективы в планы(
0
0
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M_i_t_y_a
Ответ werowolf-gears
Кстати никто не в курсе, почему в лиге 19 команд?
В сезоне 19/20 отменили вылет из-за короны и количество клубов стало 21, теперь плавно возвращаются к 18
+4
0
+4
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Надоело париться в бане
Ответ werowolf-gears
Кстати никто не в курсе, почему в лиге 19 команд?
Отголоски ковида. В ковидный сезон никто не вылетел, но добавили 3 команды из местного пердива. А теперь уже третий год подряд по регламенту вылетают 3 команды в пердив, а на повышение идут только 2. В следующем сезоне должно было снова стать 18 команд, но видать опять что-то будут думать
+16
0
+16
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rigobersong
Вот где настоящая трагедия и кому должен помочь весь мир! Но я не слышу, что бы 2 миллиарда летели в Турцию и была оказана максимальная помощь, не говоря уже о Сирии. Если у западного мира есть совесть, они должны отдать Турции все свои деньги, которые они напрявляют, что бы гадить России.
+7
-15
-8
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Барсик Юрана
Ответ Bashibuzuck
Причем здесь это? Ты в себе вообще?😳
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0
-13
-13
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Bashibuzuck
Ответ Барсик Юрана
Помню как горделиво турки вопили про коран, учили других жизни, а потом бац... и такая трагедия
Причем здесь это? Ты в себе вообще?😳
+25
-4
+21
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Geo07
Почему то из молодости вспомнился Пахтакор
+1
-1
0
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werowolf-gears
Кстати никто не в курсе, почему в лиге 19 команд?
+15
0
+15
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Барсик Юрана
Комментарий скрыт
+1
-28
-27
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Bashibuzuck
Лига сохранит за снявшимися клубами их места в высшем дивизионе
+12
-2
+10
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charly_54
Жуткая катастрофа
+6
-2
+4
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Bolvan
Вот это поворот
+4
-2
+2
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